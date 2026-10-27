Evenimentul anului, conferințele internaționale INDAGRA & INDAGRA FOOD 2026 se desfășoară între 28 octombrie și 1 noiembrie, la ROMEXPO, reunind producători, fermieri, procesatori, distribuitori și furnizori de tehnologii pentru întregul lanț agroalimentar. Ediția din acest an pune accent pe soluții aplicate, investiții, digitalizare și colaborare, printr-o nouă organizare a spațiului expozițional, două scene de conferințe și două summituri internaționale.

Târgul ocupă o suprafață de 27.000 de metri pătrați

Agricultura și industria alimentară se întâlnesc, timp de cinci zile, la București, în cadrul INDAGRA & INDAGRA FOOD 2026, unul dintre principalele evenimente expoziționale de profil din România. Organizată de ROMEXPO, manifestarea reunește furnizori de inputuri agricole, producători de utilaje, companii de tehnologie, procesatori de alimente, producători locali și operatori din retail și HoReCa.

Potrivit organizatorilor, târgul ocupă o suprafață de 27.000 de metri pătrați, în pavilioanele B1 și B2 și pe platformele exterioare. Expoziția este completată de conferințe profesionale, demonstrații de echipamente, competiții culinare și întâlniri de afaceri, într-un format orientat în special către publicul B2B și B2G.

Tehnologii pentru ferme și soluții pentru procesarea alimentelor

În Pavilionul B1, dedicat INDAGRA, vizitatorii găsesc semințe, material săditor, fertilizanți, sisteme de irigații, sere și solarii, tehnologii pentru zootehnie, soluții digitale și servicii financiare pentru ferme. Platformele exterioare găzduiesc tractoare și utilaje agricole, echipamente pentru grădinărit și silvicultură, motoare și generatoare, precum și zona zootehnică.

Pavilionul B2, dedicat INDAGRA FOOD, reunește echipamente pentru procesare, ambalare și refrigerare, furnizori de ingrediente, soluții pentru retail și HoReCa, dar și producători de alimente și băuturi. Producătorii locali și artizanali au, la rândul lor, spații dedicate în exterior.

Pentru fermieri și procesatori, evenimentul oferă posibilitatea de a compara echipamente și tehnologii, de a discuta direct cu furnizorii și de a evalua soluții înaintea unor eventuale investiții.

Două summituri internaționale și conferințe despre provocările sectorului

Componenta profesională ocupă un loc important în programul ediției din 2026. Scena principală din Pavilionul B1 găzduiește două summituri internaționale și conferințe organizate împreună cu Clubul Fermierilor Români, Consiliul Patronatelor ESG din România, Asociația Inter-Bio și Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură.

Programul INDAGRA FOOD 2026:

28 octombrie

11.00 – 12.00 Banca de Alimente Sector 6 – „Donează eficient, deduce inteligent”, prezentare despre risipa alimentară și economia circulară

13.00 – 15.00 Centrul de Consultanță în Afaceri – „She Exports: Republica Moldova prin gust și antreprenoriat feminin”

29 octombrie

10.00 – 16.00 Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism – Masă rotundă „Gastronomia începe în agricultură”

16.00 – 18.00 APCPR – Lansarea programului „Porcul românesc bine crescut” – de la origine la încrederea consumatorului; „Sectorul suin din România: situația actuală, pe scurt”

30 octombrie

10.00 – 12.00 APCPR – „Situația sectorului suin din România: provocări și perspective”; „Bursa porcului în România – un mecanism necesar pentru o piață mai transparentă”

12.00 – 13.30 Fundația Civitas – „Arhitectura finanțării dezvoltării rurale în noul Cadru Financiar Multianual 2028–2034”

14.00 – 15.30 APAR – „De la producător la exportator – cum transformăm produsele românești în branduri competitive pe piețele internaționale”

15.30 – 16.10 USAMV București – „SafeFoodTR: Educație, prevenție și metode alternative pentru reducerea utilizării pesticidelor în agricultură”, „FOOD FOR THOUGHT – Promovarea bunăstării psihice a tinerilor din învățământul profesional prin educație nutrițională și experiențe culinare interculturale”

31 octombrie

11.00 – 12.00 Atelierul de Inițiative pentru Dezvoltare Comunitară – „Bio nu se inventează, se găsește la țară”

12.00 – 14.00 Asociația Generală a Frigotehniștilor din România

La aceste discuții participă un reprezentant al Comisiei Europene, reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților de reglementare, ai mediului academic și ai asociațiilor de profil.

Demonstrații, competiții și gastronomie live

Prin programul Gastro Verse, organizat de Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism din România (ANBCT) cu sprijinul ROMEXPO, INDAGRA FOOD oferă cinci zile de gastronomie live: mese rotunde pe teme dintre agricultură și bucătărie, demonstrații ale unor chefi cunoscuți, o zi dedicată patiseriei moderne și, în premieră, ateliere tematice pentru tinerii bucătari și cofetari.

Campionatul Internațional de Pizza revine timp de două zile, pe 29 și 30 octombrie, ca unul dintre punctele de atracție constante ale târgului.

În exterior, demonstrațiile cu utilaje și echipamente agricole le permit fermierilor să vadă tehnologia în funcțiune înainte de a lua o decizie de investiție.

Gastronomie live, demonstrații și competiții

Pe lângă expoziție și conferințe, INDAGRA FOOD propune cinci zile de gastronomie live prin programul Gastro Verse, organizat de Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, cu sprijinul ROMEXPO. Programul include demonstrații culinare, mese rotunde despre legătura dintre agricultură și bucătărie, o zi dedicată patiseriei moderne și ateliere tematice pentru tinerii bucătari și cofetari.

Campionatul Internațional de Pizza revine pe 29 și 30 octombrie, iar în exteriorul complexului expozițional sunt programate demonstrații cu utilaje agricole, care le permit fermierilor să vadă echipamentele în funcțiune.

Programul de vizitare este de miercuri până sâmbătă, între orele 09:00 și 18:00, iar duminică, între 09:00 și 16:00. Biletul de intrare costă 30 de lei de persoană pentru o zi.