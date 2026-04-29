Tarta quiche-ul, unul dintre simbolurile gastronomiei franceze este la mare căutare, nu doar la ea acasă, ci cam oriunde în Europa. Secretul succesului? Este incredibil de versatilă, gustoasp și se prepară într-un timp record.

Dacă folosești un aluat de-a gata, quiche-ul devine soluția ideală pentru o cină rapidă („fast-food” de casă, am putea spune). Iată cum poți pregăti o variantă savuroasă cu o umlutură din doar 3 ingrediente și sparanghel de sezon.

Ingredientele necesare pentru tarta quiche

Pentru aluat (dacă alegi să îl faci în casă):

300 g făină

150 g unt moale (la temperatura camerei)

80 ml apă sau lapte călduț

½ linguriță de sare.

Pentru umplutură:

3 ouă întregi

300-400 g brânză rasă (un mix de tipuri diferite oferă un gust mai bogat)

100 ml smântână pentru gătit

Condimente: Sare, piper, ierburi provensale.

Leguma de sezon este sparanghelul verde proaspăt.

Dacă vrei o variantă rapidă alege un aluat gata făcut, din magazin, pâte brisée.

Preparare tartă quiche cu sparanghel

Dacă prepari aluatul în casă, amestecă făina cu sarea și încorporează treptat untul moale. Adaugă lichidul (apa sau laptele) până obții o textură fragedă și omogenă. Lasă-l la rece cel puțin 30 de minute. Dacă folosești aluat din comerț (pâte brisée), întinde-l direct în tavă, înțeapă-l cu furculița pentru a preveni umflarea și coace-l timp de 10-15 minute la 180°C (cuptorul preîncălzit, fără ventilație).

În timp ce aluatul este la cuptor, bate ouăle într-un bol încăpător. Adaugă brânza rasă, smântâna și condimentele. Sparanghelul poate fi tăiat bucățele sau așezat întreg pe deasupra, pentru un aspect vizual deosebit (așa cum am pregătit în imagine). Dacă vrei să rămână de culare verde crud blanșează-l 1 minut, vezi aici cum.

Toarnă amestecul peste aluatul pe jumătate copt. Introdu tarta din nou la cuptor pentru încă 15-20 de minute, până când umplutura devine fermă și capătă o culoare aurie, rumenită.

Servire

Quiche-ul este excelent atât cald, cât și rece. Dacă îl lași să se răcească puțin, se va tăia mult mai frumos și precis.

Variante de tartă quiche

Rețeta acceptă orice modificări! Poți înlocui sparanghelul și completa cu ciuperci, roșii cherry, ardei gras sau ceapă caramelizată. Sau alte variante care îți plac.

Poftă bună!