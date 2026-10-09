Șase certificate sanitar-veterinare pentru exportul de animale vii și produse de origine animală din România către Libia au fost semnate și parafate în cadrul misiunii desfășurate de o delegație oficială libiană în țara noastră, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Documentele vizează exporturile de ovine și caprine vii, bovine vii, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește.

Semnarea certificatelor reprezintă un pas necesar pentru reluarea și extinderea schimburilor comerciale cu Libia, după verificarea condițiilor sanitar-veterinare din mai multe unități românești.

ANSVSA: Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a exporturilor

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că parafarea celor șase documente reprezintă „un rezultat important” al misiunii și un pas concret pentru consolidarea relațiilor comerciale cu partea libiană. „Prioritatea noastră este să facem toate demersurile necesare pentru reluarea exporturilor cât mai rapid, atât către piețele tradiționale, cât și pentru dezvoltarea unor noi oportunități comerciale pentru România”, a transmis acesta.

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Potrivit șefului ANSVSA, autoritatea urmărește îndeplinirea cerințelor sanitar-veterinare și consolidarea încrederii partenerilor externi, astfel încât fermierii și producătorii români să poată avea acces la noi piețe. „Obiectivul nostru este ca rezultatele acestor eforturi să se concretizeze în intensificarea fluxurilor comerciale, noi contracte și perspective de dezvoltare pentru întregul sector agroalimentar românesc”, a mai declarat Bociu.

Delegația libiană a verificat unități din Vâlcea, Olt și Constanța

În cadrul vizitelor de lucru, reprezentanții libieni au evaluat unități din județele Vâlcea și Olt, după verificările desfășurate anterior în Constanța. În Vâlcea, delegația a vizitat abatorul de păsări Avicarvil – La Provincia din localitatea Frâncești. Au fost analizate condițiile de biosecuritate, fluxurile tehnologice și standardele de siguranță alimentară.

Programul din județul Olt a inclus o fermă de sturioni, unde partea libiană a evaluat și potențialul sectorului piscicol românesc.

Verificările au urmărit condițiile necesare pentru ca animalele vii și produsele de origine animală din România să poată fi din nou exportate către piața libiană.

Misiunea libiană se încheie pe 10 octombrie

Delegația tehnică din Libia se află în România în perioada 5-10 octombrie 2026, într-o misiune dedicată evaluării condițiilor pentru reluarea și securizarea exporturilor. „Continuăm să lucrăm pentru reluarea exporturilor și pentru susținerea fermierilor români”, transmite ANSVSA.

Semnarea celor șase certificate extinde discuțiile dincolo de exportul de ovine și caprine vii și deschide posibilitatea livrărilor către Libia pentru mai multe categorii de produse agroalimentare românești, de la carne de pasăre până la pește și produse din pește.