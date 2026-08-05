Un El Niño puternic ar putea împinge încă 49 de milioane de oameni spre foamete acută până la finalul lui 2027. Avertismentul ONU

05 aug. 2026, Articole / Reportaje
Un El Niño puternic ar putea împinge încă 49 de milioane de oameni spre foamete acută până la finalul lui 2027. Avertismentul ONU
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Un episod El Niño de intensitate ridicată ar putea avea consecințe severe asupra securității alimentare mondiale. Aproape 49 de milioane de oameni în plus ar putea ajunge să se confrunte cu foamete acută până la sfârșitul anului 2027 în unele dintre cele mai vulnerabile regiuni ale lumii, avertizează Programul Alimentar Mondial (PAM), agenție a ONU, potrivit MEDIAFAX.

În scenariul analizat de PAM, numărul total al persoanelor care se confruntă cu insecuritate alimentară acută ar putea ajunge la 274 de milioane.

Raportul citat de Reuters indică o probabilitate de 81% ca fenomenul El Niño să fie unul foarte puternic, iar temperaturile de la suprafața mării să atingă cele mai ridicate niveluri înregistrate cel puțin din 1982.

Cum poate El Niño să afecteze producția de alimente

El Niño este asociat cu schimbări importante ale tiparelor meteorologice în diferite regiuni ale lumii.

Fenomenul poate aduce secetă în Africa de Sud, poate întârzia musonii în anumite zone din Asia și poate provoca precipitații neregulate în alte regiuni.

Pentru agricultură, asemenea modificări pot însemna recolte afectate și, implicit, o disponibilitate mai redusă a alimentelor în zone în care populația se confruntă deja cu vulnerabilități economice și alimentare.

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Aproape 274 de milioane de oameni s-ar putea confrunta cu foamete acută

Programul Alimentar Mondial a analizat situația din 45 de țări considerate vulnerabile la efectele negative ale fenomenului El Niño.

Estimările arată că, în cazul unui episod de intensitate ridicată, numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritate alimentară acută ar putea crește cu aproape 49 de milioane.

Într-un asemenea scenariu, aproximativ 274 de milioane de oameni ar ajunge să se confrunte cu foamete acută.

Creșterea ar fi de 22% față de populația de referință care se confruntă deja cu această problemă.

America Centrală și Africa de Sud, printre cele mai vulnerabile regiuni

Impactul nu ar fi distribuit uniform.

America Centrală și Africa de Sud sunt estimate să se numere printre regiunile cel mai puternic afectate.

În America Centrală, numărul persoanelor afectate de insecuritate alimentară ar putea crește cu 83%.

În Africa de Sud, avansul estimat este de aproape 75%.

Efecte semnificative sunt anticipate și în Asia de Sud și Asia de Sud-Est, unde seceta, musonii neregulați și eventualele inundații localizate ar putea perturba producția agricolă.

Contextul geopolitic ar putea agrava problema alimentelor

Episoadele El Niño din trecut nu au provocat, de regulă, creșteri majore ale prețurilor alimentelor la nivel mondial.

Situația actuală ar putea fi însă mai complicată.

În contextul geopolitic existent, penuriile regionale și prețurile mai ridicate ar putea îngreuna și mai mult accesul la alimente pentru gospodăriile vulnerabile.

Astfel, efectele unui El Niño puternic nu s-ar limita la secetă, precipitații neregulate sau pierderi agricole. În regiunile care se confruntă deja cu insecuritate alimentară, deteriorarea recoltelor și creșterea prețurilor ar putea împinge alte zeci de milioane de oameni într-o situație de foamete acută până la sfârșitul anului 2027.

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