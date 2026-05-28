Ardeii umpluți se numără printre cele mai iubite preparate ale bucătăriei românești, par simplu de făcut, practic umplem niște ardei cu carne și alte câteva ingrediente și punem totul în cuptor. Lucrurile nu stau însă așa. Pentru că, dacă nu ai puțină experiență în ale gătitului, adesea compoziția poate deveni prea compactă, orezul prea dominant la gust sau carnea lipsită de acea suculență necesară unei cărni fie ea și tocată.

Chef Adrian Hădean a profitat de faptul că a pregătit ardei umpluți pentru invitatul său de la emisiunea La cină de la TVR și a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele sociale cele mai importante secrete culinare pentru ca acest preparat să iasă perfect și plin de savoare.

Ce carne ar trebui să alegi și cum să o condimentezi

Pentru a obține o bază cu un gust cu adevărat deosebit, secretul constă în combinarea a două tipuri de carne. Hădean recomandă un amestec din o parte carne de vită și două părți carne de porc.

Pentru a pune în valoare carnea, condimentarea simplă, dar de efect, este esențială: sare, piper, mărar proaspăt și ceapă care a fost în prealabil rumenită. Totul trecut prin blender pentru a deveni o pastă fină.

Nu puneți mult orez

Una dintre cele mai mari greșeli la acest preparat este adăugarea unei cantități exagerate de orez. „Dacă avem un kilogram de carne, 100 de grame de orez este deja prea mult. Eu m-aș opri la doar 50 de grame, pentru că vrem doar puțină structură acolo, nu ardei umpluți cu orez”, subliniază chef-ul.

Sosul de bază și alte trucuri

Pentru ca umplutura să rămână pufoasă și aerată, nu amesteca niciodată carnea crudă direct cu orezul uscat. Adrian Hădean explică rețeta unui sos care se va încorpora ulterior în carne:

Într-o tigaie cu foarte puțin ulei de măsline, călește ceapă tăiată mărunt și puțin morcov ras (nu prea mult, pentru a nu îndulci excesiv compoziția) până devin translucide.

Pe lângă orez, adaugă în tigaie cuș cuș, din cel ca niște paste foarte mărunte. Acestea vor absorbi sosul, vor deveni translucide în timpul fierberii și vor oferi o textură extrem de plăcută, împiedicând compoziția să se întărească.

Adaugă în tigaie și pasta de tomate pentru a crea un sos legat. Lasă-l să se răcească, apoi amestecă-l cu carnea crudă (carnea nu se gătește în tigaie!), plus două ouă, potrivind la final de sare și piper.

Gătește ardeii lent, cu capacul pus

Odată umpluți, ardeii se așază în cratiță. Deși apa funcționează, Chef Adrian Hădean folosirea unei supe de oase pentru a intensifica astfel gustul preparatului.

Lichidul trebuie așezat uniform printre ardei, iar secretul este etanșeizarea: acoperă cratița bine cu hârtie de copt și abia apoi pune capacul deasupra. Într-o cratiță cu fundul gros, ardeii se gătesc la foc mediu timp de aproximativ o oră sau o oră și 20 de minute.

Cum faci sosul de final. Nu îngroșa cu făină

Uită de sosurile grele, îngroșate cu făină prăjită. Știu că așa făcea bunica, dar nu mai suntem în vremurile alea. Avem modalități mai fine și elegante de a da gust mâncării.