Salata mexicană cu feliuțe de carne de vită și avocado este o opțiune rapidă, sănătoasă și plină de proteine și fibre. Carnea și avocado adaugă consistență și o textură cremoasă, iar porumbul și fasolea roșie oferă prospețime și savoare. Ceapa roșie, coriandrul și vinegreta completează aromele, rezultând o salată simplă și gustoasă, ideală pentru prânz sau cină.
Friptura de vită se prepară repede, iar salata în cinci minute. Nu stai în bucătărie pe căldură și mănânci super sănătos și gustos.
200 g feliuțe de carne de vită (mușchi sau vrăbioară, trasă la tigaie și rumenită)
1 avocado copt, tăiat cuburi sau feliuțe
150 g porumb fiert
240 g fasole roșie fiartă sau din conservă (scursă și clătită)
1 ceapă roșie mare sau 2 cepe mici, tăiate fin
1-2 roșii medii (sau roșii cherry), tăiate cubulețe
Coriandru proaspăt tocat sau uscat, după gust
2-3 linguri ulei de măsline
1-2 linguri zeamă de lime (sau lămâie)
1 lingură oțet balsamic
Sare și piper după gust.
Prăjește carne de vită într-o tigaie încinsă până se rumenesc frumos, apoi lasă-le să se răcească puțin. Taie-le felii și sărează-le.
Pune într-un bol mare porumbul fiert, fasolea roșie, roșiile tăiate și feliuțele de carne de vită.
Încorporează ceapa roșie tăiată fin și cuburile de avocado.
Într-un bol mic, prepară vinegreta..
Toarnă vinegreta peste ingrediente, presară coriandrul deasupra și amestecă ușor pentru a combina aromele, fără a strivi bucățile de avocado.
Servește imediat.
O salată rapidă, plină de culoare și fibre, perfectă pentru zilele când vrei o masă sănătoasă.
Poftă bună!
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