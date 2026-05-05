Se face repede, e ca la mama acasă și n-ai nevoie decât de câteva ingrediente. Rețeta tradițională românească se bazează pe ciuperci proaspete și cea mai simplă tehnică de gătire. Tocănița de ciuperci simplă, cu câteva ingrediente.

Ingrediente necesare pentru tocănița de ciuperci

500 g de ciuperci

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

O legătură tocată mărunt de ceapă verde

Sare și piper

O legătură tocată fin de mărar sau pătrunjel

O lingură de pastă de roșii (opțional).

Mod de preparare pas cu pas

Se curăță ciupercile. Ciupercile mari se taie în felii sau în bucăți, în funcție de mărime.

Curăță ceapa verde. Toacă ceapa verde atât partea albă cât și cea verde.

Adaugă ciupercile, sare, piper. Apoi când sunt gata (10 minute maxim), boia dulce și opțional o lingură de pastă de roșii.

Amestecă din când în când și lasă-le pe foc până când apa pe care o lasă ciupercile este aproape scăzută.

Chiar când e gata, adaugă mărarul verde tocat și stinge focul.

Servire

Această tocăniță rapidă se potrivește de minune cu o garnitură de mămăliguță pe care o poți prepara rapid în timp ce faci și mâncarea.

E bună și cu piure de cartofi, o variantă cremoasă care completează excelent textura ciupercilor (opțiunea mea).

Poftă bună!