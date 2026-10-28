Halloween-ul poate fi mai mult decât costume, dovleci sculptați și decorațiuni spectaculoase. Poate deveni și un bun pretext pentru o seară petrecută acasă, în familie sau alături de prieteni, cu miros de dovleac copt, scorțișoară și tartă abia scoasă din cuptor. Și dacă dovleacul tot este simbolul acestei perioade, putem folosi un dovleac pentru decorul serii iar altul, ca ingredient principal al desertului.

Între 28 și 31 octombrie, Carrefour organizează Târgul de Halloween în toate hipermarketurile din țară. Clienții vor putea găsi dovleci pentru sculptat, dovleci plăcintari, decorațiuni și deserturi tematice, de la brioșe și torturi până la macarons.

Pentru cei care vor să pregătească desertul acasă, dovleacul plăcintar este punctul de plecare pentru o rețetă potrivită unei seri de toamnă. Iar un alt dovleac poate fi transformat într-un personaj de Halloween, într-o activitate la care să participe întreaga familie.

Tartă cu dovleac, rețeta pentru Halloween

Pentru o tartă cu gust intens de dovleac, primul pas este alegerea unui dovleac plăcintar bine copt. La Carrefour poate fi găsit dovleac plăcintar provenit de la cooperativa Grădina Noastră din Malu Spart, parte a programului dedicat producătorilor locali.

Ingrediente

Pentru aluat:

300 de grame de făină albă Carrefour Classic

150 de grame de unt rece Carrefour Bio cu 82% grăsime

100 de grame de zahăr Carrefour Classic

1 ou

1 praf de sare

1 plic zahăr vanilat

Pentru umplutură:

400 g piure de dovleac (copt și pasat bine)

2 ouă întregi + 2 gălbenușuri

100 g zahăr (brun sau alb)

200 ml smântână lichidă pentru frișcă (sau lapte/smântână de gătit)

condimente: 1-2 lingurițe de scorțișoară, un praf de nucșoară, ghimbir și cuișoare măcinate

un praf de sare

1 linguriță esență de vanilie

Dovleacul curățat și tăiat în bucăți se coace până când pulpa devine moale. După răcire, aceasta poate fi pasată, iar piureul rezultat se amestecă cu zahărul și mirodeniile.

Mod de preparare

Pregătirea aluatului: frământă rapid făina cu untul rece, zahărul, oul, sarea și zahărul vanilat până obții un aluat omogen. Învelește-l apoi în folie alimentară și lasă-l la frigider timp de 30 de minute. Coacerea crustei: Întinde aluatul și așază-l într-o tavă de tartă (diametru 21-24 cm), înțepând baza cu o furculiță. Apoi pune crusta la cuptor la 180°C timp de circa 15 minute. Pregătirea umpluturii: Într-un bol mare, amestecă piureul de dovleac cu ouăle, gălbenușurile, zahărul, smântâna lichidă, vanilia, sarea și condimentele până obții o cremă netedă. Coacerea tartei: Toarnă crema de dovleac peste crusta pre-coaptă și dă tarta din nou la cuptor, la 175°C – 180°C, pentru încă 40-45 de minute, până când umplutura s-a închegat și este ușor stabilă la mijloc.

Lasă tarta să se răcească complet înainte de a o tăia. Pentru masa de Halloween, poate fi decorată discret cu forme din aluat – frunze, dovleci sau mici fantome.

Dovleacul de Halloween poate deveni și proiectul copiilor

În timp ce tarta este la cuptor, un alt dovleac poate deveni personajul principal al serii.

Pentru sculptat este indicat un dovleac suficient de mare, stabil și cu o coajă fără zone moi. Se taie partea superioară pentru realizarea capacului, apoi interiorul este golit cu ajutorul unei linguri. Modelul poate fi desenat mai întâi cu un marker, înainte de a fi decupat cu grijă. Copiii pot alege expresia dovleacului, însă folosirea obiectelor ascuțite trebuie să rămână în sarcina adulților.

Clienții care folosesc aplicația Carrefour beneficiază, în cadrul campaniei, de reduceri la câteva produse de sezon. Dovleacul Halloween românesc costă 2,49 lei/kg, față de 3,49 lei/kg, o reducere de 28%.

Halloween cu produse românești de sezon

Unul dintre elementele speciale ale campaniei este originea acestui fruct, folosit în bucătărie ca legumă. Dovlecii de Halloween, cei plăcintari și cei copți provin de la cooperativa Grădina Noastră din Malu Spart, parte a programului Carrefour destinat agricultorilor locali. Astfel, aceeași seară poate combina jocul și tradiția nouă a dovleacului sculptat cu una dintre aromele clasice ale toamnei românești: dovleacul copt.

Pentru cei care preferă să completeze decorul casei, Târgul de Halloween include și flori de sezon. În aplicația Carrefour, buchetul Broomstick este redus de la 29,99 lei la 19,99 lei, iar buchetul Regall Fall, de la 44,99 lei la 35,99 lei.

Fie că alegi să sculptezi un dovleac, să pregătești o plăcintă de casă sau să completezi decorul cu flori de sezon, Târgul de Halloween Carrefour reunește produse pentru diferite moduri de a sărbători. Campania are loc între 28 și 31 octombrie, în toate hipermarketurile Carrefour din țară.