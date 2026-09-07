Autoritățile române au obținut formarea unui grup de experți și organizarea unei misiuni de audit. Redeschiderea piețelor depinde însă de rezultatele evaluării sanitare. România continuă demersurile la Bruxelles pentru reluarea exporturilor de ovine, caprine și carcase de oaie. Discuțiile tehnice au fost solicitate de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu.

Delegația română a primit semnale favorabile din partea Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene. Negocierile au fost susținute și la reuniunea Consiliului Uniunii Europene de la Luxemburg.

Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii la momentul discuțiilor, a sprijinit planul tehnic pregătit de ANSVSA. Reprezentanții României au discutat și cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, conform Agerpres.

Va fi format un grup comun de experți

România a prezentat măsurile aplicate pentru gestionarea focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare (PMR). Autoritățile susțin că planul și datele epidemiologice prezentate sunt riguroase și fundamentate științific. Partenerii europeni au acceptat constituirea unui grup format din experți internaționali și specialiști români. Echipa trebuie să analizeze situația și să valideze o strategie adaptată condițiilor din România.

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Obiectivul este reluarea exporturilor, fără creșterea riscului de răspândire a bolilor în alte exploatații din Uniunea Europeană. „Acest grup are rolul de a valida o strategie dedicată țării noastre”, au transmis reprezentanții ANSVSA.

Strategia trebuie să protejeze sectorul românesc, dar și efectivele de ovine și caprine din celelalte state membre.

Experții europeni vor face verificări în România

Calendarul anunțat de autorități cuprinde trei etape. Prima este formarea oficială a grupului comun de experți. Ulterior, specialiștii europeni și români trebuie să efectueze o misiune de audit în fermele și zonele monitorizate. Aceștia vor verifica datele epidemiologice și aplicarea măsurilor sanitar-veterinare.

Ultima etapă este stabilirea soluțiilor care ar putea permite redeschiderea piețelor externe. Decizia trebuie să țină cont de situația din teren și de capacitatea României de a controla circulația animalelor.

Exporturile nu au fost încă deblocate

Discuțiile de la Bruxelles și organizarea auditului nu înseamnă că restricțiile au fost deja eliminate. Reluarea livrărilor depinde de concluziile experților și de acceptarea garanțiilor prezentate de România. Restricțiile au fost introduse pentru limitarea riscului de răspândire a bolilor care afectează ovinele și caprinele. Pesta micilor rumegătoare poate produce pierderi importante și poate perturba transporturile și exporturile către țările terțe.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și ANSVSA susțin că urmăresc protejarea fermierilor și menținerea poziției României pe piața exporturilor de ovine. Pentru crescători, miza este importantă. Menținerea restricțiilor reduce posibilitățile de valorificare a animalelor și poate crește cheltuielile cu furajarea și întreținerea acestora.