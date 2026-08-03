Deși fermele românești au livrat în acest an cantități semnificativ mai mari de lapte către procesatori, importurile continuă să crească într-un ritm și mai accelerat. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în primele cinci luni din 2026, România a importat cu aproape 40% mai mult lapte brut decât în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, peste 10% din laptele procesat în fabricile din țară provine deja din import, scrie Revista Ferma.

În perioada ianuarie-mai 2026, România a importat 92.393 de tone de lapte brut, cu aproximativ 26.400 de tone mai mult decât în primele cinci luni din 2025. Creșterea este de 39,8%, una dintre cele mai ridicate din ultimii ani.

În același interval, și colectarea laptelui de la fermele românești a crescut semnificativ. Cantitatea livrată către unitățile de procesare a ajuns la peste 785.500 de tone, față de 621.260 de tone în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă un plus de peste 164.300 de tone.

Chiar dacă producția internă este în creștere, ritmul importurilor rămâne superior, ceea ce indică faptul că industria de procesare continuă să apeleze tot mai mult la materia primă din alte state membre ale Uniunii Europene.

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Un litru din zece provine din import

Raportând importurile la cantitatea totală de lapte brut intrată în procesare, rezultă că aproximativ 10,5% din materia primă utilizată de fabricile din România provine din import.

Cu alte cuvinte, din fiecare 100 de litri de lapte procesați, aproximativ 89,5 litri provin din fermele românești, iar 10,5 litri sunt aduși din alte țări ale Uniunii Europene.

În aceeași perioadă a anului trecut, ponderea importurilor era de aproximativ 9,6%, ceea ce arată o creștere a dependenței industriei de laptele din afara țării.

Fabricile au produs mai mult lapte de consum, iaurt și unt

Majorarea cantităților de lapte procesate s-a reflectat și în producția de lactate. În primele cinci luni din 2026, fabricile din România au realizat:

aproximativ 171.200 de tone de lapte de consum, cu 6,4% mai mult decât anul trecut;

circa 30.500 de tone de smântână, în creștere cu 6,9%;

peste 102.800 de tone de iaurturi, cu 17,7% mai mult;

peste 6.150 de tone de unt, în creștere cu 6,2%;

aproximativ 42.900 de tone de brânză de vacă, singura categorie aflată în scădere, cu 2,4%.

Datele INS arată că cererea pentru principalele produse lactate s-a menținut ridicată, iar procesatorii au crescut volumele fabricate în aproape toate categoriile.

Procesatorii care mizează pe laptele românesc

În contextul în care laptele din import poate avea, în anumite perioade, un preț mai competitiv, unii procesatori spun că preferă să continue colaborarea cu fermele locale.

„Chiar dacă ar fi mai simplu și mai ieftin să importăm lapte, considerăm că susținerea fermierilor locali și a economiei locale sunt mai importante decât oportunitățile de moment”, declara pentru Economica Athanasios Giannousis, Commercial Manager al Olympus Foods România.

Tendința s-a conturat încă din 2025

Creșterea importurilor nu este un fenomen nou. Potrivit INS, în 2025 România a importat 183.893 de tone de lapte brut, cu 13,2% mai mult decât în 2024.

În același timp, cantitatea de lapte colectată de la fermele românești a ajuns la 1,417 milioane de tone, în creștere cu 9,4%.

Datele confirmă astfel o tendință care continuă și în 2026: atât producția internă, cât și importurile cresc, însă laptele adus din afara țării avansează într-un ritm mai rapid. Pentru fermierii români, provocarea rămâne nu doar creșterea producției, ci și menținerea competitivității într-o piață europeană tot mai deschisă.