MAI susține că fermierii sunt îndemnați la proteste de amploare / Ministerul vorbește despre „tentative de manipulare”

25 oct. 2026, Agribusiness
MAI susține că fermierii sunt îndemnați la proteste de amploare / Ministerul vorbește despre "tentative de manipulare"
Foto G4Food
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Cuprins
  1. „Principalele solicitări ale fermierilor au fost soluționate”
  2. MAI amintește protestele din 15 septembrie

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) susține că există tentative de instigare a unei părți dintre fermieri la organizarea unor proteste de amploare. Instituția califică aceste îndemnuri drept „tentative de manipulare” și afirmă că principalele solicitări ale crescătorilor de ovine au fost soluționate.

MAI nu precizează însă cine ar fi lansat apelurile la protest și nici data sau locul unei eventuale manifestații. G4Media notează că, din informațiile publice consultate, nu a fost identificat un anunț privind organizarea unui nou protest al crescătorilor de ovine.

Ministerul leagă avertismentul privind eventualele proteste de situația vaccinării ovinelor și caprinelor și de măsurile luate pentru reluarea exporturilor. „Ca urmare a demersurilor noului guvern, procesul de achiziție a vaccinurilor necesare pentru ovine și caprine este în plină desfășurare, primele doze ajungând deja în țara noastră”, arată MAI.

Instituția precizează că vaccinarea urma să înceapă în cel mai scurt timp, conform anunțurilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Între timp, campania de vaccinare de urgență a început duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, după sosirea mai devreme a ultimelor tranșe din stocurile strategice ale Uniunii Europene.

„Principalele solicitări ale fermierilor au fost soluționate”

MAI afirmă că principalele cereri ale crescătorilor de ovine au primit răspuns din partea autorităților. Obiectivul declarat al Guvernului este reluarea exporturilor și îndeplinirea condițiilor solicitate de fermieri. „În acest context, considerăm instigările la protest ca fiind tentative de manipulare a fermierilor, tentative care nu servesc intereselor crescătorilor de ovine”, se arată în comunicatul ministerului.

MAI îi îndeamnă pe fermieri să consulte sursele oficiale și să analizeze cu atenție mesajele care îi cheamă la acțiuni de protest. Instituția susține că autoritățile au întreprins deja măsuri concrete pentru soluționarea principalelor probleme semnalate de crescători.

MAI amintește protestele din 15 septembrie

Ministerul face referire și la manifestația fermierilor din 15 septembrie 2026. Potrivit MAI, peste 50 de persoane au fost atunci reținute pentru instigare la violență și pentru acte de violență. „Nu este prima situație în care un protest pașnic al fermierilor este denaturat”, susține instituția în comunicatul publicat pe 24 octombrie. Ministerul precizează, în același timp, că respectă dreptul persoanelor de a-și exprima opiniile și de a participa la adunări publice. „Facem apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate”, transmite MAI.

Situația crescătorilor de ovine s-a complicat în ultimele luni din cauza focarelor de boli și a restricțiilor impuse circulației și exportului animalelor. România a primit din stocurile strategice ale Uniunii Europene 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare.

Campania de vaccinare este considerată una dintre măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolilor și pentru crearea condițiilor necesare reluării exporturilor de animale vii.

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