Ne plac pachețele de primăvară, cu legume sau carne, le comandăm mereu când mergem la un restaurant chinezesc. Ce nu știți este că la restaurant pachețelele sunt industriale, cumpărate gata preparate și congelate, și doar puse în friteuza cu ulei.

Dacă vrem un preparat cinstit, cu ingrediente proaspete și pe care să le alegem chiar noi e bine să le facem acasă. Nu e deloc complicat, iar familia le va adora.

Ingrediente pentru pachețele de primăvară

1 pachet foi de plăcintă subțiri (sau foi de orez).

Legume: 200 g ciuperci, preferabil shiitake, tăiate fâșii fine. 1 legătură Pak Choi, frunze și tulpini tăiate mărunt. 2 morcovi medii, tocați în blender. 1 bucată mică de țelină rădăcină, tocată în blender. 1 păstârnac, tocată în blender. 3-4 fire de usturoi verde, tocat rondele fine.

3-4 gălbenușuri de ou fierte tare.

Condimente: Sos de soia. 1 lingură ulei de susan. Ghimbir, sare și piper după gust. Ulei pentru prăjit (opțional). 1 albuș de ou crud (pentru sigilarea foilor).



Preparare pas cu pas

Într-o tigaie încăpătoare sau un wok, încinge puțin ulei de susan și călește ciupercile până când scade toată apa lăsată de ele. Pune morcovul, țelina și păstârnacul. Călește-le la foc iute timp de 3-4 minute. Legumele trebuie să rămână ușor crocante (al dente). Adaugă Pak Choi-ul, ghimbirul și usturoiul verde tocat rondele. Mai lasă-le pe foc maximum 1-2 minute, doar cât să se înmoaie ușor frunzele de pak choi. Adaugă sosul de soia după gust 1-2 linguri, piperul și uleiul de susan. Gustă înainte de a pune sare (sosul de soia este deja sărat). Ia tigaia de pe foc și lasă compoziția să se răcească. Zdrobește gălbenușurile fierte cu o furculiță și încorporează-le ușor în amestecul de legume. Acestea vor oferi o textură cremoasă și un gust special. Întinde o foaie de plăcintă, taie-le în pătrate cçt palma și folosește câte două straturi unse cu puțin ulei între ele. Dacă pui foi de orez umezește-le. Așază o lingură generoasă de umplutură spre unul dintre colțuri. Adu colțul peste umplutură, îndoaie marginile laterale spre interior și rulează strâns. Unge capătul rămas cu puțin albuș de ou bătut pentru a „lipi” pachețelul. Poți prăji în baie de ulei sau în cuptor/friteuză cu aer cald:

- articolul continuă mai jos -

Varianta clasică: Încinge ulei într-o tigaie mai adâncă și prăjește pachețelele pe ambele părți până devin aurii și crocante. Scoate-le pe un șervețel de hârtie pentru a absorbi excesul de grăsime.

La cuptor sau friteuză: Așază-le într-o tavă pe hârtie de copt, unge-le cu puțin ulei deasupra și coace-le la 200°C timp de 15-20 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Servire

Servește-le fierbinți, alături de un sos de soia cu puțin ardei iute sau un sos sweet-chilli. Gălbenușul fiert din interior va da un gust interesant.

Poftă bună!