Organizaţia Biohub, fondată de Mark Zuckerberg, directorul Meta, şi de soţia sa, medicul Priscilla Chan, a prezentat miercuri un amplu atlas al proteinelor realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale, într-un proiect care ar putea accelera dezvoltarea de noi tratamente pentru cancer, boli autoimune şi alte afecţiuni, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Un „motor de căutare” pentru proteine

Noul model funcţionează ca un motor de căutare capabil să prezică, să proiecteze şi să descopere proteine, molecule esenţiale pentru funcţionarea organismului. Potrivit Biohub, tehnologia ar putea reduce de la ani sau luni la doar câteva zile timpul necesar cercetătorilor pentru identificarea unor molecule cu potenţial terapeutic.

Atlasul este disponibil gratuit online pentru laboratoarele din întreaga lume, organizaţia susţinând că accesul deschis ar putea accelera cercetarea biomedicală şi dezvoltarea de medicamente.

„Proteinele sunt motorul vieţii. Miliarde dintre secvenţele lor au fost catalogate, însă biologia care stă la baza majorităţii lor rămâne încă necunoscută. Astăzi, dezvăluim un model care va schimba acest lucru”, a declarat Alex Rives, directorul ştiinţific al Biohub.

Cercetătorii au analizat 2,8 miliarde de secvenţe genetice

Modelul dezvoltat de Biohub a fost construit pe baza analizei a aproximativ 2,8 miliarde de secvenţe genetice. Cu ajutorul său, cercetătorii organizaţiei au reuşit să creeze molecule terapeutice în doar câteva zile.

Potrivit Biohub, o mare parte dintre moleculele dezvoltate şi testate ulterior în laborator au funcţionat conform predicţiilor generate de inteligenţa artificială.

Rezultatele experimentului au fost prezentate într-un studiu publicat online miercuri, însă cercetarea urmează să fie analizată şi validată de oameni de ştiinţă independenţi.

Speranţe pentru tratamente mai rapide împotriva cancerului

Organizaţia estimează că noul atlas ar putea contribui la descoperirea mai rapidă a unor molecule eficiente împotriva anumitor tipuri de cancer sau a bolilor autoimune.

Iniţiativa este una dintre cele mai ample încercări de folosire a inteligenţei artificiale în cercetarea biomedicală. Anterior, Google DeepMind a dezvoltat un atlas al proteinelor, însă la o scară mai redusă.

Într-un editorial publicat recent în revista Time, Priscilla Chan afirma că modelele bazate pe inteligenţă artificială „ar putea oferi, în sfârşit, comunităţii ştiinţifice o modalitate de a răspunde la cele mai dificile şi urgente întrebări în materie de sănătate umană”, inclusiv prin simularea şi înţelegerea sistemului imunitar.