Vine vara, mergem în Grecia, ce comandăm la tavernă? Fasolakia lathera este preparatul perfect pentru a gusta această legumă de sezon. O mâncare simplă, gătită la foc mic, cu un sos generos de roșii, ierburi aromatice și ulei de măsline de calitate superioară, care seamănă ca două picături de apă cu mâncărica noastră de fasole verde.

Ce înseamnă lathera

În bucătăria grecească, termenul lathera (care s-ar traduce prin „gătit cu ulei”) definește o întreagă categorie de preparate de bază: legume înăbușite cu roșii, ierburi și o cantitate considerabilă de ulei de măsline, până când devin extrem de fragede, iar sosul scade și devine aproape confiat. Aceste mâncăruri nu sunt garnituri, ci feluri principale în toată regula, create special pentru a fi savurate cu pâine proaspătă și, aproape întotdeauna, cu o bucată zdravănă de brânză feta alături.

Dintre toate, fasolakia este probabil cea mai reprezentativă. O tocană simplă, fără complicații, dar cu o profunzime a gustului pe care doar uleiul de măsline bun și răbdarea o pot oferi. Secretul stă în calitatea ingredientelor: dacă folosești fasole verde fragedă și roșii bine coapte de grădină, preparatul își schimbă complet aromele.

Ingrediente pentru fasolakia lathera

900 g de fasole verde (preferabil proaspătă)

2 cepe medii

2-3 cartofi medii (merge și fără, eu n-am pus)

6 roșii bine coapte, date pe răzătoare (sau 800 g de roșii pasate/roșii zdrobite la conservă)

150 ml de ulei de măsline extravirgin

1 legătură bogată de pătrunjel proaspăt

1 linguriță de zahăr (opțional, pentru a tăia din aciditatea roșiilor)

1 linguriță de sare (sau după gust)

Piper negru proaspăt măcinat.

Preparare pas cu pas

Toacă ceapa mărunt. Curăță cartofii și taie-i în cuburi potrivite. Curăță fasolea verde și îndepărtează-i capetele dacă este proaspătă. Într-o cratiță lată și adâncă, încălzește uleiul de măsline la foc mediu spre mic și călește ceapa până când devine moale și translucidă. Pune cuburile de cartofi în cratiță și gătește-le timp de 2-3 minute, amestecând constant, astfel încât să se îmbibe bine cu uleiul aromat. Adaugă fasolea verde în cratiță și amestecă totul foarte bine. Toarnă roșiile mărunțite sau date pe răzătoare, adaugă pătrunjelul tocat, sarea, piperul și lingurița de zahăr. Amestecă din nou pentru ca toate aromele să se combine. Toarnă apă fierbinte în cratiță, însă doar atât cât să acopere aproximativ jumătate din cantitatea de fasole verde. Nu exagera cu apa, legumele își vor lăsa propriul suc! Pune capacul și lasă totul să fiarbă înăbușit, la foc mic, timp de aproximativ 45 de minute. Amestecă din când în când și verifică ca mâncarea să nu scadă prea mult înainte ca legumele să fie gata. În ultimele minute de gătire, dă capacul deoparte dacă sosul este încă prea lichid. Fasolea trebuie să fie extrem de moale, iar sosul trebuie să devină gros, bine legat și lucios de la uleiul de măsline, fără exces de apă. Oprește focul și lasă mâncarea să se „odihnească” înainte de a o pune în farfurii. Decorează cu puțin pătrunjel proaspăt și servește preparatul călduț sau chiar la temperatura camerei.

Servire

Nu uita să pui pe masă pâine cu coajă crocantă (perfectă pentru a absorbi sosul de ulei și roșii) și o felie generoasă de brânză feta cremoasă și sărată. Combinația este absolut divină!

Poftă bună!