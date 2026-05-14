FOTO | Rețetele Juanitei | Budincă de căpșuni, desertul sănătos de sezon pe care îl faci în 20 de minute/ Cu trei ingrediente și extrem de ușor de preparat

14 mai 2026, Rețetele Juanitei
Galerie Foto 3
Foto: G4Food
Cuprins
  1. De ce să alegi acest desert
  2. Ingrediente pentru budinca de căpșuni
  3. Preparare pas cu pas
  4. Servirea

Odată cu venirea zilelor de prmăvară, piețele se umplu de cele mai iubite fructe de sezon: căpșunile. Dulci, parfumate și pline de vitamine, aceste fructe sunt baza perfectă pentru dulciuri ușoare, care nu necesită ore întregi de stat în bucătărie.

Iar un desert sănătos, care să pună în valoare savoarea fructelor proaspete fără alte ingrediente grele și indigeste, este această budincă de căpșuni, o alegere ușoară și sănătoasă. Este o alternativă excelentă la budincile din comerț, fiind preparată din ingrediente naturale și proaspete.

De ce să alegi acest desert

  • Este sezonier, folosește fructele coapte, cu aromă.

  • Este rapid, îl putem prepara în doar 15 minute.

  • Este versatil și poate fi servit ca gustare ușoară pentru copii sau ca un desert elegant la o masă cu prietenii.

  • Este echilibrat, iar dacă îl intercalăm la servire cu iaurt grecesc sau frișcă adaugăm un plus de proteine și o textură cremoasă irezistibilă.

Ingrediente pentru budinca de căpșuni

  • 1 kg căpșuni (proaspete, bine coapte)

  • 100 ml apă sau lapte de vacă sau vegetal

  • 100 g zahăr (poate fi înlocuit cu îndulcitor sau miere pentru o variantă și mai sănătoasă)

  • 90 g amidon

  • Zeamă de lămâie (pentru a feri fructele de oxidare)

  • 1 plic de zahăr vanilinat

  • Iaurt grecesc sau frișcă proaspătă (opțional).

Preparare pas cu pas

  • Începe prin a curăța căpșunile și a le spăla bine. Transformă-le într-un sos gros și omogen folosind un blender vertical sau un blender clasic. Nu vrei să știi cum miros!
  • Într-un vas de gătit cu fundul mai gros, amestecă ingredientele uscate: amidonul, zahărul și zahărul vanilinat. Toarnă treptat sosul de căpșuni peste ele, amestecând continuu cu un tel pentru a te asigura că nu se formează cocoloașe.
  • Adaugă zeama de lămâie (nu pentru aciditate, ci pentru a menține acel roșu intens) și subțiază compoziția cu apa rece sau lapte. Pune vasul pe foc mediu și gătește timp de 8-10 minute. Vei observa cum amestecul se îngroașă treptat și capătă o consistență cremoasă și densă.

Servirea

  • Toarnă budinca fierbinte în cupe elegante, pahare transparente sau boluri mici.
  • Pentru un aspect vizual frumos și un gust echilibrat, intercalează straturile de budincă cu linguri generoase de iaurt grecesc (pentru un desert sănătos) sau frișcă bătută (pentru ceva mai apetisant și mai elegant).
  • Decorează fiecare pahar cu o frunză de mentă proaspătă și o jumătate de căpșună.
  • Lasă-le la frigider cel puțin o oră înainte de servire pentru a obține o textură corectă.

Rețetele Juanitei
11 mai
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Ciorbă tradițională din coaste de porc și legume fel de fel. Cu borș și leuștean „ca la mama acasă”
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Pachețele de primăvară, cu gust asiatic, pline de legume sănătoase și foarte ușor de preparat/ Și nici nu trebuie prăjite ca să iasă perfect crocante
VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocăniță de ciuperci/ Rețeta tradițională românească, pe care o pregătești în 20 de minute
VIDEO | Rețetele Juanitei | De 1 Mai grătar fără carne: felii de brânză Halloumi cu legume, totul gătit în aer liber/ Cum pregătești legumele ca să iasă crocante
VIDEO FOTO | Am încins grătarul pentru 1 Mai/ Cum pregătim carnea și micii și toate secretele unui grătar perfect/ Alegerea cărnii, marinarea, cât și cum o ținem pe grătar
Studiu: „Apocalipsa insectelor” afectează culturile agricole și alimentația oamenilor. Trei sferturi dintre culturi depind de polenizatori
