Kaufland începe să închirieze locurile de parcare. Retailerul testează abonamente lunare și anuale într-un magazin din București

02 aug. 2026, Retail
Kaufland începe să închirieze locurile de parcare. Retailerul testează abonamente lunare și anuale într-un magazin din București
Sursa foto: Wikimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Kaufland testează un nou serviciu în București, transformând o parte din parcarea unui magazin într-un spațiu disponibil pe bază de abonament. Proiectul pilot a fost lansat la magazinul din Colentina și le oferă clienților posibilitatea de a închiria un loc de parcare pe termen lung, notează Economedia.

Decizia vine în contextul deficitului de locuri de parcare din zonă. Într-un anunț afișat la intrarea în magazin, compania explică faptul că noul serviciu urmărește să ofere o soluție pentru clienții care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc liber.

„Știm cât de dificil este să găsești un loc liber în zonă. Pentru a-ți oferi o soluție sigură și rapidă, am lansat opțiunea de abonamente dedicate pentru clienții noștri”, se arată în mesajul afișat de retailer.

Cât costă un abonament pentru un loc de parcare

Kaufland pune la dispoziție patru variante de abonament:

1 lună – 400 de lei;
3 luni – 1.125 de lei;
6 luni – 2.100 de lei;
12 luni – 3.600 de lei.

În cazul abonamentului anual, costul mediu scade la aproximativ 300 de lei pe lună, comparativ cu 400 de lei pentru varianta lunară.

- articolul continuă mai jos -

Abonamentele pot fi încheiate la biroul de informații al magazinului, iar locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor, în limita disponibilității.

Un proiect pilot într-o piață cu puține alternative

Inițiativa este una dintre primele prin care un mare retailer din România încearcă să valorifice parcările magazinelor prin abonamente pe termen lung.

În cartierele aglomerate din București, unde locurile de parcare sunt insuficiente, astfel de spații pot reprezenta o alternativă atât pentru clienții magazinului, cât și pentru locuitorii din apropiere care caută o soluție permanentă.

Deocamdată, sistemul este disponibil doar la magazinul Kaufland din Colentina. Compania nu a anunțat dacă intenționează să extindă serviciul și în alte magazine din rețea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
31 iul.
O rețetă veche din Florența reaprinde misterul originii Coca-Cola. Ce au descoperit cercetătorii într-o farmacie monahală
O rețetă veche din Florența reaprinde misterul originii Coca-Cola. Ce au descoperit cercetătorii într-o farmacie monahală
Retail
29 iul.
Ce mâncăruri au comandat românii în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Chipsurile, tequila și kimchi, printre cele mai cumpărate / Surpriză: Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%
Ce mâncăruri au comandat românii în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Chipsurile, tequila și kimchi, printre cele mai cumpărate / Surpriză: Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%
Retail
28 iul.
IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii din România. Cât câștigă angajații din industria alimentară și retail
IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii din România. Cât câștigă angajații din industria alimentară și retail
Retail
26 iul.
Ceaiul rece câștigă teren în timpul verii. Cum alegi o variantă cu adevărat sănătoasă și de ce merită să citești eticheta
Ceaiul rece câștigă teren în timpul verii. Cum alegi o variantă cu adevărat sănătoasă și de ce merită să citești eticheta
HoReCa
22 iul.
Scumpirea alimentelor împinge spitalele, școlile și companiile să externalizeze serviciile de catering. Marile grupuri internaționale câștigă tot mai mulți clienți noi
Scumpirea alimentelor împinge spitalele, școlile și companiile să externalizeze serviciile de catering. Marile grupuri internaționale câștigă tot mai mulți clienți noi