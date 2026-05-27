FOTO Fasolakia lathera, rețeta tradițională grecească de mâncare de fasole verde scăldată în ulei de măsline

27 mai 2026, Rețetele Juanitei
FOTO Fasolakia lathera, rețeta tradițională grecească de mâncare de fasole verde scăldată în ulei de măsline
Galerie Foto 4
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ce înseamnă lathera
  2. Servire

Vine vara, mergem în Grecia, ce comandăm la tavernă?  Fasolakia lathera este preparatul perfect pentru a gusta această legumă de sezon. O mâncare simplă, gătită la foc mic, cu un sos generos de roșii, ierburi aromatice și ulei de măsline de calitate superioară, care seamănă ca două picături de apă cu mâncărica noastră de fasole verde.

Ce înseamnă lathera

În bucătăria grecească, termenul lathera (care s-ar traduce prin „gătit cu ulei”) definește o întreagă categorie de preparate de bază: legume înăbușite cu roșii, ierburi și o cantitate considerabilă de ulei de măsline, până când devin extrem de fragede, iar sosul scade și devine aproape confiat. Aceste mâncăruri nu sunt garnituri, ci feluri principale în toată regula, create special pentru a fi savurate cu pâine proaspătă și, aproape întotdeauna, cu o bucată zdravănă de brânză feta alături.

Dintre toate, fasolakia este probabil cea mai reprezentativă. O tocană simplă, fără complicații, dar cu o profunzime a gustului pe care doar uleiul de măsline bun și răbdarea o pot oferi. Secretul stă în calitatea ingredientelor: dacă folosești fasole verde fragedă și roșii bine coapte de grădină, preparatul își schimbă complet aromele.

Ingrediente pentru fasolakia lathera

  • 900 g de fasole verde (preferabil proaspătă)

  • 2 cepe medii

  • 2-3 cartofi medii (merge și fără, eu n-am pus)

  • 6 roșii bine coapte, date pe răzătoare (sau 800 g de roșii pasate/roșii zdrobite la conservă)

  • 150 ml de ulei de măsline extravirgin

  • 1 legătură bogată de pătrunjel proaspăt

  • 1 linguriță de zahăr (opțional, pentru a tăia din aciditatea roșiilor)

  • 1 linguriță de sare (sau după gust)

  • Piper negru proaspăt măcinat.

- articolul continuă mai jos -

Preparare pas cu pas

  1. Toacă ceapa mărunt. Curăță cartofii și taie-i în cuburi potrivite. Curăță fasolea verde și îndepărtează-i capetele dacă este proaspătă.
  2. Într-o cratiță lată și adâncă, încălzește uleiul de măsline la foc mediu spre mic și călește ceapa până când devine moale și translucidă.
  3. Pune cuburile de cartofi în cratiță și gătește-le timp de 2-3 minute, amestecând constant, astfel încât să se îmbibe bine cu uleiul aromat.
  4. Adaugă fasolea verde în cratiță și amestecă totul foarte bine.
  5. Toarnă roșiile mărunțite sau date pe răzătoare, adaugă pătrunjelul tocat, sarea, piperul și lingurița de zahăr. Amestecă din nou pentru ca toate aromele să se combine.
  6. Toarnă apă fierbinte în cratiță, însă doar atât cât să acopere aproximativ jumătate din cantitatea de fasole verde. Nu exagera cu apa, legumele își vor lăsa propriul suc!
  7. Pune capacul și lasă totul să fiarbă înăbușit, la foc mic, timp de aproximativ 45 de minute. Amestecă din când în când și verifică ca mâncarea să nu scadă prea mult înainte ca legumele să fie gata.
  8. În ultimele minute de gătire, dă capacul deoparte dacă sosul este încă prea lichid. Fasolea trebuie să fie extrem de moale, iar sosul trebuie să devină gros, bine legat și lucios de la uleiul de măsline, fără exces de apă.
  9. Oprește focul și lasă mâncarea să se „odihnească” înainte de a o pune în farfurii. Decorează cu puțin pătrunjel proaspăt și servește preparatul călduț sau chiar la temperatura camerei.

Servire

Nu uita să pui pe masă pâine cu coajă crocantă (perfectă pentru a absorbi sosul de ulei și roșii) și o felie generoasă de brânză feta cremoasă și sărată. Combinația este absolut divină!

Poftă bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Video
16 mai
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cum gătești ciolanul afumat ca să fie crocant la exterior și fraged în interior/ Secretul ca acest gustos preparat tradițional să se desprindă de pe os și să se topească în gură
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cum gătești ciolanul afumat ca să fie crocant la exterior și fraged în interior/ Secretul ca acest gustos preparat tradițional să se desprindă de pe os și să se topească în gură
Rețetele Juanitei
15 mai
VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute
VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute
Rețetele Juanitei
14 mai
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Budincă de căpșuni, desertul sănătos de sezon pe care îl faci în 20 de minute/ Cu trei ingrediente și extrem de ușor de preparat
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Budincă de căpșuni, desertul sănătos de sezon pe care îl faci în 20 de minute/ Cu trei ingrediente și extrem de ușor de preparat
Video
13 mai
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Gazpacho cu cireșe, supa tradițională spaniolă într-o variantă de sezon, îndulcită cu fructe 
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Gazpacho cu cireșe, supa tradițională spaniolă într-o variantă de sezon, îndulcită cu fructe 
Rețetele Juanitei
12 mai
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Compot de cireșe fără zahăr, pentru o poftă, nu pentru conserve/ Pentru conserve se prepară mai la sfârșit de sezon, să scadă prețurile
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Compot de cireșe fără zahăr, pentru o poftă, nu pentru conserve/ Pentru conserve se prepară mai la sfârșit de sezon, să scadă prețurile

Cele mai noi articole

Fermierii din zootehnie pot obține credite bancare pe baza adeverințelor APIA, în premieră în Campania 2026
Fermierii din zootehnie pot obține credite bancare pe baza adeverințelor APIA, în premieră în Campania 2026
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate
Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate
VIDEO „Parizerul cu hârtie igienică” și alte mituri despre aditivii alimentari / Dana Pop: „Dacă au primit număr E, înseamnă că au fost studiate”
VIDEO „Parizerul cu hârtie igienică” și alte mituri despre aditivii alimentari / Dana Pop: „Dacă au primit număr E, înseamnă că au fost studiate”
Primele estimări pentru recolta din Buzău: producții de peste 5 tone la hectar la grâu și orz, după ploile din ultimele luni
Primele estimări pentru recolta din Buzău: producții de peste 5 tone la hectar la grâu și orz, după ploile din ultimele luni