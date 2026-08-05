Zacusca Trio pescărească cu sturion, păstrăv și crap, produsă de ARCA România, a devenit prima zacuscă din România recompensată în competiția internațională Great Taste, primind o stea la ediția din 2026. Distincția este acordată produselor apreciate pentru gust, textură și calitatea ingredientelor, în urma unei evaluări desfășurate în sistem „blind”, fără ca jurații să cunoască producătorul sau să vadă ambalajul.

Potrivit companiei, juriul a remarcat prospețimea gustului, echilibrul dintre pește și legume, textura uniformă și nota discret afumată. Unul dintre evaluatori a menționat că nu mai întâlnise până atunci un produs similar.

Zacusca Trio este realizată după o rețetă proprie, folosind pește din iazurile domeniului ARCA de la Blăgești, județul Bacău, și legume cultivate în solariile companiei. Ingredientele sunt tăiate manual, iar preparatul este gătit în loturi mici, fără conservanți artificiali.

„Suntem recunoscători că un produs 100% românesc primește această distincție. Iar reacția juriului arată că o rețetă profund locală, bine executată, poate fi înțeleasă și apreciată dincolo de spațiul cultural în care s-a născut. Am pornit la drum cu câteva principii față de care am rămas consecvenți, iar în spatele lor stă o muncă pe care puțini o văd. Faptul că un juriu internațional a recunoscut-o gustând, fără să știe nimic despre noi, ne confirmă că merită continuată”, a declarat Adelina Rusu, cofondatoare și Strategic Leader ARCA România.

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Distincția Great Taste vine după un alt rezultat important obținut de companie. În 2025, Zacusca Trio a primit cel mai mare punctaj acordat vreodată în competiția „Gustul Ales”, organizată de ROaliment.

Reprezentanții ARCA spun că premiul internațional susține poziționarea produsului în segmentul gastronomiei premium și poate facilita colaborările cu retaileri specializați, distribuitori și operatori din industria HoReCa.

ARCA România produce la Blăgești specialități pe bază de pește și legume, comercializate sub brandul Delicatese ARCA. Portofoliul include zacuști, pește afumat, salate de icre, marinate, pateuri, creme pe bază de pește și caviar, iar patru dintre produse sunt atestate tradițional.

Compania dezvoltă și un complex turistic amplasat pe un domeniu de 134 de hectare, care include restaurant, unități de cazare și facilități de agrement. Din 2026, producția este alimentată printr-un sistem propriu care combină energie eoliană, fotovoltaică, cogenerare și stocare în baterii, iar până la finalul anului este programată începerea construcției unui hotel.