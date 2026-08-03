Consiliul Concurenței a sancționat companiile Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL și Lucsor Impex SRL cu amenzi totale de 52,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10,22 milioane de euro, în urma unei investigații care a concluzionat că firmele au participat la o înțelegere anticoncurențială privind prețurile zahărului pe piața din România, scrie publicația Economedia.

Cea mai mare sancțiune, în valoare de 42,18 milioane de lei, a fost aplicată Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL, considerate o singură unitate economică. Lucsor Impex SRL a fost amendată cu 9,91 milioane de lei.

Potrivit Consiliului Concurenței, investigația a arătat că cele două companii au convenit asupra modului de formare a prețului de vânzare al zahărului comercializat de Lucsor Impex. Înțelegerea a inclus stabilirea tuturor componentelor prețului, inclusiv a marjei comerciale, care, în mod normal, ar trebui să fie decisă independent de fiecare companie.

Autoritatea susține că, în acest fel, prețurile practicate de Lucsor Impex au urmat aceeași tendință cu cele aplicate de Agrana.

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Consiliul Concurenței: Scopul a fost menținerea unui preț mai ridicat al zahărului

Potrivit concluziilor investigației, înțelegerea dintre companii a urmărit creșterea sau, cel puțin, menținerea prețului zahărului din România peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență.

Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii concurenței, ceea ce le-a permis să beneficieze de o reducere a amenzii.

În schimb, investigația privind Pfeifer & Langen Romania SRL a fost închisă fără aplicarea unei sancțiuni, după ce autoritatea a concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a demonstra încălcarea legislației în domeniul concurenței.

Amenzile sunt executorii

Legea concurenței interzice înțelegerile dintre companii care restrâng sau denaturează concurența, inclusiv acordurile privind stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de vânzare ori a altor condiții comerciale.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar sumele rezultate din amenzi reprezintă venituri la bugetul de stat. Executarea sancțiunilor revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).