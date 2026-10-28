Restaurante din Sardinia le cer familiilor să lase telefoanele deoparte / Părinții și copiii primesc jocuri pentru a vorbi la masă

28 oct. 2026, Articole / Reportaje
Restaurante din Sardinia le cer familiilor să lase telefoanele deoparte / Părinții și copiii primesc jocuri pentru a vorbi la masă
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Programul-pilot va dura o lună
  2. „Kit de reunire” în locul telefonului
  3. „Conversațiile sunt înlocuite tot mai des de tăcere”
  4. Restaurantele devin parte a experimentului

Cincisprezece restaurante din Sardinia vor participa la un experiment prin care familiile sunt încurajate să renunțe la telefoane și alte dispozitive în timpul mesei. Părinții și copiii vor lăsa ecranele deoparte, iar în schimb vor primi jocuri și activități menite să stimuleze conversația, relatează The Guardian.

Inițiativa se numește „A tavola senza schermi” – „La masă fără ecrane” – și face parte dintr-o campanie mai amplă pentru reducerea utilizării excesive a dispozitivelor digitale de către copii.

Programul-pilot va dura o lună

Cele 15 restaurante s-au înscris voluntar în proiect, care va începe săptămâna viitoare și se va desfășura timp de o lună. Familiile care mănâncă în localurile participante vor trebui să pună deoparte telefoanele și celelalte dispozitive pe durata mesei.

Inițiativa este coordonată de Anna Cau, Avocatul Copilului din Sardinia și fost magistrat pentru minori. Ea explică faptul că obiectivul proiectului nu este introducerea unei simple interdicții și nici transferarea întregii responsabilități asupra părinților. Ideea este ca și mediul din jurul familiei să contribuie la limitarea utilizării excesive a ecranelor și la dezvoltarea relațiilor directe dintre copii și adulți.

„Kit de reunire” în locul telefonului

După ce telefoanele sunt puse deoparte, personalul restaurantului oferă familiilor un așa-numit „reunion kit”, conceput pentru a încuraja interacțiunea. Pachetul conține jocuri și desene realizate cu sprijinul Federației Italiene a Pediatrilor.

Activitățile sunt gândite astfel încât copiii și părinții să înceapă conversații simple, inclusiv despre ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei. Jocurile au și o durată limitată, astfel încât să poată fi folosite ușor în timpul unui prânz sau al unei cine la restaurant. Kitul include și o broșură despre riscurile expunerii excesive la mediul digital, precum și recomandări pentru gestionarea utilizării rețelelor sociale acasă.

„Conversațiile sunt înlocuite tot mai des de tăcere”

Proiectul a fost realizat împreună cu filiala din Sardinia a Fipe-Confcommercio, organizație care reprezintă companii din domeniul restaurantelor, turismului și divertismentului. Emanuele Frongia, președintele organizației din Sardinia, spune că toate cele 15 restaurante invitate să participe au acceptat fără dificultate.

Organizatorii vor ca inițiativa să poată fi extinsă ulterior, tot pe bază voluntară. Frongia consideră că restaurantele pot avea un rol important în crearea unor momente în care membrii familiei petrec timp împreună și comunică. În ultimii ani, însă, proprietarii și angajații restaurantelor observă tot mai des că discuțiile de la masă sunt înlocuite de perioade lungi de tăcere, în care adulții și copiii privesc telefoanele.

O practică frecventă este și oferirea unui telefon sau a unei tablete copilului pentru a-l ține ocupat în timpul mesei.

Restaurantele devin parte a experimentului

Inițiativa din Sardinia încearcă astfel să mute discuția despre utilizarea telefoanelor dincolo de spațiul familiei. Organizatorii consideră că părinții nu trebuie să gestioneze singuri problema utilizării excesive a dispozitivelor digitale.

Restaurantele participante vor crea pentru o lună un mediu în care lipsa telefonului de la masă devine regula comună, iar copiilor li se oferă imediat o alternativă. „Avem nevoie de contexte din lumea reală care să întărească și să susțină viața adulților și a copiilor”, a explicat Anna Cau.

Pentru moment, proiectul rămâne un experiment desfășurat în 15 localuri din Sardinia. Dacă rezultatele vor fi considerate încurajatoare, organizatorii intenționează să îl extindă voluntar și către alte restaurante de pe insulă.

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