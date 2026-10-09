Producătorii agricoli din sectorul vegetal pot depune, în perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026, cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgenţă în vederea compensării pagubelor produse culturilor de porumb şi floarea-soarelui, afectate de seceta pedologică din anul 2025, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.
Potrivit sursei citate, cererile de acordare a sprijinului se depun prin prezenţa fizică la sediile Centrelor APIA unde fermierii sunt arondaţi sau prin mijloace electronice de comunicaţii (e-mail) sau poştă/curier, transmite Agerpres.
Bugetul total alocat este de 155,36 milioane de lei, iar cuantumul maxim al sprijinului se ridică la 333 de lei/hectar. Plata sprijinului se realizează până la data de 31 decembrie 2026.
„Pentru a beneficia de acest sprijin, producătorii agricoli trebuie să fi depus cererea de plată în anul 2025 la APIA, să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor pentru culturile afectate, cu un grad de afectare cuprins între 30% şi 100% inclusiv, şi să fie incluşi în situaţiile centralizatoare transmise de Direcţiile pentru Agricultură Judeţene (DAJ). Cuantumul de 333 lei/ha se acordă pentru un grad de afectare cuprins între 90% şi 100%, iar pentru un grad de afectare între 30% şi 90%, acesta se diminuează proporţional, în funcţie de procentul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal, dar cu încadrarea în plafonul total alocat”, se arată în comunicat.
APIA menţionează că suprafaţa eligibilă se stabileşte pe baza suprafeţei determinate de către autoritatea pentru plata aferentă Cererii de plată din anul 2025.
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