Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă

28 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Pixabay
Producătorii de ulei de măsline din Spania trag un semnal de alarmă după scăderea prețurilor la origine, în timp ce costurile de producție rămân ridicate. Fermierii avertizează că dezechilibrul ar putea afecta următoarea campanie agricolă și stabilitatea pieței europene, transmite MEDIAFAX.

Potrivit EFE, o parte dintre producători privesc cu îngrijorare evoluția pieței și spun că prețurile actuale se apropie sau chiar coboară sub pragul de rentabilitate.

Producătorii acuză presiuni asupra prețurilor

Mai multe organizații agricole din Spania au semnalat apariția unor practici pe care le descriu drept „speculație”, în contextul în care prețurile au început să scadă, deși costurile pentru combustibil și îngrășăminte rămân ridicate.

Datele observatorilor de piață arată că:

  • uleiul extravirgin se vinde la aproximativ 4 euro/litru;
  • uleiul virgin ajunge la circa 3,3 euro/litru;
  • uleiul lampant este în jur de 2,1 euro/litru.

În același timp, Ministerul Agriculturii din Spania estimează o producție cumulată de 1,29 milioane de tone în actuala campanie, ușor sub prognozele inițiale.

Fermierii spun că pierderile depășesc un miliard de euro

Potrivit organizației agricole COAG, prețul uleiului extravirgin a scăzut cu aproape 7% în doar câteva săptămâni, deși recolta este mai mică decât cea de anul trecut.

Fermierii avertizează că:

  • exporturile tind să încetinească în perioada verii;
  • piața devine mai vulnerabilă la presiuni asupra prețurilor;
  • costurile de producție continuă să crească.

Unele organizații din sector susțin că pierderile acumulate de producătorii tradiționali de ulei de măsline depășesc deja un miliard de euro de la începutul campaniei.

Stocurile rămân ridicate

Datele oficiale arată că:

  • stocurile depășesc 860.000 de tone;
  • exporturile au trecut de 570.000 de tone;
  • consumul intern rămâne la peste 300.000 de tone.

Reprezentanții industriei spun că piața este încă echilibrată și că nu există semne ale unei crize imediate, însă admit că evoluția costurilor din agricultură și energie reprezintă un risc important pentru sezonul următor.

Temerile legate de energie și geopolitică cresc în sector

Producătorii avertizează că tensiunile internaționale și costurile energetice pot influența direct agricultura în următoarea campanie.

Sectorul uleiului de măsline rămâne unul dintre cele mai importante pentru agricultura spaniolă și pentru piața europeană de produse alimentare.

