O idee de prânz fresh și nutritiv ar putea îmbina cartoful dulce cu un sos de iaurt grecesc și o salată fresh cu ingrediente diverse, dar puternic vitaminizată.

Ingrediente pentru salată

1 măr

1 morcov

1 castravete mic

1-2 fire de ceapă verde

1 legătură de leurdă (eu am pus pak choy că nu am de unde lua leurdă în Spania)

1-2 cartofi dulci

200 g de iaurt grecesc

Sare, piper, ulei de măsline, suc de lămâie.

Preparare prânz cu salată, cartof dulce și sos de iaurt

Spălăm și punem cartofii dulci la copt. 20-30 de minute la 200 de grade. Depinde cât sunt de mari.

Spălă, curăță morcovul, ceapa, apoi spălăm și restul legumelor. Scoatem cotorul mărului. Tocăm totul mărunt.

Într-un bol de salată amestecăm iaurtul cu ulei de măsline, succ de lămâie, sare și piper. Puneți puțin, apoi mai adăugați, după gust. Eu am pus 2 linguri de suc de lămâie, 1 lingură de ulei de măsline extravirgin, un vârf de cuțit de sare și unul de piper. Și puțină coajă rasă de lămâie.

Curățăm de coajă cartofii dulci copți. Îi pisăm cu furculița până avem un piure fin. Punem sare, piper și puțin unt pentru gust.

Servire

Întindem piure pe farfurie, circular.

Deasupra punem salata decorată cu puțin mărar, câteva felii de măr.

Poftă bună!