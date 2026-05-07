Copiii cer biscuiți în fiecare zi? Iată o modalitate de a a găti în același timp 5 feluri diferite. Secretul constă într-un aluat fraged versatil, care servește drept pânză pentru cinci combinații de arome diferite.
Aceste cantități sunt pentru întreaga compoziție care va fi ulterior împărțită la cinci.
Făină tip 00: 600 g
Amidon de porumb:
Unt rece: 300 g
Zahăr pudră: 220 g
Smântână proaspătă: 80 g
Ouă întregi: 110 g (aprox. 2 ouă medii)
Sare: 6 g
Vanilie: după gust (extract sau semințele dintr-o păstaie)
Odată ce aluatul de bază este preparat, acesta se împarte în porții de câte 350 g. În fiecare porție se încorporează următoarele ingrediente:
Fistic: 20 g fistic tocat și 20 g pastă de fistic.
Portocală și migdală: 20 g pastă de portocale (sau coajă rasă) și 20 g migdale tăiate grosier.
Lămâie și mac: Coaja de la 2 lămâi și 12 g semințe de mac.
Afine și ciocolată albă: 20 g afine uscate și 20 g ciocolată albă (chipsuri sau tăiată la cuțit).
Cappuccino: 6 g cafea solubilă (ness) și 20 g ciocolată albă.
Se amestecă făina cu amidonul și untul rece până se obține un aspect nisipos. Se adaugă zahărul pudră, sarea și vanilia.
Se adaugă ouăle și smântâna. Se frământă rapid, doar cât să se omogenizeze (nu lucrați excesiv aluatul pentru a nu dezvolta glutenul).
Se cântăresc 5 porții de 350 g de aluat.
În fiecare porție se adaugă ingredientele specifice uneia dintre cele 5 variante de mai sus.
Se formează rulouri (cilindri) uniforme și se învelesc în folie alimentară.
Rulourile se lasă la frigider timp de 2 ore. Acest pas este esențial pentru ca grăsimea să se întărească, permițând o tăiere curată.
Se taie rondele de grosime egală. Se așază pe tavă și se coc la 170°C timp de 14 minute.
