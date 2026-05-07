Copiii cer biscuiți în fiecare zi? Iată o modalitate de a a găti în același timp 5 feluri diferite. Secretul constă într-un aluat fraged versatil, care servește drept pânză pentru cinci combinații de arome diferite.

Ingrediente aluat de bază

Aceste cantități sunt pentru întreaga compoziție care va fi ulterior împărțită la cinci.

Făină tip 00: 600 g

Amidon de porumb:

Unt rece: 300 g

Zahăr pudră: 220 g

Smântână proaspătă: 80 g

Ouă întregi: 110 g (aprox. 2 ouă medii)

Sare: 6 g

Vanilie: după gust (extract sau semințele dintr-o păstaie)

Cele cinci umpluturi

Odată ce aluatul de bază este preparat, acesta se împarte în porții de câte 350 g. În fiecare porție se încorporează următoarele ingrediente:

Fistic: 20 g fistic tocat și 20 g pastă de fistic.

Portocală și migdală: 20 g pastă de portocale (sau coajă rasă) și 20 g migdale tăiate grosier.

Lămâie și mac: Coaja de la 2 lămâi și 12 g semințe de mac.

Afine și ciocolată albă: 20 g afine uscate și 20 g ciocolată albă (chipsuri sau tăiată la cuțit).

Cappuccino: 6 g cafea solubilă (ness) și 20 g ciocolată albă.

Preparare pas cu pas