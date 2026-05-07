5 tipuri de biscuiți preparați din același aluat și cu umpluturi diferite/ Coci o singură dată, dar ai gustări variate

07 mai 2026, Rețete
Foto generatoa cu AI Gemini
Cuprins
  1. Ingrediente aluat de bază 
  2. Cele cinci umpluturi
  3. Preparare pas cu pas

Copiii cer biscuiți în fiecare zi? Iată o modalitate de a a găti în același timp 5 feluri diferite. Secretul constă într-un aluat fraged versatil, care servește drept pânză pentru cinci combinații de arome diferite.

Ingrediente aluat de bază 

Aceste cantități sunt pentru întreaga compoziție care va fi ulterior împărțită la cinci.

  • Făină tip 00: 600 g

  • Amidon de porumb:

  • Unt rece: 300 g

  • Zahăr pudră: 220 g

  • Smântână proaspătă: 80 g

  • Ouă întregi: 110 g (aprox. 2 ouă medii)

  • Sare: 6 g

  • Vanilie: după gust (extract sau semințele dintr-o păstaie)

Cele cinci umpluturi

Odată ce aluatul de bază este preparat, acesta se împarte în porții de câte 350 g. În fiecare porție se încorporează următoarele ingrediente:

  • Fistic: 20 g fistic tocat și 20 g pastă de fistic.

  • Portocală și migdală: 20 g pastă de portocale (sau coajă rasă) și 20 g migdale tăiate grosier.

  • Lămâie și mac: Coaja de la 2 lămâi și 12 g semințe de mac.

  • Afine și ciocolată albă: 20 g afine uscate și 20 g ciocolată albă (chipsuri sau tăiată la cuțit).

  • Cappuccino: 6 g cafea solubilă (ness) și 20 g ciocolată albă.

Preparare pas cu pas

  1. Se amestecă făina cu amidonul și untul rece până se obține un aspect nisipos. Se adaugă zahărul pudră, sarea și vanilia.

  2. Se adaugă ouăle și smântâna. Se frământă rapid, doar cât să se omogenizeze (nu lucrați excesiv aluatul pentru a nu dezvolta glutenul).

  3. Se cântăresc 5 porții de 350 g de aluat.

  4. În fiecare porție se adaugă ingredientele specifice uneia dintre cele 5 variante de mai sus.

  5. Se formează rulouri (cilindri) uniforme și se învelesc în folie alimentară.

  6. Rulourile se lasă la frigider timp de 2 ore. Acest pas este esențial pentru ca grăsimea să se întărească, permițând o tăiere curată.

  7. Se taie rondele de grosime egală. Se așază pe tavă și se coc la 170°C timp de 14 minute.

 

Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari britanici spune că „restaurantele nu vor supraviețui": „Deschid locații în străinătate ca să le pot ține în viață pe cele din Marea Britanie"
11 mituri despre carnea de porc pe care mulți oameni încă le cred / Ce spun specialiștii despre unul dintre cele mai controversate alimente
Albinele pot număra, spun cercetătorii / Noua descoperire schimbă felul în care înțelegem inteligența insectelor
„Complet nebunesc": Un pește invaziv originar din America de Sud s-a adaptat râurilor extrem de poluate din Indonezia
VIDEO Omul care a făcut viral mâncatul peștelui cu mâna: „N-am văzut în viața mea pe cineva să mănânce în halul ăsta de bine pește" / Povestea lui Costin Cuzdrioreanu, de la Victorița Pescărița: „M-am înfipt în calcanul ăla, cu mămăligă și mujdei"
