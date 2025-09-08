Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră

Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi o salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră.

Ingrediente pentru salata cu fructe de vară

200 de gr de mix de rucola și valeriană

½ de pepene galben copt

80 de gr de jamon, prosciutto sau șuncă

100 de gr de brânză de capră (semi-tare)

2 linguri de nuci prăjite (opțional, pentru o tentă crocantă)

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță miere sau sirop de agave

1 linguriță oțet balsamic sau suc de lămâie

Sare și piper proaspăt măcinat după gust.

Preparare salată

Spală și usucă bine rucola și valeriana, apoi așază-le pe un platou mare sau într-un bol încăpător.

Taie pepenele galben în felii subțiri sau în bile cu ajutorul unei linguri speciale pentru pepene și adaugă-le peste frunze.

Rupe feliile de jamon în bucăți mai mici și aranjează-le printre bucățile de pepene.

Adaugă brânza de capră fărâmițată sau tăiată cubulețe ori fâșii.

Presară nucile prăjite pentru un plus de textură (opțional).

Pregătește dressingul amestecând uleiul de măsline cu mierea și oțetul balsamic sau sucul de lămâie. Asezonează cu sare și piper.

Stropește salata chiar înainte de servire și amestecă ușor pentru ca aromele să se combine.

Rezultatul este o salată elegantă și plină de contraste – dulceața pepenelui galben, gustul sărat al jamonului, prospețimea rucolei și a valerianei, plus cremozitatea brânzei de capră. Perfectă ca aperitiv sau ca cină într-o zi călduroasă.

Beneficiile combinațiilor de fructe, verdețuri și proteine

Combinația de fructe, verdețuri și proteine în salate este una dintre cele mai inspirate caracteristici ale dietei mediteraneene. Această tradiție culinară pune accentul pe echilibrul dintre prospețimea ingredientelor, valoarea lor nutritivă și armonia gusturilor. Fructele adaugă dulceață naturală și un aport important de vitamine, antioxidanți și fibre, în timp ce verdețurile aduc clorofilă, minerale și un efect detoxifiant. În plus, includerea unei surse de proteine – fie că este vorba despre brânză, pește, carne slabă sau leguminoase – asigură sațietate și susține sănătatea musculară.

Un mare beneficiu al acestor combinații este faptul că fructele ajută la absorbția vitaminelor din frunzele verzi, iar proteinele echilibrează indicele glicemic al mesei. Astfel, o salată cu pepene galben, rucola și jamon sau o salată cu portocale, spanac și brânză de capră nu este doar o plăcere gastronomică, ci și o alegere inteligentă pentru menținerea energiei constante și prevenirea poftelor nesănătoase.

În contextul dietei mediteraneene, unde predomină uleiul de măsline extravirgin, nucile și semințele, aceste salate devin adevărate surse de grăsimi sănătoase, esențiale pentru inimă și creier. Echilibrul dintre carbohidrații din fructe, fibrele din verdețuri și proteinele de calitate creează mese ușoare, dar nutritive, care respectă principiul fundamental al acestui stil de viață: mâncare simplă, naturală și plină de savoare.

