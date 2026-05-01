VIDEO | Rețetele Juanitei | De 1 Mai grătar fără carne: felii de brânză Halloumi cu legume, totul gătit în aer liber/ Cum pregătești legumele ca să iasă crocante

01 mai 2026, Rețetele Juanitei
Cuprins
  1. Reguli de aur pentru legume reușite
  2. Ghidul timpilor de gătire
  3. Condimentarea post-grătar
  4. Am pregătit de 1 Mai felii de brânză Halloumi cu legume, totul la grătar
  5. Cum am preparat halloumi

Grătarele din sezonul cald sunt ocazia perfectă pentru a introduce legumele în meniu, fiind o strategie excelentă pentru a echilibra consumul de proteină animală cu alte tipuri de produse, preparate colorate, cu vitamine, sănătoase și ușor de digerat. Pentru a obține cele mai bune rezultate, păstrând în același timp textura și gustul legumelor, este important să respecți câteva tehnici esențiale de pregătire și gătire. Pe lângă sfaturile pentru ca legumele să iasă perfecte și crocante, iată și o rețetă de vinete, ardei, ceapă și brânză halloumi la grătar.

Reguli de aur pentru legume reușite

  • Tăierea corectă: Felii de grosime medie (1-2 cm pentru cepă, vinete și dovlecei) previn arderea și mențin aroma.

  • Marinarea: Legumele pot fi și ele marinate înainte de gătire în amestecuri pe bază de ulei combinate cu usturoi, pătrunjel, lămâie, sos de soia sau oțet balsamic.

  • Protecția cu ulei: Dacă nu ai timp pentru marinare, unge obligatoriu legumele cu ulei folosind o pensulă sau un spray pentru a crea o barieră împotriva arderii.

  • Coacerea diferențiată a diferitelor tipuri de legume: Legumele cu multă apă se pun la căldură directă (centrul grătarului sau unde este mai multă flacără/căldură), în timp ce cele dense se așază la căldură indirectă (spre margini).

  • Sarea la final: Adaugă sarea doar după ce ai luat legumele de pe foc pentru a preveni eliminarea apei și uscarea acestora.

  • Ulei la final: Puțin ulei de măsline pus după finalizarea gătirii le dă o savoare aparte.
Ghidul timpilor de gătire

Fiecare legumă are un timp optim pentru a deveni delicioasă pe grătar:

  • Vinete: Aproximativ 30 de minute dacă sunt întregi sau 10 minute pentru feliile groase.

  • Ardei și roșii: Tăiate în jumătate, au nevoie de circa 10-15 minute la căldură directă. Puțin mai mult dacă sunt întregi.

  • Dovlecei și sparanghel: Se gătesc rapid, cam 5 minute.

  • Ciuperci și praz: Necesită între 10 și 15 minute la căldură indirectă.

  • Rădăcinoase: Morcovii se fac în 12 minute, în timp ce cartofii întregi (înțepați în prealabil) au nevoie de 30-40 de minute.

  • Porumb și ceapă: Porumbul necesită 20-25 de minute, iar ceapa întreagă în coajă se coace în 30-40 de minute, mai puțin dacă e curățată și tăiată în felii groase.

  • Conopidă, broccoli și fenicul: Felii groase gătite la căldură indirectă timp de aproximativ 15 minute.

Condimentarea post-grătar

După ce ai luat legumele de pe foc, este momentul ideal să le potențezi gustul. Pe lângă sare, poți adăuga ulei de măsline, suc de lămâie sau oțet balsamic. Pentru o experiență deosebită, presară ierburi proaspete (mentă, busuioc, cimbru), piper, oregano uscat sau chiar parmezan ras.

Am pregătit de 1 Mai felii de brânză Halloumi cu legume, totul la grătar

Pentru un 1 Mai fără carne am ales 2 calupuri de brânză Halloumi, 2 vinete, 1 ardei roșu mare și o ceapă.

Cum am preparat legumele

  • Am spălat bine legumele. Am curățat ceapa.
  • Am înțepat vinetele din loc în loc cu o scobitoare. Am tăiat ceapa în două jumătăți.
  • Am pus totul pe grătar și am copt conform principiilor de mai sus.
  • Am curățat ardeiul și vinetele coapte.
  • Pe o farfurie am pus ulei de măsline și usturoi verde tocat. Deasupra legumele curățate și am mai asezonat cu sare și ulei de măsline.

Cum am preparat halloumi

  • Am pus bucățile de halloumi 3-5 minute pe o parte și tot atât pe cealaltă.
  • Putem pune și peste halloumi puțin ulei de măsline.

Poftă bună!

 

VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir" (Episodul 2) | Chef Mihai Toader: „Bonul mediu a scăzut cu 15%. Nu e o perioadă de profit, ci de continuitate"
VIDEO | Chef Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Încercăm să ținem pasul cu tendințele actuale ca să fie totul la un nivel cât mai ridicat 
VIDEO FOTO | Am încins grătarul pentru 1 Mai/ Cum pregătim carnea și micii și toate secretele unui grătar perfect/ Alegerea cărnii, marinarea, cât și cum o ținem pe grătar
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România devine un paradis pentru insecte pe care nu le aveam înainte / Eliminarea unor produse de protecție a plantelor din UE este, de multe ori, o decizie politică, nu una bazată pe știință, ceea ce nu este corect
VIDEO | Fântâna de sănătate | Marius Ionuț Butnaru, antrenor personal, fost militar: „Disciplina bate motivația. Rezultatele vin din obiceiuri, nu din scurtături"
Mituri despre nutriție/ Câte dintre ideile pe care le citești în online sau le-ai auzit la cunoștințe sunt, de fapt, false
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Alimentul banal care te pote face să pari mai tânăr și ajută tranzitul intestinal, potrivit specialiștilor / Consumul regulat ar putea încetini semnele îmbătrânirii
Alimentul banal care te pote face să pari mai tânăr și ajută tranzitul intestinal, potrivit specialiștilor / Consumul regulat ar putea încetini semnele îmbătrânirii
Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România și Clubul Fermierilor Români: Politicile UE privind pesticidele amenință producția și exporturile României
Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România și Clubul Fermierilor Români: Politicile UE privind pesticidele amenință producția și exporturile României