A turna un fir generos de ulei sau a topi un cub de unt în tigaie înainte de a pune friptura este o obișnuință pentru cei mai mulți dintre noi. Totuși, bucătarii profesioniști avertizează că această practică banală este o greșeală care poate strica textura, aroma și gustul finalist al cărnii.

De ce nu trebuie să pui uleiul direct în tigaie