Am intrat la un magazin de ciocolată Lindt zilele trecute și am văzut înghețată Dubai. Hai să o testăm! Nu m-a convins. O înghețată de frișcă în straturi combinată cu ceva biscuite crocant, bucățele de fistic și o jumătate de tabletă de ciocolată „stil Dubai”.

M-am gândit că nu e o combinație rea, dar ceva nu era cum trebuie. Și în final am decis să încerc să fac și eu acasă, dar cu înghețată de casă, de fistic, kataifi (tăieței subțiri turcești) și fistic.

Evident, puteți folosi înghețată de fistic, gata preparată și luată de la magazin.

Cum faci înghețata de casă de fistic

Atât de simplu e încât n-o să crezi. Amesteci 20g de pastă de fistic (ia una bună din fistic 100% și n-o să-ți pară rău) cu 50g lapte condensat îndulcit și 200 ml de lapte.

Omogenizează crema și pune la congelator.

Prepară kataifi și fisticul

Rupe o mână de fidea turceasc și prăjește-o bine în 2 linguri unt topit, preferabil ghee (unt clarificat). Dacă pui unt, adaugă și puțin ulei să nu se ardă.

Rumenește bine kataifi, apoi scoate-i pe un șervețel de hârtie care absoarbe surplusul de grăsime. Și las-i la răcit. Mărunțește-i, dar să nu fie praf.

Trage puțin în tigaie și fisticul, toacă-l mărunt.

Montajul înghețatei de fistic

Scoate înghețata din congelator și las-o 10 minute să devină mai fluidă.

Pune un strat de înghețată în cupă sau pahar, adaugă un strat de fidea crocantă și fistic, apoi iar înghețată.

Presară deasupra fistic și apoi rade ciocolată neagră.

Poftă bună!