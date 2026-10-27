Sectorul berii susține agricultura românească în 78% dintre județele țării / Parteneriat între fermieri, procesatori și producătorii de bere

Asociația Berarii României a organizat marți un eveniment dedicat impactului sectorului berii asupra agriculturii românești, în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților. Obiectivul a fost promovarea parteneriatului dintre fermierii locali, procesatorii de malț și fabricile de bere, precum și valorificarea potențialului suprafețelor cultivate cu orz de bere și identificarea soluțiilor legislative necesare pentru consolidarea lanțului de aprovizionare autohton.

În cadrul evenimentului, reprezentanții sectorului au evidențiat caracterul profund național al producției de bere, în condițiile în care peste 95,5% din consumul intern este acoperit de producția realizată în țară. Sectorul berii reprezintă un cumpărător major pentru agricultura românească: 80% din ingredientele folosite, orzul de bere și hameiul, provin direct din culturile locale. Totodată, acesta asigură 9.000 de locuri de muncă în agricultură, din totalul celor 57.800 de locuri de muncă generate pe întregul lanț valoric al sectorului berii. La nivel național, culturile de orz de bere se regăsesc în 32 de județe, iar cele de hamei, în trei județe.

„Evenimentul organizat de Berarii României ne-a confirmat faptul că sectorul berii este un model de urmat pentru ceea ce înseamnă lanțul valoric integrat de la bob la masa consumatorului. Faptul că o bună parte din materiile prime folosite în fabricile de bere provin de la fermierii români demonstrează că acest sector susține direct agricultura națională și oferă locuri de muncă pentru mai bine de 9.000 de oameni din mediul rural, pe întreg teritoriul României. Comisia de Agricultură susține ferm parteneriatul dintre fermieri, procesatori și fabricile de bere. Acest ecosistem trebuie sprijinit prin măsuri legislative și de finanțare adecvate, de la stimularea culturilor de orz de bere și hamei, până la asigurarea unui cadru fiscal predictibil care să mențină valoarea adăugată și locurile de muncă aici, în România”, a declarat deputatul Ionel Ciunt, președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice.

În 2025, piața berii a atins un minim istoric de 14,4 milioane de hectolitri, iar datele preliminare pentru 2026 indică o continuare a tendinței de contracție, cu efecte directe asupra producției locale. Potrivit reprezentanților sectorului, scăderea pieței, cauzată în principal de creșterile considerate nesustenabile ale accizei din ultimele 18 luni, are efecte și asupra agriculturii românești și a locurilor de muncă generate de sectorul berii pe întregul lanț valoric.

„Producția de bere din România începe pe câmpurile agricole ale țării noastre. Acest eveniment confirmă importanța strategică a parteneriatului dintre fermierul care cultivă orzul, malțăria care îl procesează și fabrica ce produce berea. Pentru a păstra valoarea adăugată în România și a susține mii de familii din mediul rural, avem nevoie de predictibilitate fiscală, precum și de un lanț agricol puternic și protejat”, a declarat Constantin Bratu, director general al Asociației Berarii României.

Orzul de bere este cultivat în 32 de județe din România

În 78% dintre județele României există culturi de orz destinate producției locale de bere. La nivel național, cultura orzului ocupă o suprafață totală de aproximativ 580.000 de hectare, dintre care orzul pe două rânduri (orzoaică de toamnă și de primăvară), din care se poate fabrica berea, însumează aproximativ 88.000 de hectare.

Această suprafață extinsă de culturi specializate reflectă un parteneriat strâns și de durată între producătorii de bere, procesatori și fermierii care produc materii prime destinate fabricării berii la nivel național. Pentru a asigura calitatea materiei prime „de la bob la pahar”, procesatorii susțin direct agricultura locală. Această investiție directă contribuie la menținerea berii românești ca produs ancorat în resursele și munca din câmpurile țării.

„Procesarea orzului în România este veriga esențială care transformă munca fermierilor noștri din câmp în malț, materia primă de calitate necesară fabricilor de bere. Prin parteneriatele noastre directe și prin sistemul de contractare tripartit (Fermier – Malțărie – Berărie), oferim pentru aproximativ 600 de cultivatori de orz de bere din România predictibilitate financiară, și siguranța că întreaga recoltă produsă în specificațiile contractuale va fi preluată. Investițiile noastre constante în tehnologii moderne de procesare și în sprijinul tehnic și financiar acordat fermierilor dovedesc angajamentul pe termen lung pentru susținerea agriculturii românești. Noi oferim vouchere valorice ce acoperă aproximativ 45% din costul semințelor achiziționate de fermieri, încercând prin acestea să stimulăm producția locală de orz de bere și să rămânem competitivi. Pentru a menține activă această producție locală de valoare adăugată și pentru a preveni dependența de importurile de malț sau de bere, avem nevoie de un cadru legislativ și fiscal stabil, care să protejeze întregul lanț valoric autohton”, a declarat Ionuț Oprea, director general al Soufflet Malt.

Contractele dintre fermieri, procesatori și fabricile de bere oferă predictibilitate

Un punct central al discuțiilor l-a constituit modelul integrat de parteneriat tripartit dintre fermieri, procesatori și fabricile de bere, considerat un motor de dezvoltare pentru agricultura românească.

Prin contractarea directă, derulată înainte de semănat, fermierii români beneficiază de prețuri minime garantate și de preluarea integrală a recoltei de orz care îndeplinește standardele tehnologice. Acest mecanism le oferă stabilitate financiară, posibilitatea de a garanta linii de finanțare și oportunități de dezvoltare.

Cultura hameiului, concentrată în trei județe

În ceea ce privește hameiul, cultura este una restrânsă și hiperspecializată. Există patru producători în trei județe din țară: Alba, Sibiu și Mureș, care cultivă aproximativ 150 de hectare.

Acest tip de cultură necesită anumite condiții de creștere, atât climatice, cât și de infrastructură. Recoltarea se face manual, iar în România există provocări legate de asigurarea forței de muncă necesare pentru acest segment.

Privind spre viitor, sectorul berii își reconfirmă angajamentul de a rămâne un pilon de stabilitate și dezvoltare pentru economia națională. Extinderea suprafețelor agricole dedicate orzului de bere și investițiile constante în dezvoltarea durabilă demonstrează că industria urmărește să transforme provocările în oportunități.

Prin dialogul cu autoritățile și asigurarea predictibilității pe termen lung, sectorul berii își propune să contribuie în continuare la dezvoltarea economiei naționale și la susținerea agriculturii românești.

Despre Asociația Berarii României

De 21 de ani, Asociația Berarii României reprezintă vocea comună a industriei locale de bere. Obiectivele sale vizează dezvoltarea unui sector al berii durabil, promovarea unui mediu concurențial transparent, un tratament egal și corect în fața instituțiilor de reglementare și educarea cu privire la beneficiile unui consum responsabil.

Începând din 2008, Asociația Berarii României a intrat în familia producătorilor de bere europeni, reprezentați prin organizația Berarii Europei, fondată în 1958, la Bruxelles.

Membrii săi actuali sunt cei mai mari producători de bere din România – URSUS BREWERIES, BERGENBIER SA, HEINEKEN România SA și UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD –, alături de microberăriile Berăria Artizanală Sibiu, CLINICA DE BERE, Scorilo și Zăganu, precum și de reprezentanții producătorilor de materii prime: Groupe SOUFFLET MALT ROMANIA și Asociația Producătorilor de Hamei din România.

Industria berii pune managementul sustenabilității în centrul activității sale, prin eficientizarea consumului de apă și energie în producția de bere și prin reducerea amprentei de carbon.