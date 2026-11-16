România a beneficiat de aproape 45 de miliarde de euro din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală în cei aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Banii au contribuit la modernizarea fermelor, dezvoltarea infrastructurii din sate și crearea a peste 100.000 de locuri de muncă, potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan. Pentru perioada 2028-2034, acesta vorbește despre noi alocări de zeci de miliarde de euro pentru fermieri și comunitățile rurale.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că fondurile europene au schimbat semnificativ agricultura românească și condițiile de trai din mediul rural.

Acesta compară agricultura de la momentul aderării României la UE, când în unele exploatații se mai foloseau pluguri trase de cai și căruțe, cu fermele de astăzi, dotate cu tractoare și utilaje agricole moderne, unele evaluate la sute de mii de euro.

Potrivit europarlamentarului, investițiile europene au susținut creșterea producției agricole, modernizarea exploatațiilor și dezvoltarea afacerilor din mediul rural.

Peste 100.000 de locuri de muncă și aproape 30.000 de tineri fermieri sprijiniți

Fondurile europene au contribuit și la dezvoltarea infrastructurii rurale, prin extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea drumurilor și susținerea afacerilor locale.

Siegfried Mureșan susține că, în urma acestor investiții, au fost create peste 100.000 de locuri de muncă în mediul rural.

Un alt domeniu în care au fost direcționate finanțări europene este instalarea și dezvoltarea tinerilor fermieri. Aproape 30.000 de tineri au beneficiat de sprijin financiar pentru a-și începe sau dezvolta propriile afaceri în agricultură, potrivit datelor prezentate de europarlamentar.

Fonduri suplimentare pentru fermierii afectați de pesta porcină

Europarlamentarul afirmă că Partidul Național Liberal și Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European au susținut menținerea și suplimentarea finanțărilor pentru agricultură.

Printre măsurile amintite se numără obținerea unor fonduri suplimentare pentru fermierii afectați de pesta porcină africană.

De asemenea, în cadrul negocierilor pentru bugetul Uniunii Europene din 2024, au fost alocate încă 20 de milioane de euro pentru tinerii fermieri. Siegfried Mureșan a participat la aceste negocieri în calitate de negociator-șef.

Ce finanțări ar putea primi agricultura și satele românești în perioada 2028-2034

Pentru următorul exercițiu financiar european, 2028-2034, europarlamentarul susține că a obținut din partea Comisiei Europene un angajament privind alocarea a aproximativ 48,7 miliarde de euro pentru zonele rurale, separat de fondurile destinate agriculturii și pescuitului.

În plus, Comisia Europeană ar fi acceptat posibilitatea mobilizării anticipate, începând din 2028, a altor aproximativ 45 de miliarde de euro pentru fermieri și comunitățile rurale.

Aceste sume sunt prezentate ca angajamente și posibilități de finanțare, nu ca bani deja alocați României. Următoarea etapă este susținerea propunerilor de către guvernele statelor membre în Consiliul Uniunii Europene, în cadrul negocierilor privind viitorul buget comunitar.

Siegfried Mureșan subliniază că Politica Agricolă Comună (PAC) rămâne una dintre principalele politici ale Uniunii Europene, cu un rol important în asigurarea securității alimentare și în stabilizarea veniturilor fermierilor.

Pentru România, menținerea finanțărilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală reprezintă o miză importantă în negocierile privind bugetul UE pentru următorul deceniu.