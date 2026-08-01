O cupă de înghețată costă cel mai puțin în Turcia și cel mai mult în Marea Britanie, însă prețul afișat nu spune întreaga poveste. Un studiu comparativ realizat de Euronews arată că adevărata povară pentru consumatori se vede în timpul de muncă necesar pentru a cumpăra o singură cupă. În acest clasament, Grecia este cea mai dezavantajată țară, în timp ce România se remarcă prin una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la înghețată din Europa.

Analiza a comparat prețurile unei cupe de înghețată în zece țări europene, folosind informații colectate de jurnaliștii Euronews și date din studii de piață recente. Prețurile au variat între aproximativ 1,15 euro și 4,10 euro, în funcție de țară, locație și tipul de gelaterie.

În Marea Britanie, o înghețată costă, în medie, echivalentul a 3,10 euro, fiind cel mai ridicat nivel din eșantion. La polul opus se află Turcia, unde prețul mediu este de aproximativ 1,15 euro.

Totuși, accesibilitatea nu depinde doar de preț, ci și de veniturile populației.

Cât trebuie să lucrezi pentru o cupă de înghețată

Euronews a combinat prețurile cu date despre salariile nete și timpul mediu de lucru, pentru a estima câte minute trebuie să muncească un angajat pentru a-și permite o cupă de înghețată.

Rezultatele arată diferențe importante între state:

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Germania: 7,4 minute;

Marea Britanie: 9,3 minute;

Belgia: 11,4 minute;

Italia: 13,2 minute;

Franța: 14,5 minute;

Turcia: aproximativ 15 minute;

Polonia: aproximativ 15 minute;

Spania: aproximativ 15 minute;

Portugalia: 16,6 minute;

Grecia: 20,9 minute.

Astfel, un angajat din Grecia trebuie să muncească aproape de trei ori mai mult decât unul din Germania pentru a cumpăra aceeași cantitate de înghețată.

În zonele turistice, prețurile urcă și mai mult

Diferențele sunt și mai mari în destinațiile turistice. În Grecia continentală, o cupă costă în jur de 2,60 euro, însă pe insulele foarte vizitate prețul ajunge frecvent la 4-6 euro.

Și în stațiunile turistice din Turcia prețurile sunt considerabil mai mari decât în Istanbul, o cupă putând costa între 100 și 120 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 1,85-2,20 euro.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la înghețată

Deși România nu a fost inclusă în comparația privind timpul necesar pentru a cumpăra o cupă de înghețată, datele oficiale privind inflația arată că prețurile continuă să crească.

Potrivit indicelui armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat, prețurile la înghețată, sorbet și produse similare au crescut cu 6,4% în România în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Este a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Lituania, unde avansul a fost de 7,9%.

În schimb, în mai multe state europene prețurile au început să scadă. Cea mai mare reducere a fost înregistrată în Portugalia, unde înghețata s-a ieftinit cu 8,3%, urmată de Suedia, Grecia și Belgia.

La nivelul Uniunii Europene, indicele prețurilor pentru înghețată și sorbet a scăzut ușor, cu 0,4% în ultimele 12 luni, semn că presiunile inflaționiste s-au temperat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că produsele au revenit la prețurile dinainte de 2020, ci doar că sunt ușor mai ieftine decât în aceeași perioadă a anului trecut.