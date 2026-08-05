Piața de bere este în scădere. Bergenbier a avut afaceri de aproape 939 milioane lei în 2025

05 aug.
Bergenbier S.A., producător de bere din România și parte a grupului Molson Coors Beverage Company, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproape 939 milioane lei, potrivit datelor publice comunicate de Asociația Berarii României. Citește continuarea pe Economedia.
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