Apa de cocos trece de la statutul de produs de nișă la unul tot mai prezent în coșul de cumpărături al românilor. Datele transmise G4Food de supermarketul online Sezamo arată o accelerare puternică a vânzărilor în această vară, în timp ce producătorii locali încep să folosească ingredientul și în produse noi, dincolo de categoria băuturilor.

Potrivit datelor Sezamo, în perioada iunie-iulie vânzările de apă de cocos au crescut cu 318% comparativ cu lunile aprilie-mai. Creșterea nu a fost determinată de promoții. Doar 15% dintre produsele vândute au fost cumpărate la reducere, ceea ce indică un interes real al consumatorilor.

Explicația vine în principal din extinderea ofertei. Retailerul spune că evoluția a fost susținută de introducerea unor branduri noi, care au atras cumpărători și au diversificat categoria.

Datele mai arată că un client cheltuiește, în medie, 87 de lei pe an pentru apă de cocos. În același timp, preferințele consumatorilor indică faptul că segmentul aromatizat nu ia locul variantei clasice, ci aduce clienți noi în categorie.

Astfel, 58% dintre cumpărători aleg exclusiv apa de cocos simplă, 20% cumpără doar variante cu arome, iar 23% alternează între cele două. Cele mai căutate arome sunt mango și yuzu.

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Din băutură, ingredient pentru înghețată artizanală

Interesul tot mai mare pentru apa de cocos începe să influențeze și alte categorii de produse. Cei care produc înghețata artizanală ViceCream au lansat, în parteneriat cu brandul HiWATER, o înghețată cu fructul pasiunii în care apa de cocos înlocuiește baza clasică.

Reprezentanții ViceCream spun că ideea a pornit tocmai de la evoluția pieței.

„Ideea a prins contur în mod natural, ca o intersecție a două realități din piață: creșterea accelerată a consumului de apă de cocos în România și apetitul publicului pentru deserturi artizanale premium. Analizând această dinamică alături de echipa HiWATER, ne-am dat seama că putem inova în segmentul de vicecream”, au declarat reprezentanții companiei pentru G4Food.

Potrivit acestora, apa de cocos oferă o textură diferită față de o înghețată clasică pe bază de lapte și pune mai bine în valoare aroma fructului pasiunii.

„Este o reinterpretare modernă a sorbetului fructat. Apa de cocos funcționează ca ingredient structural și conferă produsului o textură foarte fină și o prospețime naturală. Nu este un produs de dietă, conține zahăr pentru a obține textura și echilibrul de gust specifice unei înghețate artizanale, însă ingredientele de calitate fac diferența”, explică producătorul.

Primele reacții ale consumatorilor au fost pozitive, spun reprezentanții ViceCream, care afirmă că produsul a fost apreciat atât de persoanele care caută alternative fără lactoză, cât și de cei interesați de deserturi premium cu ingrediente recognoscibile. Compania pregătește deja și alte sortimente bazate pe apă de cocos.

Un produs descoperit în călătorii și adus în România

Brandul de apă de cocos HiWATER, unul dintre cele mai consumate din România, a fost creat de Ștefana și Max Peev, doi antreprenori care spun că au descoperit apa de cocos în timpul călătoriilor prin țări tropicale.

Cei doi povestesc că au băut pentru prima dată apă de cocos în Costa Rica, apoi au continuat să o consume în Jamaica, Cuba, Bali și în alte destinații. După ce au devenit părinți, au introdus-o și în alimentația copiilor, iar ulterior au început să studieze mai atent proprietățile produsului și au decis să îl aducă pe piața din România.

Nutriționist: hidratează bine, dar nu înlocuiește apa

Nutriționistul Tania Fântână spune că popularitatea apei de cocos este explicată în principal prin conținutul natural de electroliți.

„Apa de cocos este apreciată în primul rând pentru capacitatea ei de a hidrata. Furnizează în mod natural electroliți, în special potasiu, dar și cantități mai mici de magneziu și sodiu. Tocmai de aceea este adesea recomandată în zilele foarte călduroase sau după activități fizice în care transpirăm mult”, explică aceasta.

Specialistul atrage însă atenția că apa de cocos nu trebuie privită ca un produs miraculos.

„Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, apa rămâne cea mai eficientă metodă de hidratare, iar apa de cocos poate fi o alternativă gustoasă și naturală la băuturile îndulcite.”

La cumpărare, recomandarea este alegerea produselor care conțin 100% apă de cocos, fără zahăr adăugat, siropuri sau arome. De asemenea, persoanele cu afecțiuni renale sau cele care trebuie să limiteze aportul de potasiu ar trebui să consume această băutură cu prudență. După efort fizic foarte intens sau în cazurile de deshidratare severă, apa de cocos nu înlocuiește soluțiile speciale de rehidratare, deoarece conține mai puțin sodiu decât băuturile formulate în acest scop.

În general, pentru un adult sănătos, o cantitate de 200-330 ml pe zi este suficientă.

Pe piața din România, apa de cocos este comercializată în prezent sub mai multe branduri. Pe lângă HiWATER, consumatorii pot găsi produse și sub mărcile Coco Naki, HealthyCo, Aqua Verde și Thai Coco.