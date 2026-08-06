Comunele aflate pe cursul râului Caraș, afluent al Dunării care izvorăște din Munții Aninei, se confruntă cu o secetă severă. Cei mai afectați sunt crescătorii de animale, după ce fântânile au secat aproape complet. Pânza freatică se alimenta din râul Caraș, care pe teritoriul României are o lungime de aproximativ 50 de kilometri.

„În spatele casei mele trece râul Caraș. Este al treilea an consecutiv în care, din păcate, Carașul arată ca un pârâu. Îl treci în doi pași. S-au format insulițe și băltoace. Nu a plouat nici în amonte. Toate pârâiașele de pe dealuri alimentau animalele.

Avem aici oi și vaci. Lumea vine cu bidoanele să ia apă din Caraș și o duce pe dealuri. Văd zilnic fermieri care fac asta. Vin cu tractoarele și cu recipiente de câte 1.000 de litri. Situația este gravă.

Față de satele vecine, precum Rafnic sau Clocotici, noi, cei din comuna Goruia, avem totuși norocul că mai există Carașul, chiar dacă are un debit foarte scăzut. Din alte sate oamenii vin cu microbuze și mașini să ia apă din râu. La ei a secat aproape tot și nici măcar nu au sistem de alimentare cu apă.

- articolul continuă mai jos -

Toate pârâiașele care coborau din munți aveau un rol important. Erau bălți unde oamenii își adăpau oile. Acum au dispărut. Nu mai este niciun strop de apă. Izvoarele care alimentau sistemul public de apă pentru satele Goruia și Gârliște au secat complet. Este al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru. Cele două sate au rămas fără apă potabilă. Nici eu nu am apă la robinet acasă!

Noi am depins mereu de ploaie. Am stat tot timpul la mila Domnului și a vremii. Astăzi sunt 37 de grade Celsius și este secetă. Cei care mai au apă în fântâni o folosesc cu mare grijă. Nu se face risipă”, a declarat pentru G4Food Răzvan Văcărescu, primarul comunei Goruia.

Speranța vine dintr-un proiect de foraje

Edilul spune însă că există și o veste bună. În câteva zile urmează să semneze ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea unor foraje în cele două sate aparținătoare. Investiția este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat de Ministerul Dezvoltării, și vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă.

Pe Clisura Dunării nu sunt probleme

La aproximativ 100 de kilometri de Goruia se află Clisura Dunării. Deși nivelul fluviului este în scădere, localitățile din această zonă a județului Caraș-Severin nu se confruntă cu probleme majore.

Pe de o parte, terenurile agricole sunt puține, fiind o zonă predominant montană, iar pe de altă parte, resursele de apă sunt suficiente. Specialiștii spun că efectele reducerii debitului Dunării sunt resimțite mai ales în amonte de Porțile de Fier, în special în județul Dolj.

„Noi nu avem probleme din cauza debitului Dunării. Suntem într-o zonă de deal, iar fluviul nici nu ne încurcă, nici nu ne ajută, chiar dacă nivelul lui a mai scăzut față de cotele normale.

Astfel de situații au mai existat și în trecut. A fost chiar mai rău. Acum câțiva ani se putea merge pe jos sute de metri prin albia Dunării. Acum nu este chiar așa cum se spune.

Pe Clisura Dunării nu suntem afectați. Mai mult, pot spune că a fost un an ploios până acum. Chiar și în iulie am avut precipitații, lucru pe care nu l-am mai văzut în ultimii ani. Anul acesta stăm chiar bine.

Dunărea scade din alte motive. Nu știu care sunt și nu sunt în măsură să le comentez. Anii trecuți, în această perioadă, porumbul era deja uscat. Acum este încă verde. Sursele noastre de apă sunt foarte bune”, a declarat pentru G4Food Ioan Boboescu, primarul comunei Coronini, situată pe Clisura Dunării.