Peste 7,7 milioane de burgeri au fost comandați în România în ultimele 12 luni prin platforma Glovo, ceea ce plasează țara pe locul 3 la nivel global în topul consumului de burgeri, după Spania și Italia.

Potrivit datelor transmise de companie cu ocazia Zilei Internaționale a Burgerului, numărul burgerilor comandați în România într-un singur an ar fi suficient pentru a umple toate locurile de pe Arena Națională din București de peste 140 de ori.

Bucureștiul ocupă primul loc la nivel global în consumul de burgeri prin Glovo. Cu peste 3,2 milioane de burgeri comandați în ultimele 12 luni, capitala României a depășit orașe precum Barcelona și Milano.

Topul primelor cinci țări la nivel global în ceea ce privește consumul de burgeri prin Glovo este format din Spania, Italia, România, Polonia și Maroc.

Burgerii preferați ai românilor

Preferințele consumatorilor români devin tot mai diverse, însă anumite tipuri de burgeri domină clasamentul. Alegerea preferată este burgerul dublu din carne de vită, cu două chifle și două felii de brânză, care depășește semnificativ varianta clasică.

Alte opțiuni populare includ burgerii de pui, smashed burgers – cu carnea presată direct pe grill –, dar și burgerii clasici. Românii comandă frecvent și burgeri cu bacon, burgeri din carne de porc sau variante vegetariene.

Analiza arată că burgerii rămân una dintre alegerile preferate pentru cină, cu un vârf de consum înregistrat la ora 19:00 și o cerere ridicată în intervalul 18:00 – 20:00. Vinerea este ziua cu cel mai mare volum de consum, urmată de sâmbătă și joi.

București, Cluj-Napoca și Iași, în topul consumului

În ceea ce privește distribuția locală a consumului, Bucureștiul generează aproape jumătate din totalul burgerilor comandați în România, urmat de Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.

Cele mai mari creșteri ale consumului comparativ cu perioada anterioară au fost înregistrate în Cluj-Napoca, Constanța și București.

Cea mai aglomerată zi pentru consumul de burgeri din ultimele 12 luni a fost 8 mai 2026, când au fost livrați peste 14.000 de burgeri la nivel național.

Săptămâna care a început pe 11 mai 2026 a generat cel mai mare volum de consum de burgeri la nivel local, cu peste 84.000 de burgeri comandați.

Luna ianuarie 2026 a înregistrat cel mai mare volum lunar de consum de burgeri în România, urmată de noiembrie și octombrie 2025.