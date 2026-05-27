Vine vara, mergem în Grecia, ce comandăm la tavernă? Fasolakia lathera este preparatul perfect pentru a gusta această legumă de sezon. O mâncare simplă, gătită la foc mic, cu un sos generos de roșii, ierburi aromatice și ulei de măsline de calitate superioară, care seamănă ca două picături de apă cu mâncărica noastră de fasole verde.
În bucătăria grecească, termenul lathera (care s-ar traduce prin „gătit cu ulei”) definește o întreagă categorie de preparate de bază: legume înăbușite cu roșii, ierburi și o cantitate considerabilă de ulei de măsline, până când devin extrem de fragede, iar sosul scade și devine aproape confiat. Aceste mâncăruri nu sunt garnituri, ci feluri principale în toată regula, create special pentru a fi savurate cu pâine proaspătă și, aproape întotdeauna, cu o bucată zdravănă de brânză feta alături.
Dintre toate, fasolakia este probabil cea mai reprezentativă. O tocană simplă, fără complicații, dar cu o profunzime a gustului pe care doar uleiul de măsline bun și răbdarea o pot oferi. Secretul stă în calitatea ingredientelor: dacă folosești fasole verde fragedă și roșii bine coapte de grădină, preparatul își schimbă complet aromele.
900 g de fasole verde (preferabil proaspătă)
2 cepe medii
2-3 cartofi medii (merge și fără, eu n-am pus)
6 roșii bine coapte, date pe răzătoare (sau 800 g de roșii pasate/roșii zdrobite la conservă)
150 ml de ulei de măsline extravirgin
1 legătură bogată de pătrunjel proaspăt
1 linguriță de zahăr (opțional, pentru a tăia din aciditatea roșiilor)
1 linguriță de sare (sau după gust)
Piper negru proaspăt măcinat.
Nu uita să pui pe masă pâine cu coajă crocantă (perfectă pentru a absorbi sosul de ulei și roșii) și o felie generoasă de brânză feta cremoasă și sărată. Combinația este absolut divină!
Poftă bună!
