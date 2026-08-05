Nimic nu poate fi mai provensal decât să mănânci o supă de pește, spun pasionații de călătorii în sudul Franței sau în general cei care iubesc bucătăria simplă a litoralului mediteraneean. Supa de pește din Marsilia, sau soupe de poissons cum este cunoscută, cu aromele sale puternice, te duce până în Vieux Port (Portul Vechi) sau în oricare bodegă ori restaurant din Marsilia, unde se prepară precum ciorba de burtă la noi.

Supă de pește autentică

Waverly Root scrie de pildă în cartea „The Food of France” despre o versiune pe care a găsit-o în Saint-Tropez, la 65 de mile est de Marsilia, diferită în mare parte datorită adăugării unui pește local de o culoare verde-chimică și pe care nu l-a mai găsit în altă parte. Dar important este peștele de „stâncă”, el dă gustul bun și inconfundabil de soupe de poissons, la fel pastis-ul sau șofranul.

Acum eu vă las rețeta clasică de la care am plecat și vă spun ce-am folosit eu, ce n-am pus sau cu ce am înlocuit.

Ingrediente pentru rețeta clasică de supă de pește din Marsilia

Baza pentru supă:

½ cană ulei de măsline

2 cepe feliate

½ căpățână de fenicul tocată

6 căței de usturoi zdrobiți

1 ardei iute

1 foaie de dafin

2 lingurițe de șofran

1 crab zdrobit

1 conservă (800g) de roșii sau roșii proaspete, coapte

1 kg fileuri de pește

apă

¼ cană pastis.

Pentru servirea supei:

1 cană de sos rouille

16 crutoane frecate cu usturoi

1 cană de brânză Gruyère rasă.

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Câteva precizări

Asigură-te că folosești cel puțin un tip de pește care conține gelatină: pește de stâncă, de exemplu. Lasă la infuzat șofranul în vin sau apă și pune apoi lichidul în supă.

Eu n-am pus crab pentru că n-am găsit congelat și din cei vii nu am putut să iau. Nu pot mânca un animal pe care l-am privit în ochi și l-am văzut mișcând.

Eu am pus mai puțin șofran, un vârf de linguriță, e foarte aromat. Și foarte scump dacă e autentic.

Nici ardei iute n-am pus în supă, ci fiecare își pune în porția lui.

Pastis n-am găsit și am pus vin alb. Poți încerca cu ouzo grecesc dacă ai adus din vacanța în Grecia sau cu puțin cognac. Pastis-ul e o băutură locală pe bază de anason. Poți pune și vin alb și 2 steluțe de anason, eu n-am avut nici din ăsta.

Și în loc de fenicul am pus morcovi și un ardei verde pentru că n-am găsit fenicul la magazin, n-am mai avut putere să caut pe căldura de afară.

Preparare pas cu pas

Baza pentru supă

Încălzește uleiul de măsline într-o oală mare și grea. Călește legumele tocate (eu le-am pus în blender) ceapa, morcovii și ardeiul sau feniculul, după caz. până se înmoaie (aproximativ 5 minute). Adaugă usturoiul zdrobit, ardeiul iute, foaia de dafin, șofranul și crabul zdrobit. Continuă să gătești până când aromele plăcute de usturoi umplu bucătăria, iar carapacea crabului devină roșie. Zdrobește roșiile și adaugă-le, pune și peștele și acoperă cu suficientă apă rece cât să depășească ingredientele cu aproximativ 2,5 cm. Adu la punctul de fierbere, apoi redu focul și lasă să fiarbă înăbușit timp de 30 de minute. Strecoară supa și pasează ingredientele care vor fi readăugate în supă. Eu n-am pus doar fileuri de pește, ci și capete, pește întreg, așa că am procedat puțin altfel. Am fiert peștele 15 min. Am strecurat și am stat și am ales fiecare bucățică de carne de pe oase. Am pus înapoi ăn oală în zeama de pește bucățile de carne, legumele călite și restul ingredientelor și am mai fiert la foc mic 15 min. Nu le-am mai pasat că erau foarte mărunte toate.

Servirea supei

Servește în boluri încălzite, cu Gruyère ras, crutoane și din belșug sos rouille alături. Supa de pește trebuie să fie puternic aromatizată. Ar trebui să aibă o ușoară picănțeală, mult șofran și o notă de pastis.

Cum se prepară sosul Rouille

Există o mie de variații de rouille. Versiunea de mai jos îți va oferi aceleași arome care se găsesc în majoritatea restaurantelor care servesc rouille.

Ingrediente Rouille:

4-5 gălbenușuri de ou

3 linguri usturoi pisat

Jumătate de linguriță de șofran

1 lingură boia de ardei dulce

Sos iute Sriracha după gust

3 linguri oțet de vin roșu

2 căni ulei de măsline.

Prepare sos Rouille:

Pasează totul într-un robot de bucătărie, cu excepția uleiului de măsline. Adaugă uleiul încet, fir cu fir, ca și cum ai face maioneză sau aioli. Gustă și potrivește condimentele după preferință.

Eu am folosit versiunea rapidă, amestecând maioneză de casă cu boia, sos iute, usturoi, oțet și șofran. Muiați șofranul în oțet câteva minute. Ungeți crutoanele de pâine cu acest sos minunat.

Puteți prepara această supă pentru prânzul de mâine, când este dezlegare la pește.

Poftă bună!