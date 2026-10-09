Fermierii primesc până la 333 de lei pe hectar pentru porumbul și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025. Când se depun cererile

09 oct. 2026, Articole / Reportaje
Fermierii primesc până la 333 de lei pe hectar pentru porumbul și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025. Când se depun cererile
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Producătorii agricoli din sectorul vegetal pot depune, în perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026, cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgenţă în vederea compensării pagubelor produse culturilor de porumb şi floarea-soarelui, afectate de seceta pedologică din anul 2025, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, cererile de acordare a sprijinului se depun prin prezenţa fizică la sediile Centrelor APIA unde fermierii sunt arondaţi sau prin mijloace electronice de comunicaţii (e-mail) sau poştă/curier, transmite Agerpres.

Bugetul total alocat este de 155,36 milioane de lei, iar cuantumul maxim al sprijinului se ridică la 333 de lei/hectar. Plata sprijinului se realizează până la data de 31 decembrie 2026.

„Pentru a beneficia de acest sprijin, producătorii agricoli trebuie să fi depus cererea de plată în anul 2025 la APIA, să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor pentru culturile afectate, cu un grad de afectare cuprins între 30% şi 100% inclusiv, şi să fie incluşi în situaţiile centralizatoare transmise de Direcţiile pentru Agricultură Judeţene (DAJ). Cuantumul de 333 lei/ha se acordă pentru un grad de afectare cuprins între 90% şi 100%, iar pentru un grad de afectare între 30% şi 90%, acesta se diminuează proporţional, în funcţie de procentul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal, dar cu încadrarea în plafonul total alocat”, se arată în comunicat.

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APIA menţionează că suprafaţa eligibilă se stabileşte pe baza suprafeţei determinate de către autoritatea pentru plata aferentă Cererii de plată din anul 2025.

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