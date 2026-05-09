Micul dejun bogat în proteine poate ajuta la menținerea senzației de sațietate, la stabilizarea glicemiei și la reducerea gustărilor dintre mese. Nutriționiștii recomandă ca prima masă a zilei să combine proteinele cu fibre și grăsimi bune, pentru un aport echilibrat de energie.

Specialiștii atrag atenția, însă, că necesarul de proteine diferă în funcție de vârstă, nivel de activitate și stil de viață. În general, includerea unei surse de proteine la micul dejun poate contribui la un control mai bun al apetitului pe parcursul zilei.

Iată cinci variante simple de mic dejun care pot crește aportul de proteine fără preparate complicate:

1. Iaurt grecesc cu semințe și fructe

Iaurtul grecesc are un conținut mai mare de proteine decât iaurtul obișnuit. Poate fi combinat cu semințe de chia, nuci, fulgi de ovăz și fructe de pădure. O astfel de porție poate ajunge ușor la 20 de grame de proteine, în funcție de ingredientele alese.

2. Omletă cu brânză și legume

Ouăle rămân una dintre cele mai accesibile surse de proteine. O omletă cu două ouă, brânză slabă și legume precum spanac, ardei sau ciuperci oferă o masă consistentă și sățioasă. Pentru un aport mai mare de proteine, poate fi adăugat și somon afumat sau piept de curcan.

3. Toast integral cu cottage cheese și avocado

Brânza cottage este bogată în proteine și are puține grăsimi. Întinsă pe pâine integrală și combinată cu avocado, roșii sau semințe, poate deveni un mic dejun echilibrat și rapid de pregătit.

4. Budincă de chia cu lapte și unt de arahide

Semințele de chia conțin proteine și fibre, iar dacă sunt preparate cu lapte bogat în proteine sau cu iaurt, valoarea nutritivă crește. Untul de arahide sau migdale poate completa preparatul cu grăsimi sănătoase și un plus de sațietate.

5. Clătite proteice din banană și ouă

O variantă populară în ultimii ani este combinația simplă din banană, ouă și fulgi de ovăz. În compoziție poate fi adăugată și pudră proteică sau iaurt grecesc. Clătitele pot fi servite cu fructe proaspete și semințe.

