Grătarele din sezonul cald sunt ocazia perfectă pentru a introduce legumele în meniu, fiind o strategie excelentă pentru a echilibra consumul de proteină animală cu alte tipuri de produse, preparate colorate, cu vitamine, sănătoase și ușor de digerat. Pentru a obține cele mai bune rezultate, păstrând în același timp textura și gustul legumelor, este important să respecți câteva tehnici esențiale de pregătire și gătire. Pe lângă sfaturile pentru ca legumele să iasă perfecte și crocante, iată și o rețetă de vinete, ardei, ceapă și brânză halloumi la grătar.

Reguli de aur pentru legume reușite

Tăierea corectă: Felii de grosime medie (1-2 cm pentru cepă, vinete și dovlecei) previn arderea și mențin aroma.

Marinarea: Legumele pot fi și ele marinate înainte de gătire în amestecuri pe bază de ulei combinate cu usturoi, pătrunjel, lămâie, sos de soia sau oțet balsamic.

Protecția cu ulei: Dacă nu ai timp pentru marinare, unge obligatoriu legumele cu ulei folosind o pensulă sau un spray pentru a crea o barieră împotriva arderii.

Coacerea diferențiată a diferitelor tipuri de legume: Legumele cu multă apă se pun la căldură directă (centrul grătarului sau unde este mai multă flacără/căldură), în timp ce cele dense se așază la căldură indirectă (spre margini).

Sarea la final: Adaugă sarea doar după ce ai luat legumele de pe foc pentru a preveni eliminarea apei și uscarea acestora.

Ulei la final: Puțin ulei de măsline pus după finalizarea gătirii le dă o savoare aparte.

Ghidul timpilor de gătire

Fiecare legumă are un timp optim pentru a deveni delicioasă pe grătar:

Vinete: Aproximativ 30 de minute dacă sunt întregi sau 10 minute pentru feliile groase.

Ardei și roșii: Tăiate în jumătate, au nevoie de circa 10-15 minute la căldură directă. Puțin mai mult dacă sunt întregi.

Dovlecei și sparanghel: Se gătesc rapid, cam 5 minute.

Ciuperci și praz: Necesită între 10 și 15 minute la căldură indirectă.

Rădăcinoase: Morcovii se fac în 12 minute, în timp ce cartofii întregi (înțepați în prealabil) au nevoie de 30-40 de minute.

Porumb și ceapă: Porumbul necesită 20-25 de minute, iar ceapa întreagă în coajă se coace în 30-40 de minute, mai puțin dacă e curățată și tăiată în felii groase.

Conopidă, broccoli și fenicul: Felii groase gătite la căldură indirectă timp de aproximativ 15 minute.

Condimentarea post-grătar

După ce ai luat legumele de pe foc, este momentul ideal să le potențezi gustul. Pe lângă sare, poți adăuga ulei de măsline, suc de lămâie sau oțet balsamic. Pentru o experiență deosebită, presară ierburi proaspete (mentă, busuioc, cimbru), piper, oregano uscat sau chiar parmezan ras.

Am pregătit de 1 Mai felii de brânză Halloumi cu legume, totul la grătar

Pentru un 1 Mai fără carne am ales 2 calupuri de brânză Halloumi, 2 vinete, 1 ardei roșu mare și o ceapă.

Cum am preparat legumele

Am spălat bine legumele. Am curățat ceapa.

Am înțepat vinetele din loc în loc cu o scobitoare. Am tăiat ceapa în două jumătăți.

Am pus totul pe grătar și am copt conform principiilor de mai sus.

Am curățat ardeiul și vinetele coapte.

Pe o farfurie am pus ulei de măsline și usturoi verde tocat. Deasupra legumele curățate și am mai asezonat cu sare și ulei de măsline.

Cum am preparat halloumi

Am pus bucățile de halloumi 3-5 minute pe o parte și tot atât pe cealaltă.

Putem pune și peste halloumi puțin ulei de măsline.

Poftă bună!