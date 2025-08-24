VIDEO | Rețetele Juanitei | Salată de pui rapidă din câteva ingrediente / Se poate prepara cu maioneză sau cu sos de iaurt

Această salată de pui îmbină simplitatea ingredientelor clasice cu un gust echilibrat și savuros. Pieptul de pui fiert aduce o textură fragedă și proteine de calitate, în timp ce cartofii și morcovii fierți oferă consistență și dulceață naturală. Castraveții murați, măslinele sau caperele adaugă un contrast plăcut, acrișor și ușor sărat, care echilibrează perfect gustul final.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Preparatul poate fi personalizat fie cu o maioneză cremoasă, bogată, care îi conferă un aer tradițional, fie cu un sos de iaurt mai ușor și mai fresh, ideal pentru cei care preferă o variantă mai lejeră. Rezultatul este o salată consistentă, cu arome echilibrate, care se potrivește atât la mesele de zi cu zi, cât și la ocazii speciale.

Ingrediente pentru salata de pui

1 piept mare de pui

3-4 cartofi

2-3 morcovi

2 ouă

2-3 castraveți murați sau o mână de măsline verzi/capere.

Pentru maioneză

1 gălbenuș de ou

200 de ml de ulei de floarea soarelui de primă presă sau 100 de ml de ulei de măsline extravirgin

de de 1 lingură muștar

Suc de lămâie

Sare, piper, după gust.

Pentru sosul de iaurt

150 de gr de iaurt grecesc

1 lingură ulei de măsline extravirgin

1 linguriță muștar Dijon

Sare, piper, după gust.

Preparare salatei de pui

Se spală legumele, se curăță morcovii. Se fierb cartofii și morcovii în apă cu sare. Se lasă la răcit și scurs, se curăță cartofii, apoi se taie cubulețe (mai mari sau mai mici, rondele, cum vă place) și se pun în frigider să se usuce de apă.

Se fierb 2 ouă tari, se curăță de coajă și se lasă la răcit. Se toacă mărunt sau cubulețe, după dorință.

La fel și castraveții murați pe care îi scurgem bine de zeamă. Dacă punem măsline sau capere le lăsăm întregi.

Amestecăm totul adăugând sare și piper.

Pentru maioneză, se utilizează blender-ul vertical, urmând aceeași pași ca și la maioneza clasică. Se pun în paharul înalt uleiul, gălbenușurile fierte, muștarul, sarea și piperul, apoi se acționează blenderul ridicându-l încet. La final se adaugă puțin suc de lămâie până obținem consistența dorită.

Poți vedea în video cum se utilizează blender-ul pentru ca maioneza să nu se taie. Nu puneți usturoi, în rest urmați toți pașii.

Adăugăm maioneza (câteva linguri, nu o acoperim de grăsimi) peste restul de ingrediente și verifici sare, piper și muștar.

Dacă preferăm un sos de iaurt, mai light, amestecăm iaurtul cu restul ingredientelor și este gata.

Poftă bună!

Citește și

Rețetele Juanitei. Rețete de salată a la russe cu puține calorii. Mai multe variante, bune pentru cină, prânz la pachet sau când ai musafiri

VIDEO | Rețetele Juanitei | Salata a la russe cu maioneză din lapte de ovăz – varianta de post/vegană a popularei salate de boeuf

Salata boeuf – un aperitiv pentru mese de sărbătoare, dar și un mic dejun sățios/ Merge și pentru un brunch