Companiile aeriene își îndreaptă tot mai mult atenția spre pasagerii cu venituri ridicate, în timp ce scumpirea puternică a kerosenului împinge prețurile biletelor în sus și îi face pe clienții clasei economice mai atenți la cheltuieli. Air France investește un miliard de euro în servicii premium, unde pasagerii primesc caviar, șampanie, apartamente private la bord și transfer cu Porsche până la avion, relatează Reuters.

Strategia vine într-un moment în care costurile cu combustibilul pun presiune puternică asupra întregii industrii. Prețul kerosenului s-a mai mult decât dublat de la începutul anului, iar combustibilul reprezintă între 30% și 40% din cheltuielile unei companii aeriene.

14.000 de dolari pentru un zbor Paris-New York, dus-întors

La Air France, clasa întâi poartă numele „La Première”, iar un bilet dus-întors între Paris și New York pornește de la aproape 14.000 de dolari. Experiența începe înainte ca pasagerul să urce în avion. Clienții au o intrare separată în aeroportul Charles de Gaulle, trec printr-un control de securitate discret și așteaptă îmbarcarea într-un lounge prevăzut inclusiv cu spa. Acolo pot primi caviar și șampanie, iar drumul până la avion este făcut într-un Porsche Cayenne negru.

La bord, pasagerii La Première au la dispoziție o suită privată, pijamale de designer și meniuri concepute de bucătari cu stele Michelin. „Am vrut să creăm spațiul ca într-un avion privat”, a declarat pentru Reuters Fabien Pelous, vicepreședintele executiv Air France responsabil cu experiența clienților.

Un miliard de euro pentru serviciile premium

Air France investește aproximativ un miliard de euro, pe parcursul a cinci ani, în modernizarea lounge-urilor, cabinelor și serviciilor Wi-Fi. Separat, compania cheltuiește aproximativ un miliard de euro anual pentru reînnoirea flotei. Dar investițiile sunt susținute și de evoluția veniturilor. Air France nu publică separat rezultatele clasei întâi, însă segmentul combinat first class și business a crescut cu 28,1% în 2025 și cu 26,9% în 2024. În aceeași perioadă, veniturile obținute de la clasa economică au stagnat.

În acest an, Skytrax World Airline Awards a desemnat pentru prima dată Air France drept compania cu cea mai bună clasă întâi din lume.

Luxul poate concura cu avioanele private

Compania franceză consideră că serviciul oferă și un avantaj mai puțin evident: anonimatul. Avioanele private trebuie înregistrate și pot fi urmărite prin platformele de monitorizare a traficului aerian. Pentru vedete sau alți pasageri foarte cunoscuți, o suită privată într-un avion comercial poate oferi mai multă discreție.

Experiența premium are însă și un cost climatic mai ridicat. Spațiul și resursele alocate fiecărui pasager de la clasa întâi determină o amprentă de carbon semnificativ mai mare decât în cazul unui loc economic, chiar dacă aceasta rămâne mai mică decât în cazul unui zbor cu avion privat.

Air France nu este singura companie care merge în această direcție. British Airways a anunțat modernizarea flotei sale de Airbus A380 și reducerea numărului total de locuri, în favoarea claselor premium. Air India a introdus, de asemenea, cabine noi pe unele rute internaționale. În Statele Unite, chiar și companii cunoscute pentru tarife mai accesibile, precum Southwest, Frontier, JetBlue și Allegiant, încearcă să atragă mai mulți pasageri dispuși să plătească pentru confort suplimentar.

Delta Air Lines spune că urmărește în special partea superioară a unei economii descrise drept „în formă de K”. Conceptul desemnează o economie în care veniturile unei categorii a populației cresc, în timp ce o altă categorie pierde putere de cumpărare.

Pasagerii clasei economice devin mai atenți la bani

Strategia transportatorilor apare tocmai într-un moment în care creșterea globală a traficului aerian încetinește. Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) estimează o creștere a traficului de pasageri de numai 2,1% în acest an, comparativ cu 5,3% anul trecut.

Prețurile ridicate ale combustibilului au dus la creșterea tarifelor, iar pasagerii mai sensibili la preț au început să-și reducă sau să-și amâne cheltuielile pentru călătorii. Pentru companiile aeriene, clienții bogați pot deveni astfel mai importanți pentru profitabilitate.

Roberto Alvo, directorul general LATAM Airlines Group, consideră că operatorii cu o ofertă premium puternică ar putea traversa mai bine actualele turbulențe economice. Companiile low-cost ar putea întâmpina dificultăți mai mari și ar putea urma o perioadă de consolidare în industrie.

Strategia are și riscuri

Mutarea spre clase premium nu este însă lipsită de pericole. Analistul în aviație John Strickland avertizează că reducerea numărului de locuri pentru a crea cabine mai spațioase reprezintă o decizie greu de inversat. Dacă o companie investește masiv, reduce capacitatea avionului, iar ulterior cererea premium scade, revenirea la configurația anterioară devine dificilă și costisitoare. Chiar și pasagerii bogați ar putea deveni mai atenți la cheltuieli dacă prețurile energiei rămân ridicate. Air France spune însă că nu intenționează să renunțe la strategia sa.

În timp ce călătoria cu avionul devine tot mai costisitoare pentru pasagerii obișnuiți, operatorii aerieni pariază tot mai mult pe segmentul opus al pieței: clienții pentru care un bilet de aproape 14.000 de dolari, o cupă de șampanie și un Porsche până la scara avionului reprezintă prețul unei experiențe apropiate de cea oferită de un avion privat.