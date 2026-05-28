Cererea pentru soiurile de lucernă de la Fundulea depășește producția de sămânță, spun cercetătorii

28 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Unsplash
Suprafața cultivată cu lucernă în România a ajuns la aproximativ 438.000 de hectare, în creștere cu circa 30% în ultimii 12-15 ani, pe fondul subvențiilor și al interesului fermierilor pentru beneficiile acestei culturi asupra solului și producției agricole, a declarat Maria Schitea, cercetător științific în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, potrivit Agerpres.

Potrivit specialistei, fermierii folosesc tot mai mult lucerna ca sursă naturală de azot, iar cererea pentru soiurile dezvoltate la Fundulea depășește deja producția de sămânță.

„La soiurile de la Fundulea, dacă s-ar putea produce o cantitate și mai mare, s-ar vinde toată sămânța. Nu rămâne sămânță nevândută la producătorii de sămânță din toată țara”, a declarat Maria Schitea în cadrul conferinței ASAS „Realizări și perspective în cercetarea agricolă și silvică românească”.

Lucerna câștigă teren în agricultura românească

Cercetătorii spun că lucerna rămâne principala plantă furajeră din România și una dintre cele mai importante la nivel global, fiind apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru beneficiile asupra solului.

„Lucerna este specia care lasă în sol cea mai mare cantitate de azot remanent”, a explicat Maria Schitea.

Creșterea suprafețelor cultivate a fost susținută atât de subvențiile acordate fermierilor, cât și de utilizarea lucernei în sistemele ecologice și în proiectele agricole finanțate cu fonduri europene.

Soiuri noi și producții record la Fundulea

În ultimii ani, Institutul Fundulea a înregistrat mai multe soiuri noi de lucernă, printre care Monica, Petra, Romanița, Gabriela și Măriuca.

Potrivit cercetătorilor, toate au avut rezultate bune inclusiv în condiții de secetă și au depășit 500 kg/hectar la producția de sămânță.

Specialiștii au evidențiat și performanțele soiurilor Anastasia și Ancuța.

„Soiul Anastasia promite foarte mult (…) prezintă o foarte bună rezistență la secetă și un grad mare de valorificare”, a spus Maria Schitea.

În cazul soiurilor Constantina și Nicoleta, cercetătorii spun că au fost obținute producții record.

„Vreau să subliniez acea producție de 32,4 tone/hectar, care reprezintă un maxim istoric pentru cultura de lucernă”, a afirmat cercetătoarea.

Soiul Ileana, unul dintre cele mai căutate

Potrivit datelor prezentate la conferință, soiul Ileana, înregistrat în 2017, este unul dintre cele mai apreciate de fermieri și producătorii de sămânță.

Din cele 750 de tone de sămânță certificate anul trecut din soiurile create la Fundulea, aproximativ 440 de tone au provenit din soiul Ileana.

Cercetătorii spun că noile soiuri dezvoltate la Fundulea aduc beneficii importante în ceea ce privește producția, calitatea și adaptarea la condițiile climatice.

