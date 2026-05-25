25 mai 2026
Sos proaspăt de roșii „al pomodori”, pentru cele mai bune și mai autentice paste/ Rețeta tradițională italiană, în stilul lui chef Richard Abou Zaki/ O prepari în 30 de minute
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente necesare pentru sosul de roșii
  2. Preparare pas cu pas
  3. Cum se servesc pastele?

Un sos de roșii adevărat nu se fierbe timp de patru ore până își pierde toată prospețimea. Chef Richard Abou Zaki a explicat într-unul dintre battle-urile din acest sezon de Chefi la cuțite cum să pregătește un sos „al pomodori” excepțional, plin de textură, dulceață și aciditate naturală, gata în doar 25-30 de minute. Secretul constă în tehnica de infuzare a uleiului și în emulsionarea finală.

Ingrediente necesare pentru sosul de roșii

  • Ulei de măsline extravirgin (de foarte bună calitate, o condiție absolut esențială);

  • Roșii cherry (mici, dulci și puțin acide);

  • Căței de usturoi (întregi, în cămașă);

  • Busuioc proaspăt (folosim atât frunzele, cât și tulpinile);

  • Bulion de roșii:

  • Sare și piper negru măcinat.

Preparare pas cu pas

  1. Pune într-o tigaie adâncă o cantitate generoasă de ulei de măsline extravirgin.

  2. Adaugă cățeii de usturoi în cămașă (zdrobiți ușor cu lama cuțitului, dar cu coaja pe ei).

  3. Ia tulpinile verzi de la busuioc (tot ce rămâne după ce rupi frunzele), toacă-le mărunt și aruncă-le în uleiul rece.

  4. Pune tigaia pe foc mic. Lasă uleiul să se încălzească lent, astfel încât usturoiul și tulpinile de busuioc să își lase toate uleiurile esențiale în el, fără să se ardă.

  5. În timp ce uleiul se infuzează, ia roșiile cherry și taie-le în jumătăți. Nu le arunca direct în tigaie. Pune-le mai întâi într-un bol și condimentează-le separat cu un strop de ulei de măsline, sare și piper. Amestecă-le bine cu mâna ca să își lase puțin sucul lor dulce.

  6. Când usturoiul s-a rumenit frumos și uleiul este parfumat, scoate cățeii de usturoi din tigaie (și-au lăsat deja aroma, nu avem nevoie de ei în sosul final).

  7. Adaugă în uleiul încins roșiile cherry condimentate. Lasă-le să se soteze la foc mic spre mediu timp de 10-15 minute, până încep să se înmoaie și să se caramelizeze ușor.

  8. Toarnă peste ele puțină pasata de roșii (bulion de roșii). Nu adăuga deloc apă! Roșiile au deja suficientă apă în ele. Lasă totul să clocotească înăbușit încă un sfert de oră.

  9. Ia frunzele de busuioc proaspăt, rulează-le și taie-le fâșii fine (julienne). Pune-le în sos.

  10. Sosul trebuie să rămână proaspăt, nu transformat într-o pastă grea. Când simți că roșiile s-au gătit perfect, urmează pasul următor, blendarea.

  11. Amestecă sosul energic în blender, timp de 5 minute. Prin această mișcare, uleiul de măsline și zeama lăsată de roșii vor emulsiona, transformându-se într-o cremă super omogenă, catifelată și lucioasă.

Cum se servesc pastele?

În timp ce sosul scade, în ultimele minute, pune apa la fiert și fierbe spaghetele. Scoate-le cu 2 minute înainte de a fi gata (al dente) și aruncă-le direct în această tigaie cu sos. Amestecă-le pe foc încă un minut pentru ca pastele să absoarbă toată crema de roșii.

„Asta este adevărata bază pentru cele mai bune paste italiene!”, susține chef Richard Abou Zaki, proprietarul unui restaurant cu o stea Michelin în Italia.

Poftă bună!

