Azi începe vaccinarea de urgență a oilor și caprelor în Constanța și Tulcea / România a primit dozele din rezerva UE

25 oct. 2026, Agribusiness
Azi începe vaccinarea de urgență a oilor și caprelor în Constanța și Tulcea / România a primit dozele din rezerva UE
Foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. Restricțiile privind circulația animalelor rămân în vigoare
  2. Exporturile de ovine și caprine sunt în continuare restricționate

Campania de vaccinare de urgență a ovinelor și caprinelor începe astăzi, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi mai devreme decât era programat inițial. Decizia a fost luată după ce ultimele tranșe de vaccin din stocurile strategice ale Uniunii Europene au ajuns mai devreme în România, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Campania de imunizare de urgență a ovinelor și caprinelor va demara duminică dimineață în județele Constanța și Tulcea, după ce ultimele tranșe din stocurile strategice ale Uniunii Europene au intrat mai devreme în România”, a transmis ANSVSA.

Autoritatea precizează că transportul final era programat inițial pentru duminică. Sosirea anticipată a dozelor a permis însă începerea imediată a campaniei.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că fiecare oră câștigată permite protejarea unui număr mai mare de animale și poate grăbi revenirea la exporturile de animale vii către țări terțe. „Începem campania cu o zi înainte de termenul stabilit, deoarece atât ANSVSA, cât și Guvernul României și Comisia Europeană au colaborat extrem de eficient pentru a aduce dozele aici mult mai repede”, a afirmat acesta.

Potrivit șefului ANSVSA, obiectivul autorităților este protejarea efectivelor și îndeplinirea condițiilor necesare pentru redeschiderea exporturilor. Alexandru Bociu va supraveghea astăzi debutul campaniei în județul Constanța, împreună cu o echipă de specialiști ai Autorității. Ulterior, acesta se va deplasa în județul Tulcea pentru coordonarea măsurilor logistice și medicale.

Restricțiile privind circulația animalelor rămân în vigoare

În paralel cu vaccinarea, restricțiile temporare privind circulația ovinelor și caprinelor pe întreg teritoriul României rămân în vigoare. Măsura are ca scop limitarea răspândirii bolilor și protejarea efectivelor din zonele în care nu au fost identificate focare.

Comisia Europeană a anunțat pe 20 octombrie că România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin, după activarea băncilor de vaccinuri ale Uniunii Europene. Din total, 800.000 de doze sunt destinate vaccinării împotriva variolei ovine și caprine (SPGP), iar 300.000 de doze sunt pentru pesta micilor rumegătoare (PPR).

Potrivit Comisiei Europene, autoritățile române au solicitat oficial vaccinurile pe 21 septembrie 2026. Planurile de vaccinare au fost transmise Bruxelles-ului pe 23 septembrie. Comisia a cerut informații suplimentare pe 2 octombrie, iar România a răspuns pe 5 octombrie. Băncile europene de vaccinuri pentru cele două boli au fost activate pe 8 octombrie, după îndeplinirea condițiilor juridice și practice necesare.

Reprezentanții Comisiei au precizat însă că stocurile europene sunt destinate începerii unei campanii de vaccinare de urgență. Ele nu sunt suficiente pentru susținerea integrală a întregii campanii.

Exporturile de ovine și caprine sunt în continuare restricționate

Comisia Europeană a decis, pe 18 iunie, prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe. Au fost menținute și restricțiile existente pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Măsurile au fost adoptate după apariția unor focare de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Autoritățile europene au considerat că există un pericol ridicat de răspândire a celor două boli, motiv pentru care au menținut restricțiile privind circulația și exportul animalelor.

ANSVSA consideră că vaccinarea începută astăzi în Constanța și Tulcea este una dintre măsurile necesare pentru controlarea situației sanitare și pentru reluarea, ulterior, a exporturilor de animale vii.

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