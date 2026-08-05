A turna un fir generos de ulei sau a topi un cub de unt în tigaie înainte de a pune friptura este o obișnuință pentru cei mai mulți dintre noi. Totuși, bucătarii profesioniști avertizează că această practică banală este o greșeală care poate strica textura, aroma și gustul finalist al cărnii.
Atunci când torni uleiul sau pui untul într-o tigaie încinsă și le lași să se încălzească singure, grăsimea începe să se degradeze rapid din cauza temperaturii ridicate. Până când apuci să pui friptura, grăsimea este deja arsă.
Efectele negative ale acestei metode:
Grăsimea arsă emană un fum neplăcut.
Carnea va împrumuta o notă amară sau de ars.
Uleiul tinde să se scurgă spre marginile tigăii, lăsând centrul neacoperit.
Chefii spanioli Pablo Cadavid și Alfredo Vozmediano recomandă o tehnică extrem de simplă, dar extrem de eficientă: să aplici câteva picături de ulei direct pe bucata de carne înainte de a o pune pe suprafața fierbinte.
Folosești exact atât ulei cât este necesar, fără excese.
Grăsimea se încălzește treptat, odată cu carnea, reducând la minimum riscul de ardere.
Stratul fin de ulei rămâne pe suprafața bucății de carne și ajută la formarea unei cruste aurii și crocante (carnea se sigilează, iar sucurile rămân în interior).
Tigaia rămâne curată, iar procesul de gătire devine mult mai igienic.
Tehnica funcționează excelent nu doar pe tigăile antiaderente, ci și pe cele din inox sau fontă. Secretul constă în atingerea temperaturii ideale înainte de adăugarea cărnii.
Pentru a verifica dacă tigaia din inox este pregătită, picură puțină apă pe suprafața ei înfierbântată. Dacă apa formează mici perle/sfere care alunecă rapid pe suprafață fără să se evapore instant, tigaia a atins temperatura perfectă.
Odată ce tigaia este încinsă corect, așază friptura unsă în prealabil cu puțin ulei. Datorită temperaturii optime și stratului fin de grăsime de pe carne, aceasta nu se va lipi și se va găti impecabil.
Data viitoare când gătești carne, o să îți iasă mult mai bine. Mie mi-a ieșit perfect urmând fiecare sfat.
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