Dacă îți dorești un prânz confortabil și plin de savoare, această rețetă de friptură de porc este alegerea ideală. Pregătirea și servirea sosului de brânză o poți face separat, astfel încât cineva cu intoleranță la lactoză să poată consuma friptura fără probleme. În egală măsură, dacă nu există astfel de probleme se poate trage friptura în sos pentru o mai bună integrare a aromelor și gusturilor. Garnitura e la alegere.

Ingrediente pentru friptura de porc

600-700 g cotlet, mușchiuleț sau ceafă de porc (tăiată în felii subțiri)

3 linguri ulei de măsline

1⁄2 pahar vin alb sec

1 linguriță boia dulce

1⁄2 linguriță cimbru uscat

2 căței de usturoi, tăiați rondele

Sare și piper proaspăt măcinat

Pentru sosul cremos de brânză

150 g brânză cu mucegai albastru (gorgonzola, roquefort) și brânză maturată (cheddar / cașcaval)

100 g smântână pentru gătit (minimum 20% grăsime)

50 ml lapte

1 lingură unt

1 praf de nucșoară măcinată

Sare și piper alb (după gust).

Pentru garnitură (la alegere)

Cartofi la cuptor: 800 g cartofi, 2 linguri ulei, rozmarin, sare.

Orez simplu: 200 g orez basmati, 400 ml apă, un praf de sare.

Paste: 50 g de persoană.

Preparare pas cu pas

Amestecă într-un bol uleiul de măsline, vinul alb, boiaua, cimbrul, usturoiul, sarea și piperul. Trece feliile de porc prin această marinadă, acoperă bolul și lasă-l la frigider pentru cel puțin 2 ore. Scoate carnea din frigider cu 30 de minute înainte de gătire. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Așază carnea într-o tavă, toarnă puțin din lichidul de marinat și coace timp de 35-40 de minute până se rumenește frumos. Sau o poți prepara la friteuză. Într-o craticioară, topește untul la foc mic. Adaugă smântâna pentru gătit și laptele, lăsând amestecul să ajungă aproape de punctul de fierbere. Pune brânza tăiată cuburi sau rasă și amestecă continuu până când se topește complet și obții o cremă fină. Condimentează cu un praf de nucșoară, sare și piper după gust. Dacă sosul este prea dens, mai poți adăuga puțin lapte.

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Pentru garnitură

Cartofi la cuptor: Taie cartofii felii sau cuburi, amestecă-i cu ulei, sare și rozmarin, apoi coace-i la 200°C timp de 45-60 de minute până devin crocanti.

Orez simplu: Spală orezul și pune-l la fiert cu apă și sare. După ce dă în clocot, dă focul la minim, acoperă cu capac și lasă-l 10 minute fără să ridici capacul, apoi lasă-l deoparte încă 5 minute înainte de a-l răsfira cu o furculiță.

Paste: Fierbe pastele cu sare conform instrucțiunilor de pe pachet, dar cu 2 minute mai puțin. Amestecă pastele cu sosul de brânză și mai lasă pe foc încă două minute.

Servire

Așază pe farfurie o porție din garnitura aleasă (orez sau cartofi), adaugă felia de friptură și toarnă generos sosul cald de brânză deasupra sau servește-l separat într-o sosieră. Se poate decora cu puțin pătrunjel proaspăt.

Sau poți pune feliile de friptură direct în sos pentru câteva minute.