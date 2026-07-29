Porumbul fiert, vedeta începutului de vară: comenzile au crescut de aproape 7 ori într-o singură lună / Brânza cu roșii, combinația preferată de români

Vara schimbă rapid și coșul de cumpărături al românilor. Porumbul pentru fiert a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase creșteri la începutul sezonului cald: în iunie, numărul bucăților comandate prin Freshful by eMAG a fost de aproape șapte ori mai mare decât în mai și cu peste 150% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

Datele publicate de retailer arată și o preferință tot mai pronunțată pentru fructele și legumele de sezon, în timp ce una dintre cele mai simple mese de vară rămâne și una dintre cele mai populare: brânza cu roșii s-a regăsit în aproximativ 15% dintre comenzile plasate în luna iunie.

Porumbul pentru fiert, de la 3.335 la peste 22.000 de bucăți într-o lună

Porumbul pentru fiert a avut una dintre cele mai mari creșteri odată cu debutul verii. Dacă în luna mai au fost comandate 3.335 de bucăți, în iunie numărul acestora a ajuns la 22.079, de aproape șapte ori mai mult.

Comparativ cu luna iunie 2025, creșterea depășește 150%.

În clasamentul general al legumelor comandate în iunie, castraveții au ocupat primul loc, cu 30.882 de bucăți, urmați de roșii, cu 23.951, și porumb, cu 22.210.

La fructe, cele mai comandate au fost lămâile – 19.981 de bucăți, avocado – 19.819, bananele – 19.786 și cireșele – 18.337.

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Volumele arată și mai clar dimensiunea consumului: într-o singură lună au fost comandate peste 20,6 tone de roșii, 17,2 tone de pepene verde, 12,7 tone de cireșe și peste 5 tone de căpșuni.

Cireșele românești și cartofii noi au câștigat și ei teren

Porumbul nu este singurul produs sezonier pentru care cererea a crescut puternic.

Cireșele românești au înregistrat cu peste 6.500 de bucăți mai multe comenzi decât în luna mai, iar în cazul cartofilor noi diferența a fost de aproape 5.700 de bucăți.

Categoria cireșe și vișine a crescut cu 70% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce vânzările de înghețată artizanală s-au dublat.

„În fiecare anotimp vedem cum sezonalitatea schimbă rapid structura coșului de cumpărături, iar imediat ce apar, produsele românești devin alegerea clienților. Răspundem acestui interes prin colaborarea cu producători din întreaga țară și prin dezvoltarea constantă a ofertei Freshful, unde clienții găsesc peste 1.100 de produse locale de la peste 140 de mici producători români, astfel încât să aibă acces la produse proaspete și de sezon pe tot parcursul verii”, spune Anca-Maria Popescu, Head of Buying Fruits & Vegetables, Meat, Fish, Bakery la Freshful by eMAG.

Creșterea se vede și în comparația anuală. În primele luni din 2026, Freshful a livrat peste 783.000 de unități de produse românești de sezon, cu 88% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Brânza cu roșii, în aproximativ 15% dintre comenzile din iunie

Datele despre produsele cumpărate împreună conturează și meniul preferat în zilele de vară.

Brânza și roșiile formează cea mai frecventă combinație, regăsită în 17.897 de comenzi, echivalentul a aproximativ 15% din totalul comenzilor plasate în luna iunie.

Urmează roșiile cu castraveții, cumpărate împreună în 14.229 de comenzi, apa cu lămâile – 7.975 de comenzi – și pieptul de pui cu salata – 4.026.

Apa plată rămâne în fruntea comenzilor

Temperaturile ridicate se reflectă și în categoria băuturilor. Apa plată a fost cea mai comandată, cu 149.482 de produse livrate în iunie.

Au urmat băuturile de tip cola, cu 78.363 de produse, apa aromatizată, cu 58.258, și apa carbogazoasă, cu 53.293.

Valoarea medie a unei comenzi a fost de 372,6 lei, iar vinerea a fost ziua în care au fost plasate cele mai multe comenzi, datele sugerând că aprovizionarea pentru weekend se concentrează spre finalul săptămânii.

Datele provin de la Freshful by eMAG și reflectă comenzile realizate prin platforma retailerului, nefiind reprezentative pentru întregul consum alimentar din România.