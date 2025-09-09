Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată super simplă cu pepene roșu, burrata și mozzarella/ Și un strop de mentă proaspătă

Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi o salată extrem de simplă, dar delicioasă, cu pepene roșu, burrata, mozzarella și mentă. Totul stropit cu ulei de măsline

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Salată de pepene roșu, burrata și mozzarela

Ingrediente

400 de gr de pepene roșu bine copt

200 de gr de burrata proaspătă

200 de gr de mozzarella

3–4 linguri de ulei de măsline extravirgin

Frunze proaspete de mentă pentru decor (și gust

Sare și piper, după gust.

Preparare

Tăiați pepenele roșu în cuburi sau faceți sfere cu un dispozitiv special și așezați-le pe un platou sau într-un bol larg.

Puneți burrata în mijloc și crestați în patru.

Rupeți sau tăiați mozzarela în bucăți și așezațile printre cele de pepene.

Stropiți totul cu ulei și asezonați cu sare și piper.

Decorați cu frunze de mentă proaspătă și serviți imediat.

Beneficiile nutriționale ale pepenelui roșu

Hidratează – conține peste 90% apă, fiind ideal în zilele călduroase.

Conține o bogăție de antioxidanți – în special licopen, care susține sănătatea inimii și a pielii.

Aduce un important aport de vitamine – vitamina C pentru imunitate, vitamina A pentru sănătatea ochilor.

Burrata și mozzarella – de ce e bine să le consumăm

Conțin proteine de calitate , necesare pentru dezvoltarea și menținerea masei musculare.

Au calciu , care susține sănătatea oaselor și a dinților.

Textura cremoasă pe lângă gustul deosebit, ține de foame și face din această salată un aperitiv echilibrat și sățios.

Uleiul de măsline extravirgin are rolul său

Asigură organismului grăsimi sănătoase , ce contribuie la buna funcționare a creierului și la protecția cardiovasculară.

Iar aroma proaspătă transformă preparatul într-o experiență mediteraneană completă.

Această salată este ideală ca aperitiv cu gust de vară sau ca cină lejeră. Este și răcoritoare dar în același timp și nutritivă, asigurând un echilibru între prospețimea pepenelui, cremozitatea brânzei și parfumul intens al mentei.