STUDIU | Hrana viitorului, tot mai săracă în nutrienți / Cum reduce dioxidul de carbon calitatea alimentelor

09 mai 2026, Climalert
STUDIU | Hrana viitorului, tot mai săracă în nutrienți / Cum reduce dioxidul de carbon calitatea alimentelor
ID 54387183 © Joshua Wanyama | Dreamstime.com
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. O degradare silențioasă, dar extrem de periculoasă a hranei viitorului
  2. Mecanismul din spatele fenomenului/ Studii
  3. Cifre alarmante când vorbim de sănătatea omenirii

Deși culturile agricole par mai bogate ca niciodată, cercetătorii trag un semnal de alarmă: creșterea nivelului de CO2 din atmosferă scade drastic densitatea nutrițională a plantelor. Ceea ce mâncăm astăzi nu mai are aceeași valoare biologică pe care o avea hrana generațiilor trecute, scrie Mediafax.

O degradare silențioasă, dar extrem de periculoasă a hranei viitorului

Conform unei analize publicate în jurnalul Global Change Biology, care a monitorizat 43 de tipuri de culturi (printre care grâul, orezul și soia), nutrienții esențiali sunt în declin. Din anii ’80 și până în prezent, nivelurile de proteine, fier și zinc au scăzut în medie cu 3,2%.

„Mâncăm aceleași alimente ca bunicii noștri, dar primim mult mai puțini nutrienți”, explică profesoara Kristie Ebi.

Mecanismul din spatele fenomenului/ Studii

Cercetătorii au identificat două procese principale prin care excesul de dioxid de carbon sabotează calitatea hranei:

  1. Efectul de diluție: CO2-ul acționează ca un stimulent de creștere, făcând plantele să se dezvolte mai rapid și să producă mai multe zaharuri (carbohidrați). Totuși, cantitatea de minerale absorbită din sol rămâne aceeași, rezultând o concentrație mult mai mică de nutrienți raportată la volumul plantei.

  2. „Lenea” metabolică a stomatelor: În prezența abundentă a dioxidului de carbon, plantele își închid parțial porii (stomata). Acest lucru reduce circulația apei prin plantă, ceea ce înseamnă că mai puține minerale esențiale sunt transportate de la rădăcină către părțile consumabile.

- articolul continuă mai jos -

Cifre alarmante când vorbim de sănătatea omenirii

Deși o scădere de 3,2% poate părea minoră la prima vedere, aceasta are potențialul de a declanșa o criză umanitară pentru populațiile deja vulnerabile:

  • Deficiența de zinc: Ar putea afecta suplimentar 175 de milioane de oameni.

  • Lipsa fierului: Aproximativ 1,4 miliarde de femei și copii riscă să piardă o porție critică de fier din dietă, agravând riscurile de anemie și probleme de dezvoltare.

  • Efecte în lanț: Scăderea calității hranei poate duce la complicații severe în sarcină, întârzieri cognitive la copii și o creștere a ratei mortalității în regiunile unde dieta este bazată exclusiv pe cereale.

Paradoxul este așadar că în timp ce plantele devin mai „eficiente” în a procesa carbonul, prețul plătit de umanitate este o degradare subtilă, dar constantă, a fundamentului sănătății noastre: alimentația.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Climalert
29 apr.
Cercetătorii australieni au creat metode revoluționare de analiză a solului, menite să combată poluarea invizibilă cu microplastic/ Ar putea deveni standardul universal pentru protejarea terenurilor agricole
Cercetătorii australieni au creat metode revoluționare de analiză a solului, menite să combată poluarea invizibilă cu microplastic/ Ar putea deveni standardul universal pentru protejarea terenurilor agricole
Climalert
28 apr.
STUDIU | Plantele se „hrănesc” și direct din praful atmosferic, nu doar prin rădăcini/ Implicații majore pentru înțelegerea ecosistemelor din zone cu soluri aride sau sărace
STUDIU | Plantele se „hrănesc” și direct din praful atmosferic, nu doar prin rădăcini/ Implicații majore pentru înțelegerea ecosistemelor din zone cu soluri aride sau sărace
Climalert
27 apr.
Producători naturali de ploaie/ Cum împrumută ciupercile secretele bacteriilor pentru a controla vremea
Producători naturali de ploaie/ Cum împrumută ciupercile secretele bacteriilor pentru a controla vremea
Climalert
22 apr.
Seceta se extinde în UE: România, între cele mai afectate țări, cu o creștere de patru ori a suprafețelor afectate
Seceta se extinde în UE: România, între cele mai afectate țări, cu o creștere de patru ori a suprafețelor afectate
Climalert
12 apr.
Criza apei lovește unul dintre cele mai mari huburi petroliere din Statele Unite / Producția de combustibili ar putea fi afectată
Criza apei lovește unul dintre cele mai mari huburi petroliere din Statele Unite / Producția de combustibili ar putea fi afectată

Cele mai noi articole

5 idei de mic dejun pentru mai multe proteine în alimentație. Ce poți mânca dimineața ca să te saturi mai bine și să ai energie mai mult timp
5 idei de mic dejun pentru mai multe proteine în alimentație. Ce poți mânca dimineața ca să te saturi mai bine și să ai energie mai mult timp
VIDEO-DOCUMENTAR | Cum a ajuns un proiect pornit cu 100 de lei să ofere sute de mese calde în fiecare săptămână
VIDEO-DOCUMENTAR | Cum a ajuns un proiect pornit cu 100 de lei să ofere sute de mese calde în fiecare săptămână
VIDEO | Tania Fântână: „Slăbitul sănătos nu înseamnă diete extreme” / Ce schimbări simple recomandă nutriționistul înainte de vară
VIDEO | Tania Fântână: „Slăbitul sănătos nu înseamnă diete extreme” / Ce schimbări simple recomandă nutriționistul înainte de vară
Alice Spiridon, „Grădina Noastră din Fierbinți”: „Nu mai vorbim de optimizare în agricultură, ci de supraviețuire de la un sezon la altul”
Alice Spiridon, „Grădina Noastră din Fierbinți”: „Nu mai vorbim de optimizare în agricultură, ci de supraviețuire de la un sezon la altul”
FOTO | Livada cu 3.600 de migdali de la Jurilovca. Cum a reușit Georgiana Bălașa să-și transforme un vis în realitate: „Este o afacere de familie, în care ne implicăm toți, de la înființarea plantației până la îngrijirea și valorificarea producției”
FOTO | Livada cu 3.600 de migdali de la Jurilovca. Cum a reușit Georgiana Bălașa să-și transforme un vis în realitate: „Este o afacere de familie, în care ne implicăm toți, de la înființarea plantației până la îngrijirea și valorificarea producției”