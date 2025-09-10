Salată de somon cu mango, fenicul și vinegretă de ierburi aromatice/ Răcoritor și ușor de făcut, acest preparat mediteraneean este o cină perfectă, dar se poate lua și la pachet

O rețetă răcoritoare, plină de nutrienți și arome proaspete, ideală pentru zilele călduroase (câte mai sunt!) sau atunci când vrei un preparat ușor, dar rafinat. Salata de somon cu mango, fenicul și vinegretă de ierburi aromatice este ușor de făcut și asigură o cină perfectă, dar se poate lua și la pachet la birou.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru salata de somon

200 de gr de somon afumat

200 de gr amestec de frunze verzi (rucola, spanac baby, salată verde, valeriană, ce vă place)

1 mango copt

1 lime (zeamă și coajă rasă, dacă este bio)

1 linguriță semințe de chia sau susan

Ierburi aromatice proaspete: busuioc, pătrunjel, cepușoară, mărar sau ce vă place

Câteva linguri de ulei de măsline extravirgin

½ de linguriță de oțet de mere

Sare.

Preparare

Scoatem somonul din frigider și îl lăsăm câteva minute la temperatura camerei. Îl tăiem în bucăți mici sau fâșii.

Între timp, pregătim baza salatei: frunzele verzi spălate și bine scurse, mango-ul tăiat cubulețe și ierburile tocate fin.

Pentru vinegretă, amestecăm uleiul de măsline cu oțetul de mere, puțin suc de lime, sare, semințele de chia și câteva frunze de busuioc mărunțite.

Montăm salata pe farfurie, adăugăm bucățile de somon fume și cuburile de mango, apoi turnăm vinegreta chiar înainte de servire. Deasupra presărăm semințele de susan, trase anterior la tigaie (opțional).

Această salată de somon și mango cu vinegretă de ierburi e dovada că mesele sănătoase nu trebuie să fie deloc banale. Este un preparat echilibrat, sățios și aromat, perfect ca fel principal la prânz sau cină, mai ales când vrem ceva rapid. Dacă o luăm la pachet, vinegreta o punem separat și o adăugăm exact înainte de a servi salata.

Beneficii nutritive ale ingredientelor

Somonul – bogat în acizi grași omega-3, proteine de calitate și vitamina D, ajută la sănătatea inimii, a creierului și a pielii.

Mango – o sursă excelentă de vitamina C, vitamina A și fibre, întărește imunitatea și susține digestia.

Frunzele verzi – conțin clorofilă, fier, calciu și antioxidanți care detoxifică și energizează organismul.

Semințele de chia – pline de fibre, proteine vegetale și acizi grași omega-3, contribuie la senzația de sațietate și la sănătatea intestinală.

Uleiul de măsline extravirgin – bogat în grăsimi mononesaturate, protejează sistemul cardiovascular și are efect antiinflamator.

Oțetul de mere – favorizează digestia și ajută la reglarea glicemiei după mese.

Lime-ul – adaugă un plus de prospețime și vitamina C, stimulând absorbția fierului din frunzele verzi.

Citește și

Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră

VIDEO | Rețetele Juanitei | Salata de cartofi crocanți cu sos de iaurt și muștar/ Preparatul viral pe rețelele sociale pe care nu ai cum să-l ratezi

VIDEO | Rețetele Juanitei | Salată de pui rapidă din câteva ingrediente / Se poate prepara cu maioneză sau cu sos de iaurt