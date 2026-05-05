VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocăniță de ciuperci/ Rețeta tradițională românească, pe care o pregătești în 20 de minute

05 mai 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente necesare pentru tocănița de ciuperci
  2. Mod de preparare pas cu pas
  3. Servire

Se face repede, e ca la mama acasă și n-ai nevoie decât de câteva ingrediente. Rețeta tradițională românească se bazează pe ciuperci proaspete și cea mai simplă tehnică de gătire. Tocănița de ciuperci simplă, cu câteva ingrediente.

Ingrediente necesare pentru tocănița de ciuperci

  • 500 g de ciuperci
  • 2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin
  • O legătură tocată mărunt de ceapă verde
  • Sare și piper
  • O legătură tocată fin de mărar sau pătrunjel
  • O lingură de pastă de roșii (opțional).

Mod de preparare pas cu pas

  • Se curăță ciupercile. Ciupercile mari se taie în felii sau în bucăți, în funcție de mărime.
  • Curăță ceapa verde. Toacă ceapa verde atât partea albă cât și cea verde.
  • Adaugă ciupercile, sare, piper. Apoi când sunt gata (10 minute maxim), boia dulce și opțional o lingură de pastă de roșii.
  • Amestecă din când în când și lasă-le pe foc până când apa pe care o lasă ciupercile este aproape scăzută.
  • Chiar când e gata, adaugă mărarul verde tocat și stinge focul.

Servire

  • Această tocăniță rapidă se potrivește de minune cu o garnitură de mămăliguță pe care o poți prepara rapid în timp ce faci și mâncarea.
  • E bună și cu piure de cartofi, o variantă cremoasă care completează excelent textura ciupercilor (opțiunea mea).

Poftă bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Chef fără secrete
04 mai
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
Connoisseur fără ifose
04 mai
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
Ladies&Business
04 mai
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
Chef fără secrete
03 mai
VIDEO | Chef Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Ananasul pe pizza n-ar trebui încercat. E cea mai ciudată combinație
VIDEO | Chef Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Ananasul pe pizza n-ar trebui încercat. E cea mai ciudată combinație
Agribusiness
03 mai
VIDEO | Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: Agricultura trebuie tratată ca o chestiune de siguranță națională. Fermierul nu este un simplu agent economic, ci un garant al stabilității naționale
VIDEO | Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: Agricultura trebuie tratată ca o chestiune de siguranță națională. Fermierul nu este un simplu agent economic, ci un garant al stabilității naționale