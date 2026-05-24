VIDEO Am testat înghețata Dubai de la o celebră firmă de ciocolată, nu mi-a plăcut și mi-am făcut propria variantă acasă. E simplu de preparat și are doar câteva ingrediente

24 mai 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum faci înghețata de casă de fistic
  2. Prepară kataifi și fisticul
  3. Montajul înghețatei de fistic

Am intrat la un magazin de ciocolată Lindt zilele trecute și am văzut înghețată Dubai. Hai să o testăm! Nu m-a convins. O înghețată de frișcă în straturi combinată cu ceva biscuite crocant, bucățele de fistic și o jumătate de tabletă de ciocolată „stil Dubai”.

Vezi galeria foto
4 poze

M-am gândit că nu e o combinație rea, dar ceva nu era cum trebuie. Și în final am decis să încerc să fac și eu acasă, dar cu înghețată de casă, de fistic, kataifi (tăieței subțiri turcești) și fistic.

Evident, puteți folosi înghețată de fistic, gata preparată și luată de la magazin.

Cum faci înghețata de casă de fistic

Atât de simplu e încât n-o să crezi. Amesteci 20g de pastă de fistic (ia una bună din fistic 100% și n-o să-ți pară rău) cu 50g lapte condensat îndulcit și 200 ml de lapte.

Omogenizează crema și pune la congelator.

Prepară kataifi și fisticul

Rupe o mână de fidea turceasc și prăjește-o bine în 2 linguri unt topit, preferabil ghee (unt clarificat). Dacă pui unt, adaugă și puțin ulei să nu se ardă.

Rumenește bine kataifi, apoi scoate-i pe un șervețel de hârtie care absoarbe surplusul de grăsime. Și las-i la răcit. Mărunțește-i, dar să nu fie praf.

- articolul continuă mai jos -

Trage puțin în tigaie și fisticul, toacă-l mărunt.

Montajul înghețatei de fistic

Scoate înghețata din congelator și las-o 10 minute să devină mai fluidă.

Pune un strat de înghețată în cupă sau pahar, adaugă un strat de fidea crocantă și fistic, apoi iar înghețată.

Presară deasupra fistic și apoi rade ciocolată neagră.

Poftă bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
24 mai
VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust”. Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie” în București
VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust”. Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie” în București
Articole / Reportaje
23 mai
VIDEO O româncă are lângă Barcelona o clinică de medicină estetică/ Mihaela Ciorba: Privim pacientul ca pe un ansamblu. Alimentația e foarte importantă
VIDEO O româncă are lângă Barcelona o clinică de medicină estetică/ Mihaela Ciorba: Privim pacientul ca pe un ansamblu. Alimentația e foarte importantă
Nutriție
23 mai
VIDEO | 3 lucruri simple care îți reglează digestia în 2-3 zile / Tania Fântână: „Corpul nu are nevoie să fie «reparat», ci doar susținut”
VIDEO | 3 lucruri simple care îți reglează digestia în 2-3 zile / Tania Fântână: „Corpul nu are nevoie să fie «reparat», ci doar susținut”
Articole / Reportaje
23 mai
VIDEO | Surströmming, peștele suedez care împarte internetul în două: „cea mai împuțită delicatesă din lume” sau un preparat cult?
VIDEO | Surströmming, peștele suedez care împarte internetul în două: „cea mai împuțită delicatesă din lume” sau un preparat cult?
Călătorii Culinare
22 mai
VIDEO Chef Camelia Mihai, cea care va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella, are un restaurant de familie în Spania/ „Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor”
VIDEO Chef Camelia Mihai, cea care va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella, are un restaurant de familie în Spania/ „Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor”

Cele mai noi articole

Nu știi ce să alegi dintre iaurt și kefir? Dr. Sorina Ispas recomandă consumul alternativ: „Ambele sunt benefice, dar kefirul are un ușor avantaj în privința diversității probioticelor”
Nu știi ce să alegi dintre iaurt și kefir? Dr. Sorina Ispas recomandă consumul alternativ: „Ambele sunt benefice, dar kefirul are un ușor avantaj în privința diversității probioticelor”
Un aliment banal din bucătărie ar putea ajuta inima mai mult decât credem / Cum influențează ovăzul tensiunea arterială, specialiștii explică mecanismul din spatele efectului
Un aliment banal din bucătărie ar putea ajuta inima mai mult decât credem / Cum influențează ovăzul tensiunea arterială, specialiștii explică mecanismul din spatele efectului
Nutriția și stilul de viață pentru fertilitatea masculină: ce influențează cu adevărat calitatea spermatozoizilor / Explicațiile nutriționistului Tania Fântână
Nutriția și stilul de viață pentru fertilitatea masculină: ce influențează cu adevărat calitatea spermatozoizilor / Explicațiile nutriționistului Tania Fântână
A căutat apă pentru fermă, dar a dat peste petrol / Povestea unui fermier din Brazilia care a făcut o descoperire neașteptată
A căutat apă pentru fermă, dar a dat peste petrol / Povestea unui fermier din Brazilia care a făcut o descoperire neașteptată
Angela Stănescu (ARIG): „Mulți văd dieta fără gluten ca pe o dietă sănătoasă, fără să citească eticheta produsului” / „Excluderea glutenului se face numai după indicația medicului”
Angela Stănescu (ARIG): „Mulți văd dieta fără gluten ca pe o dietă sănătoasă, fără să citească eticheta produsului” / „Excluderea glutenului se face numai după indicația medicului”