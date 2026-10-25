Seceta din acest an a lăsat fermele fără suficientă pășune și fără furaje, iar unii crescători sunt nevoiți să transporte zilnic apă pentru animale. Maria Iuga, producător local din Tilișca, județul Sibiu, spune că familia sa cară apă de aproximativ două luni și a fost obligată să cumpere cantități mari de nutreț și făină pentru animale.

Ferma familiei Iuga funcționează din 2011 și a pornit cu doar patru vaci și câțiva clienți, notează Turnul Sfatului. Pe măsură ce cererea pentru lapte și produse lactate a crescut, familia a mărit și efectivul de animale.

Seceta a redus pășunea și furajele disponibile

Anul acesta, însă, condițiile meteo au complicat activitatea fermei. Lipsa apei și a vegetației suficiente pentru animale a crescut atât volumul de muncă, cât și costurile. „De două luni cărăm apă la toate animalele. N-am avut pășune, n-am avut ce cosi”, povestește Maria Iuga

În aceste condiții, familia a fost nevoită să cumpere cantități importante de hrană pentru animale. Susținerea venită din partea clienților care continuă să cumpere produsele fermei reprezintă unul dintre motivele pentru care producătorii merg mai departe.

Activitatea începe foarte devreme, pentru ca laptele să poată ajunge proaspăt la cumpărători. Maria Iuga spune că programul începe uneori la ora 3 dimineața, cu mulsul animalelor și pregătirea produselor, iar ziua de muncă se poate termina după ora 23

Animalele trebuie îngrijite în fiecare zi

Creșterea animalelor presupune o activitate continuă, indiferent de weekenduri sau sărbători. Hrănirea, adăparea și mulsul nu pot fi întrerupte, iar fermierii trebuie să fie permanent prezenți în gospodărie. Au existat și perioade în care familia Iuga s-a gândit să renunțe la fermă. A continuat însă atât pentru consumul propriu, cât și pentru clienții care cumpără constant produsele. Printre aceștia se află locuitori din Tilișca și Sibiu, dar și români stabiliți în străinătate. Unii cumpărători caută produsele familiei atunci când revin în țară, iar în anumite situații produsele au fost trimise inclusiv în Germania.

Maria Iuga își vinde produsele direct consumatorilor, fără intermediari. Vinerea participă la piața organizată la Consiliul Județean Sibiu, iar sâmbăta produsele familiei pot fi găsite la Piața Transilvania. Înainte de a ajunge la piață, producătoarea livrează lapte și abonaților din Tilișca. Laptele vândut sâmbăta este muls înainte de plecarea de la fermă și ajunge încă proaspăt la cumpărători. În activitatea familiei este implicat și fiul său, în vârstă de 18 ani.

De la lapte și telemea la unt și brânză de burduf

Ferma produce mai multe tipuri de lactate, printre care lapte proaspăt, telemea, unt, smântână, iaurt, brânză dulce, caș și brânză de burduf. Telemeaua proaspătă este vândută cu 35 de lei, iar cea maturată cu 45 de lei. Laptele costă 6 lei litrul, brânza frământată 50 de lei kilogramul, iar brânza de burduf 60 de lei kilogramul.

Povestea fermei din Tilișca ilustrează dificultățile cu care se confruntă micii crescători într-un an secetos. Lipsa pășunii și a furajelor obținute din propria gospodărie înseamnă costuri suplimentare, în timp ce transportul apei adaugă o nouă sarcină unei activități care presupune deja muncă zilnică, de dimineața devreme până seara târziu.