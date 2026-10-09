România și Libia au semnat șase certificate pentru reluarea exporturilor / Sunt vizate animale vii, carne, pește și produse de origine animală

09 oct. 2026, Agribusiness
România și Libia au semnat șase certificate pentru reluarea exporturilor / Sunt vizate animale vii, carne, pește și produse de origine animală
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. ANSVSA: Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a exporturilor
  2. Delegația libiană a verificat unități din Vâlcea, Olt și Constanța
  3. Misiunea libiană se încheie pe 10 octombrie

Șase certificate sanitar-veterinare pentru exportul de animale vii și produse de origine animală din România către Libia au fost semnate și parafate în cadrul misiunii desfășurate de o delegație oficială libiană în țara noastră, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Documentele vizează exporturile de ovine și caprine vii, bovine vii, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește.

Semnarea certificatelor reprezintă un pas necesar pentru reluarea și extinderea schimburilor comerciale cu Libia, după verificarea condițiilor sanitar-veterinare din mai multe unități românești.

ANSVSA: Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a exporturilor

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că parafarea celor șase documente reprezintă „un rezultat important” al misiunii și un pas concret pentru consolidarea relațiilor comerciale cu partea libiană. „Prioritatea noastră este să facem toate demersurile necesare pentru reluarea exporturilor cât mai rapid, atât către piețele tradiționale, cât și pentru dezvoltarea unor noi oportunități comerciale pentru România”, a transmis acesta.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit șefului ANSVSA, autoritatea urmărește îndeplinirea cerințelor sanitar-veterinare și consolidarea încrederii partenerilor externi, astfel încât fermierii și producătorii români să poată avea acces la noi piețe. „Obiectivul nostru este ca rezultatele acestor eforturi să se concretizeze în intensificarea fluxurilor comerciale, noi contracte și perspective de dezvoltare pentru întregul sector agroalimentar românesc”, a mai declarat Bociu.

Delegația libiană a verificat unități din Vâlcea, Olt și Constanța

În cadrul vizitelor de lucru, reprezentanții libieni au evaluat unități din județele Vâlcea și Olt, după verificările desfășurate anterior în Constanța. În Vâlcea, delegația a vizitat abatorul de păsări Avicarvil – La Provincia din localitatea Frâncești. Au fost analizate condițiile de biosecuritate, fluxurile tehnologice și standardele de siguranță alimentară.

Programul din județul Olt a inclus o fermă de sturioni, unde partea libiană a evaluat și potențialul sectorului piscicol românesc.

Verificările au urmărit condițiile necesare pentru ca animalele vii și produsele de origine animală din România să poată fi din nou exportate către piața libiană.

Misiunea libiană se încheie pe 10 octombrie

Delegația tehnică din Libia se află în România în perioada 5-10 octombrie 2026, într-o misiune dedicată evaluării condițiilor pentru reluarea și securizarea exporturilor. „Continuăm să lucrăm pentru reluarea exporturilor și pentru susținerea fermierilor români”, transmite ANSVSA.

Semnarea celor șase certificate extinde discuțiile dincolo de exportul de ovine și caprine vii și deschide posibilitatea livrărilor către Libia pentru mai multe categorii de produse agroalimentare românești, de la carne de pasăre până la pește și produse din pește.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
08 oct.
Franța pregătește credite fără dobândă de până la 2 miliarde de euro pentru fermieri / Seceta și valurile de căldură au afectat culturile și pășunile
Franța pregătește credite fără dobândă de până la 2 miliarde de euro pentru fermieri / Seceta și valurile de căldură au afectat culturile și pășunile
Agribusiness
08 oct.
Fermele mari de porci și păsări vor avea noi reguli de mediu în UE / Măsurile vizează reducerea emisiilor de amoniac, azot și fosfor / Aplicarea începe din 2030
Fermele mari de porci și păsări vor avea noi reguli de mediu în UE / Măsurile vizează reducerea emisiilor de amoniac, azot și fosfor / Aplicarea începe din 2030
Agribusiness
08 oct.
Finanțări pentru investiții în sectorul vitivinicol: APIA anunță termenul-limită de 19 octombrie
Finanțări pentru investiții în sectorul vitivinicol: APIA anunță termenul-limită de 19 octombrie
Agribusiness
08 oct.
Comisarul european pentru Agricultură, îngrijorat de viitorul PAC: „Acolo se vor juca cărțile”
Comisarul european pentru Agricultură, îngrijorat de viitorul PAC: „Acolo se vor juca cărțile”
Agribusiness
07 oct.
Ministerul Agriculturii realocă peste 359.000 de euro pentru apicultori. Banii pot fi folosiți pe echipamente, mătci și familii de albine
Ministerul Agriculturii realocă peste 359.000 de euro pentru apicultori. Banii pot fi folosiți pe echipamente, mătci și familii de albine
Recomandări
Mediafax
Industria invizibilă care hrănește lumea. Ce dezvăluie un studiu realizat în 64 de țări
G4Media
Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”