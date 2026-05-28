Un burger la fiecare 4 secunde: România, în topul mondial al comenzilor de fast-food

28 mai 2026, Articole / Reportaje
Un burger la fiecare 4 secunde: România, în topul mondial al comenzilor de fast-food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Peste 7,7 milioane de burgeri au fost comandați în România în ultimele 12 luni prin platforma Glovo, ceea ce plasează țara pe locul 3 la nivel global în topul consumului de burgeri, după Spania și Italia.

Potrivit datelor transmise de companie cu ocazia Zilei Internaționale a Burgerului, numărul burgerilor comandați în România într-un singur an ar fi suficient pentru a umple toate locurile de pe Arena Națională din București de peste 140 de ori.

Bucureștiul ocupă primul loc la nivel global în consumul de burgeri prin Glovo. Cu peste 3,2 milioane de burgeri comandați în ultimele 12 luni, capitala României a depășit orașe precum Barcelona și Milano.

Topul primelor cinci țări la nivel global în ceea ce privește consumul de burgeri prin Glovo este format din Spania, Italia, România, Polonia și Maroc.

Burgerii preferați ai românilor

Preferințele consumatorilor români devin tot mai diverse, însă anumite tipuri de burgeri domină clasamentul. Alegerea preferată este burgerul dublu din carne de vită, cu două chifle și două felii de brânză, care depășește semnificativ varianta clasică.

Alte opțiuni populare includ burgerii de pui, smashed burgers – cu carnea presată direct pe grill –, dar și burgerii clasici. Românii comandă frecvent și burgeri cu bacon, burgeri din carne de porc sau variante vegetariene.

- articolul continuă mai jos -

Analiza arată că burgerii rămân una dintre alegerile preferate pentru cină, cu un vârf de consum înregistrat la ora 19:00 și o cerere ridicată în intervalul 18:00 – 20:00. Vinerea este ziua cu cel mai mare volum de consum, urmată de sâmbătă și joi.

București, Cluj-Napoca și Iași, în topul consumului

În ceea ce privește distribuția locală a consumului, Bucureștiul generează aproape jumătate din totalul burgerilor comandați în România, urmat de Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.

Cele mai mari creșteri ale consumului comparativ cu perioada anterioară au fost înregistrate în Cluj-Napoca, Constanța și București.

Cea mai aglomerată zi pentru consumul de burgeri din ultimele 12 luni a fost 8 mai 2026, când au fost livrați peste 14.000 de burgeri la nivel național.

Săptămâna care a început pe 11 mai 2026 a generat cel mai mare volum de consum de burgeri la nivel local, cu peste 84.000 de burgeri comandați.

Luna ianuarie 2026 a înregistrat cel mai mare volum lunar de consum de burgeri în România, urmată de noiembrie și octombrie 2025.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
28 mai
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Articole / Reportaje
28 mai
Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
Articole / Reportaje
28 mai
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!
Articole / Reportaje
28 mai
Cererea pentru soiurile de lucernă de la Fundulea depășește producția de sămânță, spun cercetătorii
Cererea pentru soiurile de lucernă de la Fundulea depășește producția de sămânță, spun cercetătorii
Articole / Reportaje
28 mai
Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă
Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă

Cele mai noi articole

Reuters: Încrederea producătorilor alimentari din Marea Britanie a ajuns la cel mai scăzut nivel de după criza energetică din 2022 / Companiile se pregătesc pentru noi scumpiri
Reuters: Încrederea producătorilor alimentari din Marea Britanie a ajuns la cel mai scăzut nivel de după criza energetică din 2022 / Companiile se pregătesc pentru noi scumpiri
Temperaturile extreme cresc presiunea dăunătorilor în serele din România / O cooperativă din Olt își extinde producția cu 10% anual
Temperaturile extreme cresc presiunea dăunătorilor în serele din România / O cooperativă din Olt își extinde producția cu 10% anual
VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon
VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon
Organizaţia fondată de Mark Zuckerberg a lansat un atlas al proteinelor bazat pe inteligenţă artificială. Cercetătorii speră la tratamente dezvoltate mai rapid pentru cancer şi boli autoimune
Organizaţia fondată de Mark Zuckerberg a lansat un atlas al proteinelor bazat pe inteligenţă artificială. Cercetătorii speră la tratamente dezvoltate mai rapid pentru cancer şi boli autoimune
Sfaturile unui celebru chef român pentru ca ardeii umpluti sa-ti iasa perfect de fiecare dată/ Adrian Hădean: Nu vă dau cantități, doar câteva lucruri din care ați putea obține informații foarte valoroase atunci când gătiți acest preparat
Sfaturile unui celebru chef român pentru ca ardeii umpluti sa-ti iasa perfect de fiecare dată/ Adrian Hădean: Nu vă dau cantități, doar câteva lucruri din care ați putea obține informații foarte valoroase atunci când gătiți acest preparat