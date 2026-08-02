Kaufland testează un nou serviciu în București, transformând o parte din parcarea unui magazin într-un spațiu disponibil pe bază de abonament. Proiectul pilot a fost lansat la magazinul din Colentina și le oferă clienților posibilitatea de a închiria un loc de parcare pe termen lung, notează Economedia.

Decizia vine în contextul deficitului de locuri de parcare din zonă. Într-un anunț afișat la intrarea în magazin, compania explică faptul că noul serviciu urmărește să ofere o soluție pentru clienții care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc liber.

„Știm cât de dificil este să găsești un loc liber în zonă. Pentru a-ți oferi o soluție sigură și rapidă, am lansat opțiunea de abonamente dedicate pentru clienții noștri”, se arată în mesajul afișat de retailer.

Cât costă un abonament pentru un loc de parcare

Kaufland pune la dispoziție patru variante de abonament:

1 lună – 400 de lei;

3 luni – 1.125 de lei;

6 luni – 2.100 de lei;

12 luni – 3.600 de lei.

În cazul abonamentului anual, costul mediu scade la aproximativ 300 de lei pe lună, comparativ cu 400 de lei pentru varianta lunară.

- articolul continuă mai jos -

Abonamentele pot fi încheiate la biroul de informații al magazinului, iar locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor, în limita disponibilității.

Un proiect pilot într-o piață cu puține alternative

Inițiativa este una dintre primele prin care un mare retailer din România încearcă să valorifice parcările magazinelor prin abonamente pe termen lung.

În cartierele aglomerate din București, unde locurile de parcare sunt insuficiente, astfel de spații pot reprezenta o alternativă atât pentru clienții magazinului, cât și pentru locuitorii din apropiere care caută o soluție permanentă.

Deocamdată, sistemul este disponibil doar la magazinul Kaufland din Colentina. Compania nu a anunțat dacă intenționează să extindă serviciul și în alte magazine din rețea.