Temperaturi de până la 41°C în zonele agricole. ANM avertizează că plantele neirigate vor începe să se ofilească și să se usuce prematur

Temperaturile foarte ridicate vor pune presiune pe culturile agricole în perioada 5–11 august, în special acolo unde plantele nu sunt irigate și există deja deficit de apă în sol. Maximele vor putea ajunge la 41 de grade Celsius, iar temperaturile vor depăși în unele zone limitele biologice critice de rezistență ale plantelor, de 30–32 de grade Celsius, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), transmite AGERPRES.

În aceste condiții, culturile prășitoare neirigate pot prezenta în orele amiezii fenomene de ofilire temporară și răsucire a aparatului foliar. Sunt posibile, de asemenea, îngălbenirea și/sau uscarea prematură a frunzelor bazale și forțări stadiale, în special pe terenurile unde se menține deficitul de umiditate.

Unde există deficit de apă pentru culturile de porumb

În cazul porumbului neirigat, rezerva de apă din stratul de sol cuprins între 0 și 100 de centimetri se va menține la valori satisfăcătoare și apropiate de optim pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania.

O situație favorabilă este prognozată și local în sudul, estul și centrul Dobrogei, precum și în nord-estul, vestul și centrul Moldovei și, izolat, în sud-vestul și sud-estul acestei regiuni.

În schimb, seceta pedologică moderată, puternică și extremă se va manifesta în Banat, Crișana și Maramureș, în cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul și centrul Dobrogei, precum și în centrul, sudul, nord-estul și sud-estul Munteniei.

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Deficite de umiditate sunt prognozate și în centrul Transilvaniei, izolat în nord-vestul și sud-vestul regiunii, precum și în sudul și estul Olteniei.

Floarea-soarelui își încheie înflorirea, iar porumbul avansează spre maturitate

În cea mai mare parte a regiunilor agricole, floarea-soarelui își va definitiva înflorirea, în proporție de 100%, continuând în același timp maturitatea în ceară, în proporție de 10–100%, și maturitatea deplină, de 10–60%.

În funcție de momentul semănatului, porumbul se va afla în diferite faze de dezvoltare: înflorirea paniculului, în proporție de 70–100%, mătăsire, 50–100%, maturitate în lapte, 30–100%, precum și maturitate în ceară, 10–70%, în cazul hibrizilor extratimpurii și timpurii.

În nordul, centrul și nord-estul țării, sfecla de zahăr va continua alungirea și îngroșarea axei hipocotile, în proporție de 40–100%. Izolat, ar putea începe și acumularea zahărului în rădăcină, în proporție de 10–20%.

Cartoful își va continua creșterea tuberculilor și uscarea vrejilor, în proporție de 10–100%, iar local ar putea începe maturitatea tehnologică și recoltarea soiurilor de vară.

Cum vor evolua livezile și vița-de-vie

În plantațiile pomicole vor predomina creșterea rodului, acumularea zahărului și coacerea fructelor. La soiurile ajunse la maturitate deplină va continua și recoltarea.

În cea mai mare parte a podgoriilor, vița-de-vie va continua creșterea și dezvoltarea boabelor, iar local, în cazul soiurilor de masă, poate începe acumularea zaharurilor și coacerea în „pârgă”.

În ansamblu, ANM estimează că lucrările agricole specifice perioadei – recoltarea, erbicidările, tratamentele împotriva bolilor și dăunătorilor și eliberarea terenurilor de resturile vegetale – se vor putea desfășura în general în condiții bune.

ANM recomandă irigarea terenurilor cu deficit de apă

Printre recomandările specialiștilor se numără finalizarea recoltării, transportului și depozitării grâului de toamnă.

Fermierilor li se recomandă, de asemenea, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și pregătirea acestora prin arat, discuit sau scarificat pentru însămânțările de toamnă.

Trebuie continuate și lucrările de întreținere a culturilor de câmp, pomilor fructiferi și viței-de-vie, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor, erbicidările și prașilele mecanizate.

Pe suprafețele agricole unde există deficit de apă în sol, recomandarea este aplicarea irigațiilor.

Maxime de până la 41°C și nopți tropicale

Din punct de vedere termic, în intervalul 5–11 august vremea va fi mai caldă în cea mai mare parte a teritoriului agricol și chiar deosebit de caldă în zonele de câmpie.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 17 și 34 de grade Celsius, cu valori cu 1–9 grade peste normele climatologice la nivelul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 41 de grade Celsius în majoritatea regiunilor agricole.

Minimele se vor situa între 9 și 26 de grade Celsius în cea mai mare parte a zonelor de cultură, fiind prognozate frecvente nopți tropicale.

În aproape toată țara sunt așteptate și ploi locale sub formă de aversă, inclusiv torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Izolat, vântul poate avea aspect de vijelie, iar cantitățile de apă acumulate ar putea fi mai importante din punct de vedere agricol.