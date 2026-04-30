Să sfârăie micii! Încingem grătarele căci vine 1 Mai muncitoresc. Nimeni nu mai ține minte ce-i cu sărbătoarea asta, dar important e că suntem liberi de la muncă, afară e primăvară și putem aprinde focul.

Gătirea la grătar este o adevărată artă care transformă o banală carne într-un prânz minunat cu gașca sau familia. Pentru că a pregăti grătarul nu e doar gătit, e artă, socializare, meșteșug, tradiție. Fiecare familie sau grup de prieteni are un ritual. E unul care taie, unul care asezonează, unul care „știe” cu carnea cum, când și cât se pune și se gătește. Dar și cel cu mujdeiul sau sosurile, vegetarianul care vrea ciuperci și legume pe grătar. Iar restul găștii de chibiți e responsabilă cu băutura (s-o bea!) și sfaturile.

Fie că optezi pentru clasicii mici sau pentru opțiuni mai lejere precum curcanul sau creveții, succesul depinde întotdeauna de alegerea corectă a cărnii, de marinarea corespunzătoare și controlul focului.

Iată un ghid complet pentru un grătar reușit:

Alegerea și pregătirea cărnii

Micii: Pentru un rezultat suculent, alege mici de calitate care conțin un amestec echilibrat de carne (vită, porc și oaie) și suficientă grăsime. Aceștia trebuie scoși din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte de a-i pune pe grătar pentru a ajunge la temperatura camerei.

Carnea de porc: Ceafa de porc sau o altă bucată cu ceva grăsime sunt alegerile ideale datorită inserțiilor de grăsime care o mențin fragedă. Pentru aromă, folosește condimente precum cimbru, usturoi, boia, piper negru sau semințe de muștar. Îi poți da și o notă asiatică folosind curry, sos de soia, ghimbir.

Vită: Optează pentru antricot sau mușchi de vită. Această carne se potrivește excelent cu boabe de piper zdrobite, rozmarin, salvie. Sau puțin ulei de măsline și gata.

Curcan: Fiind o carne slabă, pieptul de curcan se poate usca ușor. Este recomandat să îl marinezi în prealabil și să îl asezonezi cu salvie, cimbru sau rozmarin. Sau și mai bine să iei pulpă de curcan, dar marineaz-o și pe ea. E perfectă și combinația de marinadă din iaurt și muștar, plus condimente.

Ficat de vită: Alege un ficat proaspăt, cu o culoare uniformă. Acesta nu trebuie sărat înainte de gătire, deoarece se va întări; sarea se adaugă doar la final. Se marinează ăn lapte pentru câteva ore. Nu-l lăsa prea mult pe grătar, câteva minute pe fiecare parte să nu se usuce.

Creveți decorticați: Aceștia se gătesc extrem de rapid. Condimentele ideale sunt feniculul sau turmericul, oferindu-le o notă exotică și proaspătă.

Secretele coacerii pe grătar

Pregătirea focului

Grătarul trebuie încins foarte bine înainte de a adăuga carnea. Cărbunii trebuie să fie acoperiți de un strat subțire de cenușă albă, semn că temperatura este constantă și potrivită pentru gătit. Eu am grătar de leneși, cu gaz, dar și acolo temperatura trebuie bine controlată.

Timpi de gătire și tehnici

Micii: Se întorc des pe toate părțile (alții zic că doar de două ori) pentru a se rumeni uniform și a rămâne zemoși la interior.

Ficatul: Se pune pe grătarul încins și se lasă doar câteva minute pe fiecare parte. Dacă este gătit prea mult, devine cauciucat.

Creveții: Se lasă pe grătar doar 1-2 minute pe fiecare parte, până când devin roz și opaci.

Vita: Se așază pe zona cu căldură medie-mare pentru a sigila sucurile la interior. Evită să înțepi carnea cu furculița, deoarece se va scurge sucul; folosește un clește. Nu lăsa mai mult de câteva minute pe fiecare parte.

Porcul și curcanul: Se fac timp mai îndelungat la temperatură mai mică. Să fie bine pătrunsă carnea.

Garnituri și servire

Un grătar mixt este complet doar atunci când este acompaniat de legume colorate (ardei, dovlecei, ciuperci) coapte pe marginea grătarului. Pentru mici, muștarul este indispensabil, în timp ce restul cărnurilor pot fi servite cu un sos mujdei de usturoi sau o salată verde proaspătă.

Nu uita să lași carnea de vită și porc să „se odihnească” 5-10 minute după ce ai luat-o de pe foc, acoperită cu o folie, pentru ca fibrele să se relaxeze și sucurile să se redistribuie uniform.