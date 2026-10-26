O fermă din Germania a transformat spațiul exterior destinat găinilor ouătoare într-o mică pădure de plopi, după ce temperaturile extreme din vara anului 2018 au provocat moartea unor păsări. Șase ani mai târziu, copacii formează aproape un coronament continuu, oferă umbră găinilor și adăpostesc inclusiv halele mobile. În plus, lemnul poate deveni o nouă sursă de venit pentru fermă, relatează Agrarheute.

Ferma familiei Schierholz se află în Eydelstedt, landul Saxonia Inferioară, și exploatează 133 de hectare de teren agricol. Iar creșterea găinilor ouătoare în adăposturi mobile reprezintă un sector important al fermei din 2016. În prezent, familia dispune de trei hale mobile, fiecare destinată unui efectiv de aproximativ 1.500 de păsări. Unul dintre efective cuprinde aproximativ 1.500 de găini și 14 cocoși, care folosesc suprafața plantată cu plopi pentru mișcare, scurmat și odihnă.

Plopii au fost plantați pentru prima dată în spațiul destinat găinilor în anul 2020. În anul următor, familia a amenajat în același mod o a doua suprafață. Copacii au fost plantați în rânduri duble, cu o distanță de aproximativ trei metri între acestea. În prezent, arborii au crescut suficient pentru a forma aproape un coronament compact.

Ideea a apărut după vara caniculară din 2018, când ferma a pierdut găini din cauza temperaturilor ridicate. Sistemul de răcire prin pulverizare instalat în hala mobilă nu a oferit rezultatele așteptate. Familia a căutat atunci o soluție pe termen lung și a ales plantarea plopilor. Copacii au fost amplasați suficient de aproape de adăposturi pentru a le umbri în timpul verii. În același timp, arborii oferă protecție împotriva vântului. Friederike Schierholz spune că problema curenților de aer din adăpost a dispărut. Toamna, frunzele căzute oferă și o sursă suplimentară de activitate pentru găini.

Plopii pot crește de până la șase ori mai repede decât alți arbori

Familia a ales plopii deoarece sunt considerați arbori robuști, cu cerințe relativ reduse și o bună toleranță la secetă. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei zile demonstrative organizate la fermă, aceștia pot crește de două până la șase ori mai repede decât alte specii de arbori.

Teoretic, prima recoltare a lemnului poate avea loc după aproximativ șapte-opt ani. Familia Schierholz nu a recoltat încă plopii plantați în spațiile găinilor. Până acum, principalul obiectiv a fost îmbunătățirea condițiilor de creștere a păsărilor.

Lemnul poate însă transforma un asemenea sistem agroforestier și într-o sursă suplimentară de venit. Michael Weitz, reprezentant al companiei Lignovis, a explicat că, dacă plopii sunt utilizați energetic sub formă de tocătură de lemn, producția anuală poate corespunde unui echivalent energetic de aproximativ 5.000 de litri de combustibil pentru încălzire pe hectar. Nu este vorba despre producerea efectivă a 5.000 de litri de combustibil lichid, ci despre o comparație între energia furnizată de biomasa obținută și energia conținută într-o asemenea cantitate de combustibil.

Plopul poate avea însă și utilizări cu valoare mai ridicată.

Potrivit specialistului, interesul pentru lemnul de plop crește inclusiv în construcții. Acesta poate fi utilizat și pentru obținerea furnirului destinat unor produse precum tacâmurile de unică folosință sau bețișoarele pentru înghețată. Pentru această utilizare sunt necesari arbori cu diametre de peste 30 de centimetri măsurate la înălțimea pieptului.

Modelul a devenit mai atractiv pentru fermele convenționale de găini crescute în aer liber după schimbarea reglementărilor din Germania. De aproximativ trei ani este permisă dubla utilizare a suprafețelor exterioare și în fermele convenționale. Vegetația lemnoasă plantată în spațiile găinilor poate fi astfel recoltată și valorificată, inclusiv pentru producerea energiei. Anterior, această posibilitate exista în principal pentru exploatațiile ecologice.

Saxonia Inferioară oferă și sprijin financiar pentru înființarea sistemelor agroforestiere pe terenurile agricole și pajiști. Investițiile pot beneficia de finanțare de până la 80% din cheltuielile eligibile, iar sprijinul pentru benzile plantate cu arbori poate ajunge la 5.271 de euro pe hectar. Modelul combină astfel bunăstarea animalelor cu producția agricolă și exploatarea lemnului. În perioadele de caniculă, copacii oferă găinilor umbră și contribuie la reducerea temperaturilor, iar după câțiva ani pot furniza o resursă energetică sau materie primă pentru industria lemnului.